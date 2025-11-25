Sevilla tendrá un Belén gigante esta Navidad frente al Palacio de San Telmo: todos los detalles

Sevilla ya se prepara para la Navidad, una de las fechas más especiales que se viven en la ciudad. Desde el Ayuntamiento se ultiman los preparativos para transformar las calles de la capital hispalense en un gran escenario festivo. Y es que este ... 2025, las luces navideñas volverán a crear un espectáculo de luces en el centro histórico, siendo este sábado 29 de noviembre, a partir de las 18.30 horas, cuando comiencen a brillar miles de bombillas y se activen los tradicionales montajes que cada año atraen a sevillanos y visitantes.

La Avenida de la Constitución y la Plaza de San Francisco volverán a ser dos de los epicentros más concurridos de estas fiestas, llenos de ambiente y decoración. Ahora bien, este año, además, habrá un nuevo punto imprescindible. Se trata de la Avenida de Roma, frente al Palacio de San Telmo, que acogerá como gran novedad un Belén gigante. Una instalación que promete convertirse en uno de los principales atractivos navideños de Sevilla.

Así será el Belén gigante que se podrá ver esta Navidad frente al Palacio de San Telmo

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha afirmado este en una rueda de prensa en el Ayuntamiento que la intención todos estos preparativos es que «Sevilla vuelva a ser referente en Navidad y que tanto los sevillanos como aquellos que nos visiten disfruten de estas fechas mágicas en nuestra ciudad«. En este sentido, la zona del Palacio de San Telmo continúa consolidándose como uno de los nuevos escenarios clave de la Navidad sevillana.

Este año, la Avenida de Roma estrenará un espectacular Belén gigante que promete captar todas las miradas. La instalación reunirá varias figuras de gran tamaño iluminadas con tonos LED cálidos, entre las que destaca un imponente San José que rozará los diez metros de altura. Asimismo, el conjunto incluirá un enorme buey que, contando su plataforma, superará los cinco metros. Con estas dimensiones, Sevilla incorporaráel Belén iluminado más grande de España, un montaje que reforzará aún más el protagonismo navideño de este enclave frente al Palacio de San Telmo.

De esta forma, la capital hispalense amplía su oferta festiva navideña en un espacio que en años anteriores ya sorprendió con grandes estructuras, como las figuras de los reyes a camello instaladas en 2024. Ahora, con este nacimiento gigante, la Avenida de Roma se consolida como uno de los puntos imprescindibles para disfrutar del ambiente navideño en Sevilla un año más.