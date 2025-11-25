Suscríbete a
Sevilla tendrá un Belén gigante esta Navidad frente al Palacio de San Telmo: todos los detalles

La Avenida de Roma continúa consolidándose como uno de los escenarios clave durante las fiestas; en esta ocasión, con la instalación de varias figuras de hasta casi diez metros iluminadas con tonos LED cálidos

Decoración de Navidad en la Avenida de Roma, frente al Palacio de San Telmo, en 2024
Decoración de Navidad en la Avenida de Roma, frente al Palacio de San Telmo, en 2024 EP
Álvaro Galván

Sevilla ya se prepara para la Navidad, una de las fechas más especiales que se viven en la ciudad. Desde el Ayuntamiento se ultiman los preparativos para transformar las calles de la capital hispalense en un gran escenario festivo. Y es que este ... 2025, las luces navideñas volverán a crear un espectáculo de luces en el centro histórico, siendo este sábado 29 de noviembre, a partir de las 18.30 horas, cuando comiencen a brillar miles de bombillas y se activen los tradicionales montajes que cada año atraen a sevillanos y visitantes.

