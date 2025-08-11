Suscríbete a
Sevilla cuadruplica los pasajeros conectados con Marruecos en un año

Turismo

Hasta junio, la capital andaluza atrajo hasta junio a 70.000 viajeros disgregados entre Marrakech, Rabat y Casablanca, tras perder la vía de Tetuán

A ello se une la nueva ruta que Vueling instaura desde octubre con destino a Esauira, conocida como la ciudad del viento de África

Sevilla incorpora en octubre una nueva conexión aérea con Esauira

Sevilla y Casablanca estrechan lazos en un encuentro institucional en Marruecos

Varios pasajeros bajan por la escalera de embarque de un avión en Sevilla
Varios pasajeros bajan por la escalera de embarque de un avión en Sevilla Raúl Doblado / ABC
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Sevilla y Marruecos no han tenido encuentros bilaterales en los últimos años por casualidad, como el ocurrido por ejemplo el pasado mes de febrero entre Angie Moreno, delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, con la alcaldesa de Casablanca, Nabila Rmili. ... Por no hablar del día que el alcalde de Sevilla recibió ya en 2024 al consejero del Rey de Marruecos, al tiempo que valoró la labor de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo e inició los trámites para que la ciudad se hermanase con Esauira, una de las grandes ventanas turísticas y portuarias de dicho país. La apertura institucional que el gobierno que dirige José Luis Sanz ofrece a las oportunidades de inversión que representa un país como es el magrebí va no sólo en consonancia a la celebración del Mundial 2030 entre sendos países implicados —amén de Portugal—, sino que también supone un espaldarazo a nivel económico gracias al crecimiento exponencial de los pasajeros a su paso por el aeropuerto de San Pablo en la comparativa que se puede sacar desde el año pasado, y es que Sevilla ha cuadruplicado las cifras de viajeros movilizados a fecha de junio de 2025 si se acude a los datos que arrojaba la lista el año pasado.

