Sevilla dobla en capacidad a otras ciudades

La ciudad tiene cada más espacio para la cultura y también mayor diversificación

La opinión de Adriano: Cul-turismo

Sevilla tiene una plaza en centros culturales por cada tres habitantes

Concierto en el Cartuja Center
Concierto en el Cartuja Center Manuel Olmedo

R. V.

Sevilla mantiene una pugna con Zaragoza por ser la cuarta ciudad de España en número de habitantes, pero en lo que refiere a oferta de plazas culturales, la capital andaluza saca amplia ventaja. Tiene unas 7.000 más que la capital aragonesa, sin contar la ... capacidad de los tres estadios de fútbol (176.000 en total frente a los 33.000 de La Romareda). En la ciudad maña los recintos con más posibilidades son el Auditorio, el Pabellón Príncipe Felipe, la Plaza de Toros de la Misericordia. También cuentan con una estructura temporal para eventos como las fiestas del Pilar, el Espacio Zity.

