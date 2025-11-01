Sevilla honra el recuerdo de quienes nos quisieron este Día de Todos los Santos

Caminar por el cementerio es a la historia como perseguir sombras sinuosas que no se ven, pero que se sienten doblemente. Apenas se las imagina uno este 1 de noviembre, día en el que Todos los Santos vuelven a la memoria de quienes fuimos. ... Quienes nos hicieron ser humanos. Quienes nos quisieron. Ellos dan sentido a este reconocido bulevar de los sueños rotos a los que se llega cada año más o menos recompuesto. Con los jirones más o menos deshilachados. Todos somos menos nosotros en cierta medida cada año, menos niños, y a ello contribuyen las personas que nos van soltando. Porque crecer es dejarse herir. Enfilando la avenida del Doctor Fedriani, el primer trámite pasa por huir aprisa de decenas de 'gorrillas' que pueblan los alrededores del camposanto sevillano. A ver si hay forma de espantar algún día definitivamente a tanto fantasma que no necesitan sábanas para ser reconocidos.

A las puertas, un hombre regatea el precio de los gladiolos y ve con mejores ojos los crisantemos que hasta hace dos minutos le parecían caros. «Tampoco es que ya vaya a quejarse», musita a media sonrisa a la vendedora en uno de los cuatro nuevos quioscos que se ven fuera. Son las 9.05 de reloj y la serenidad es imperante. La mañana resulta apacible. Al entrar en el recinto, los edificios del cementerio de San Fernando están claramente diferenciados. De derecha a izquierda se cuentan: las oficinas, el crematorio, la capilla, la sala de espera y otra sala de duelo. Todos ellos presentan un buen estado a tenor de las mejoras que el Ayuntamiento de Sevilla ha realizado de cara a estos días y a futuro, con mayor videovigilancia, el proyecto de un nuevo edificio con tres hornos crematorios y la licitación de las sepulturas de la pared de la calle San Clemente por posible riesgo de colapso. El propio alcalde dio un paseo junto a otros responsables municipales y compartió el duelo de sus vecinos.

Uno como el que Sevilla rinde este sábado en homenaje a quienes nos precedieron. O a quienes se fueron demasiado pronto, donde no yace consuelo. El paseo que honra el recuerdo de los difuntos es todo un monumento a la dignidad. Muchos de ellos son orgullosamente gitanos: José, Juan, Alfonsito, El Toni. Todos descansan en un área que lleva el nombre de «Alma», junto al del «Cristo de la Buena Muerte». Algunos apenas llegaron a la edad con la que murió Cristo. Sin embargo todos llevan el negro metido hasta las entrañas. Es la calle San Geroncio, otrora mártir de Roma, la que vive rodeada entre oraciones de los panteones con muchas caras a las que reza Sevilla. Veo Cristos de la Sed, de la Salud de los Gitanos, de Pasión. Lloran Vírgenes de la Paz, de las Angustias, de la Soledad. Y una Cruz se repite más que ninguna entre los epitafios: la que nos lleva cada viernes a claudicar en San Lorenzo.

Una mujer visita a un ser querido este sábado en el cementerio de San Fernando Manuel Olmedo / ABC

Entre la calle Virgen María, que en horas se hará virtud en su Esperanza según la entiende Triana, y la del Santísimo Sacramento, se alza imponente el Cristo de las Mieles que erigió Antonio Susillo, uno de los maestros escultores más importantes que dio la segunda mitad del siglo XIX. Lejos de sorprender la forma de sus pies lo que verdaderamente impacta es la certeza de sus ojos: el Señor ya no es el hombre que mira arriba y exclama a Dios por qué lo ha abandonado, sino que abraza el Reino de los Cielos ante el rostro obnubilado de Celia, una señora que viene empujando su andador hasta donde haga falta para ver a su marido, en un osario. «No me acuerdo de nada desde el día que se fue», le confiesa al Cristo antes de dejarle a sus pies una rosa clara. Dos claveles rojos había ya postrados. La señora, acompañada seguramente de uno de sus hijos, se desvía entonces hacia otra collación.

Dos expiraciones y una deuda

El mausoleo neomudéjar de 1913 de Aníbal González y las hermanas de la Cruz ocupan este punto central, entre otras muchas congregaciones, a la vera de cientos de tumbas a las que desenmarañan todos los hilos por los que se descose la vida. Es ahí donde reposa junto al venerable arquitecto el 'verdadero' crucificado del Cachorro. Porque en Tosantos no respiran las verdades a medias. La puerta está 'milagrosamente' semiabierta porque justamente hay en el interior un familiar que ora y son precisamente los pies, las piernas mulatas del Señor que en su día fueron —en su homónimo— pasto de las llamas, las que pueden observarse con total nitidez tan sólo unos minutos. De la Cava al San Fernando y muere porque le toca. Triana no sabría andar sin esos pies policromados por el sobrino de Aníbal, un tal Cayetano González, ¿les suena? Tener a los dos Cristos expirantes tan cerca, el de las Mieles y la copia cachorrista que tallara Eduardo Muñoz, asombra sobremanera. El contraste es si cabe total al encaminarnos a San Adolfo, donde descansa en un panteón familiar José Vázquez, un día «hijo del rey de los gitanos». ¿Es o no es Sevilla presa de sus más benditas causalidades?

Una familia este Día de Todos los Santos Manuel Olmedo / ABC

Las manecillas superan las 10.20 y los nombres van cobrando vida poco a poco en la memoria de quienes los van recordando. «Ahí está el legendario cantaor Tomás Pavón», señala con los dedos un hombre a su mujer, que sostiene un ramo. Otra limpia justo enfrente el nombre y el apellido de alguien a quien quiso quizá demasiado. «El hermano de la Niña de los Peines», apostilla. Parece estar mano a mano con el ilustrísimo Juan Belmonte, a quien Chaves Nogales escribió una insuperable biografía, con aquellos torerillos de Tablada que nadie mejor ha sabido contar. Es quizá el maestro de periodistas sevillanos, un día más en Tosantos, el gran ausente en la ristra de nombres de historias archiconocidas del camposanto. Se muere pero de pena en ese cementerio londinense y gris de Richmond en el que por no tener no tiene ni lápida. Lo escribe uno que estuvo allí. No así Joselito, que parece morir cada tarde en Talavera a la medida que Benlliure precisó, en bronce y mármol de Carrara, aquella «procesión» lúgubre cuyo cortejo sigue presidiendo tantos años después la Virgen de la Esperanza. Juanita Reina parece asomarse a cantarle aquella copla de «Celestial, madre mía / de la gracia y la pena / el Señor es contigo / Esperanza y Macarena».

Sevilla se reencontró un año más con los suyos en una mañana en la que el público fue llegando en masa ya bien avanzado mediodía. Las hubo familias, parejas y personas que se reunieron en torno a la discreción de las oraciones, y quienes de la misa no quieren saber ni la mitad y están en su mismo derecho. Sea como fuere, el Día de Todos los Santos en la capital andaluza volvió a servir de terapia emocional para todos aquellos que se ven más acompañados y menos zaheridos a las angostas afueras de la ciudad que en las grietas por las que se caen cada noche del salón de su casa. Tal vez sólo por eso este sencillo pero complejo paseo por el camposanto hispalense, más que un monumento a la dignidad, sea a todas luces una mera cuestión de justicia.