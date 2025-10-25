Suscríbete a
Sevilla Este ya cuenta con un nuevo centro cívico con cerca de 3.000 metros cuadrados

El Ayuntamiento ha invertido más de 4'5 millones de euros para convertir este espacio en un referente de participación ciudadana

Visita de José Luis Sanz al nuevo centro cívico de Sevilla Este
El alcalde de Sevilla es consciente del poder electoral del barrio de Sevilla Este. Por eso va cumpliendo sus promesas para con los vecinos. Este fin de semana, el Ayuntamiento ha celebrado una jornada de puertas abiertas para dar a conocer el nuevo centro cívico ... de Sevilla Este, «una moderna instalación municipal que se convierte en un referente de participación ciudadana, acción sociocultural e inclusión social en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca».

