Suscríbete a
ABC Premium

Sevilla desentierra su historia en una década de hallazgos

La capital y su provincia han sido el escenario de numerosos descubrimientos arqueológicos de su pasado islámico, romano y calcolítico

Muralla romana de la plaza de San Francisco
Muralla romana de la plaza de San Francisco VANESSA GÓMEZ
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Agosto está siendo un mes prolijo en materia de hallazgos arqueológicos, que reflejan una vez más el rico legado histórico que atesoran Sevilla y su provincia. Hablamos de los vestigios almohades descubiertos en la calle Santa Ángela de la Cruz, en pleno casco histórico; ... las tumbas de cronología romana afloradas en las obras del nuevo residencial promovido en los terrenos de las antiguas naves militares de Santa Bárbara y el yacimiento detectado en Valencina de la Concepción, con motivo de las obras de un nuevo tramo de la autovía metropolitana SE-40.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app