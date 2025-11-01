Suscríbete a
Sevilla honra el recuerdo de quienes nos quisieron este Día de Todos los Santos

La ciudad cumple el rito de acudir a ver a sus familiares y amigos difuntos en una jornada marcada por la memoria y no menos dignidad

El cementerio de San Fernando permanecerá abierto este sábado hasta las 18:30 horas por la puerta principal; media hora antes cerrará la vía de acceso por San Jerónimo

El Ayuntamiento de Sevilla invierte 1,5 millones en la modernización del cementerio con nuevo crematorio y más cámaras de vigilancia

Una mujer, ante la tumba de un ser querido este sábado en el cementerio de San Fernando de Sevilla Manuel Olmedo / ABC
Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Caminar por el cementerio es a la historia como perseguir sombras sinuosas que no se ven, pero que se sienten doblemente. Apenas se las imagina uno este 1 de noviembre, día en el que Todos los Santos vuelven a la memoria de quienes fuimos. ... Quienes nos hicieron ser humanos. Quienes nos quisieron. Ellos dan sentido a este reconocido bulevar de los sueños rotos a los que se llega cada año más o menos recompuesto. Con los jirones más o menos deshilachados. Todos somos menos nosotros en cierta medida cada año, menos niños, y a ello contribuyen las personas que nos van soltando. Porque crecer es dejarse herir. Enfilando la avenida del Doctor Fedriani, el primer trámite pasa por huir aprisa de decenas de 'gorrillas' que pueblan los alrededores del camposanto sevillano. A ver si hay forma de espantar algún día definitivamente a tanto fantasma que no necesitan sábanas para ser reconocidos.

