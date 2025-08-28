Sevilla dobla en capacidad a otras ciudades

Sevilla mantiene una pugna con Zaragoza por ser la cuarta ciudad de España en número de habitantes, pero en lo que refiere a oferta de plazas culturales, la capital andaluza saca amplia ventaja. Tiene unas 7.000 más que la capital aragonesa, sin contar la ... capacidad de los tres estadios de fútbol (176.000 en total frente a los 33.000 de La Romareda). En la ciudad maña los recintos con más posibilidades son el Auditorio, el Pabellón Príncipe Felipe, la Plaza de Toros de la Misericordia. También cuentan con una estructura temporal para eventos como las fiestas del Pilar, el Espacio Zity.

Otras capitales de provincia con las que se puede comparar Sevilla por su peso demográfico y cultural como Valencia (unos 150.000), Bilbao (más de 86.000) y Málaga (75.000) disponen también de muchas menos espacios para celebrar eventos culturales.

Más allá de las cifras y las referencias con otras ciudades, Sevilla refuerza su apuesta cultural con la diversificación de la oferta. La consolidación de Icónica como festival experiencial, el refuerzo de la Bienal de Flamenco, la creación de otra de Ópera, la vuelta de las grandes estrellas de la música al estadio de la Cartuja son algunos ejemplos. Y continúa explorando.Esta misma temporada se suma a la programación Insólito, un festival que busca descentralizar el ocio.

Así, el Puerto de Sevilla también se ha sumado como espacio cultural y este otoño acogerá en el marco de este festival 'Lolailand', definado como una rave rumbera. También hay teatros muy especializados, como el Alameda, que dedica buena parte de su programación al público infantil o centros de gran versatilidad, como el CAAC, que además de albergar el Centro de Arte Contemporáneo de Andalucía, su pradera sirve para festivales como Interestelar o el Pop CAAC.