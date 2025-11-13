Sevilla es una de las ciudades con una tasa de basura más barata de España

Sevilla se mantiene en el grupo de las capitales con la tasa de basura más baja del país, según el informe 'Las tasas de residuos en España 2025', elaborado por la Fundación ENT para el Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos. En la capital ... andaluza, un hogar tipo paga 88,88 euros al año, muy por debajo de la media nacional, que alcanza los 116,32 euros.

El estudio, que analiza 131 municipios de toda España, sitúa a Valencia (287,56 euros), Tarragona (236,29) o Madrid (más de 150) entre las más caras, mientras que Toledo (56,87) o Soria (64,69) figuran entre las más baratas junto a la capital andaluza. En Andalucía, solo Granada (85,20) y Córdoba (197,95) presentan una situación comparable, aunque con notables diferencias entre ellas. Es la gran capital española con una tasa más baja, con la excepción de Zaragoza (70 euros).

El dato no tiene en cuenta que Sevilla aún no ha aplicado el 'basurazo' que impone el Gobierno central, derivado de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que obliga a los municipios a cubrir el 100% del coste del servicio. Esa adaptación debería haberse incorporado antes del 10 de abril de 2025, pero las ordenanzas fiscales de 2026 del Ayuntamiento de Sevilla no incluyen todavía esa modificación, al no haberse alcanzado un acuerdo político sobre la forma de implantarla. Tanto PSOE -pese a ser una medida obligada por el Gobierno central- como Vox han bloqueado este nuevo aumento.

Aplicar los costes por distritos

A nivel nacional, los costes de gestión de residuos municipales se estiman en 5.325 millones de euros, frente a una recaudación por tasas de 3.488 millones, lo que supone una cobertura del 65,5%. Aunque supone un avance respecto al 53% del año anterior, aún está lejos del equilibrio exigido por la ley.

La mayoría de las ciudades españolas mantienen cuotas fijas sin relación con la cantidad de residuos generados, y solo una minoría ha comenzado a aplicar sistemas de «pago por generación», que premian a quienes más reciclan. De hecho, esta es la manera en la que Sanz ha tratado de aplicarlo en Sevilla, en función de los distritos. El informe advierte de que España sigue muy rezagada en este modelo, que ya es habitual en países del norte de Europa y permite ajustar la tasa a los hábitos de reciclaje de cada hogar.

En el caso sevillano, la tasa sigue congelada y sin criterios ambientales, pese a que Lipasam ha asumido en los últimos años mayores costes por recogida y tratamiento, así como por el nuevo impuesto estatal sobre vertederos e incineración en vigor desde 2023.

El Ayuntamiento tendrá que abordar este cambio antes o después, dado que el cumplimiento de la ley estatal será obligatorio y Hacienda podría exigir su aplicación en todos los municipios a partir de 2026. En ese momento, el coste de la tasa en Sevilla podría aumentar de forma considerable para aproximarse a la media nacional. Hasta entonces, los sevillanos seguirán 'disfrutando' de una de las tarifas más bajas del país… pero con una subida pendiente en el horizonte.