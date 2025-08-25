Sevilla desentierra su historia en una década de hallazgos

Agosto está siendo un mes prolijo en materia de hallazgos arqueológicos, que reflejan una vez más el rico legado histórico que atesoran Sevilla y su provincia. Hablamos de los vestigios almohades descubiertos en la calle Santa Ángela de la Cruz, en pleno casco histórico; ... las tumbas de cronología romana afloradas en las obras del nuevo residencial promovido en los terrenos de las antiguas naves militares de Santa Bárbara y el yacimiento detectado en Valencina de la Concepción, con motivo de las obras de un nuevo tramo de la autovía metropolitana SE-40.

Previamente, en junio, el yacimiento de Plaza de Armas del centro de Écija era el escenario del hallazgo de fragmentos de un excepcional mosaico romano de patrón geométrico con motivos estacionales y de aves, siguiendo la estela de los vestigios similares localizados en este enclave.

Poco antes, en primavera, eran descubiertos siete enterramientos de la época romana en un solar de la barriada hispalense de El Fontanal, siguiendo con la auténtica racha de notables hallazgos que encadenan Sevilla y su territorio, como demostración de la intensa presencia humana que ha acogido la actual provincia desde los albores de los tiempos, con especial protagonismo del periodo islámico, la cultura de la antigua Roma y la Edad del Cobre.

Y es que en 2024, sin ir más lejos, la provincia de Sevilla saltaba de nuevo al escenario internacional del mundo de la arqueología al determinar investigadores de la Universidad de Córdoba y del Ayuntamiento de Carmona que el líquido de una urna de vidrio localizada en 2019 en un mausoleo subterráneo del siglo I legado de la antigua Carmo romana era vino. Se trata, al detalle, del vino más antiguo del mundo, con unos 2.000 años de antigüedad, y fue usado para sumergir en él los restos óseos de un difunto.

Imagen del hallazgo arqueológico en el barrio de El Fontanal Manuel gómez

También el año pasado alcanzaba una proyección internacional el estudio promovido por el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, en colaboración con la Universidad de Viena; determinando que los restos óseos del que fuera nominado como el «gran mercader de marfil» del dolmen de Montelirio, enclavado en Castilleja de Guzmán y legado de la Edad del Cobre, corresponden finalmente a una mujer y no a un hombre como se pensaba anteriormente.

Esta «señora del marfil», como fue rebautizada fruto de esta investigación, habría gozado de una posición social destacada, como reflejan su extraordinario ajuar funerario y el hecho de que contase con una tumba individual, entre otros aspectos.

En 2023, y también en el marco del gran yacimiento de la Edad del Cobre que descansa en los términos municipales de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán, una campaña de investigación encabezada por el Instituto Alemán de Arqueología descubría nuevos vestigios del citado yacimiento, como una piedra de molino de 40 kilos, una vasija zoomorfa y una necrópolis con unas 80 tumbas; después de que meses atrás ya fuesen localizados en Valencina 37 enterramientos pero en este caso de época islámica, datados en el siglo XI de la era actual.

El año 2022 también estuvo marcado por novedades arqueológicas, como los importantes vestigios romanos hallados en el recinto de la antigua Fábrica de Artillería, en Sevilla capital, donde fueron localizados restos arquitectónicos de una piscina, un mosaico con motivos geométricos y una exedra, asociados a una villa.

Ese mismo año, la localidad de Osuna fue el escenario del descubrimiento de portentosos vestigios de una necrópolis fenicia y púnica de los siglos VI y V previos a la era actual.

Y en 2021, Sevilla capital miraba de nuevo a su pasado romano con el descubrimiento de un monumental lienzo de muralla de unos 4,8 metros de anchura en el marco de un proyecto de nuevo hotel en la céntrica plaza de San Francisco. Se trata de restos arquitectónicos datados en el siglo III de la era actual, de gran valor histórico por su papel a la hora de la recuperación de la antigua Hispalis romana.

También ese año trascendía la recuperación del tramo de muralla islámica que guarda la sede de la Fundación Alejandro Rojas-Marcos, en la calle Castelar del centro de Sevilla capital.

En 2021 destacaba además el descubrimiento de un sarcófago en la Capilla del Palacio Gótico del Real Alcázar, declarado Patrimonio Mundial, con restos óseos de una niña de entre cuatro y cinco años de edad a la fecha de su muerte, que habría vivido entre finales del siglo XIX y principios del XX en el seno de una familia de alta alcurnia.

Otro hito trascendido aquel año fue la recuperación de los restos arquitectónicos y decorativos de un baño islámico del siglo XII en el interior del bar Giralda, en pleno centro de la capital hispalense.

En cuanto al año 2019, previo a la pandemia de coronavirus Covid-19 y las restricciones del estado de alarma, cobró especial importancia el hallazgo de un tramo de la antigua Vía Heraclea, que durante el periodo romano comunicaba el Levante con el Sur de la Península; junto con vestigios de un gran edificio comercial y portuario, huella de la Hispalis romana, en el marco del nuevo residencial de La Florida.

Ese mismo año era descubierto en Carmona el gran mausoleo romano ya mencionado, que destacaba por su excepcional estado de conservación, incluyendo su decoración de motivos geométricos en bóveda y paredes.

Otro gran hallazgo relacionado con el periodo romano aconteció en 2017 en Cantillana, en plena comarca de La Vega sevillana, con el descubrimiento de un gran mosaico de dicha etapa datado al detalle en el siglo III de la era actual.

Ese año de 2017 afloraban además restos del matadero municipal del siglo XV, encargado en 1489 por los Reyes Católicos y demolido en 1914, en las obras acometidas entonces en el antiguo Mercado de la Puerta de la Carne.

Y fue en 2016 cuando el nombre de Sevilla sonó con especial fuerza en todo el mundo, por el hallazgo del famoso tesoro de 53.208 monedas de bronce de época romana descubierto en el actual parque periurbano de El Zaudín de Tomares. Las monedas, contenidas en 19 ánforas, están datadas entre finales del siglo III y comienzos del IV y constituyen un tesoro patrimonial de valor excepcional.

En 2015, destacaba entre otros el descubrimiento en Écija del gran mosaico de Los amores de Zeus, de unos 40 metros cuadrados que conservan el 90 por ciento de su iconografía y datado entre los siglos II y III de la era actual.

Vestigios del Palacio de Al Mutamid EFE/Raúl Caro

Sin olvidar el gran hallazgo de 2014, al ser descubiertos en las casas números 7 y 8 del Patio de Banderas, íntimamente ligadas al Real Alcázar y junto al Patio del Yeso de dicho recinto, vestigios del palacio original de Al -Mutamid, rey taifa de la dinastía abbadí que gobernó la Sevilla islámica en el siglo XI.

Ese año 2014 finalizaron por cierto las excavaciones promovidas en el Patio de Banderas, dando lugar al enclave que constituye la cripta arqueológica, que atesora vestigios de una secuencia histórica continua en pleno actual centro de la ciudad desde el siglo IX antes de nuestra era (a.n.e.) hasta el siglo XII. No sobra la mención porque el próximo 15 de septiembre comienza la programación estable de visitas a este espacio, con tres días a la semana.

En el otro lado, lo que no pudo ser, conviene recordar el fiasco vivido después de que en 2023 se anunciase con gran proyección mediática la localización del circo de la antigua ciudad romana de Itálica, que aspira a la declaración de Patrimonio Mundial, extremo finalmente descartado en 2024 al determinar los sondeos que las anomalías geofísicas detectadas no correspondían con restos de una edificación.