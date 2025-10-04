Sevilla ya dispone de un nuevo «pulmón verde» con la inauguración el parque de la Cruz del Campo

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado el nuevo parque de la Cruz del Campo, un espacio de 70.000 metros cuadrados situado en el Distrito San Pablo-Santa Justa que se convierte en el «gran pulmón verde» de la zona con 950 árboles, un área infantil de casi 5.000 metros cuadrados, dos pistas deportivas y un itinerario de un kilómetro para la práctica de 'running'.

Además de estas mejoras en su diseño y equipamiento, el Consistorio ha destacado en una nota el mantenimiento de un bosque de tipuanas de más de 10.000 metros cuadrados que «refuerza el carácter verde y sostenible del parque».

Del mismo modo, ha indicado que se incrementará la arboleda en los caminos, lo que permitirá ampliar las zonas de sombra en los recorridos interiores. Asimismo, se instalarán mesas de picnic para favorecer el disfrute familiar y la convivencia y se colocarán mimbres de brezo en las pérgolas para garantizar sombra mientras crecen las enredaderas previstas.

Durante la jornada de inauguración, las familias han disfrutado de actividades recreativas como pintacaras, yincanas, actuaciones musicales y diversas sorpresas, entre las que sobresalió la exhibición de un autobús histórico de Tussam y un camión cisterna de Emasesa.

El alcalde ha subrayado que «con este nuevo espacio Sevilla gana patrimonio verde, más sombra y un lugar de encuentro y disfrute para las familias».

Se amplía el presupuesto de conservación

La incorporación de este parque supone una ampliación del contrato de conservación del Lote 5 (Distrito San Pablo-Santa Justa y Cerro-Amate), gestionado por la empresa Aceinsa Movilidad S.A. Para garantizar el correcto mantenimiento del nuevo espacio, el contrato incorpora seis nuevos trabajadores especializados en jardinería (dos oficiales, dos jardineros y dos auxiliares), además de medios técnicos adicionales.

El presupuesto anual destinado a la conservación del Parque Cruzcampo asciende a 279.991 euros (IVA no incluido), lo que supone un total de 482.471 euros (IVA incluido) hasta abril de 2027, fecha de finalización del contrato vigente.

Con esta ampliación, el Ayuntamiento ha ratificado su «compromiso con la mejora y el cuidado del patrimonio verde de la ciudad, asegurando que los vecinos del Distrito San Pablo-Santa Justa disfruten de un nuevo pulmón verde con todas las garantías de accesibilidad y calidad en su mantenimiento».