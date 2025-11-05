Sevilla activa su Plan de Emergencias por la alerta naranja por lluvias: cierra parques, instalaciones deportivas y talleres de distrito

Sevilla vivirá de nuevo un miércoles marcado por distintos fenómenos meteorológicos. Por este motivo, la Agencia Estatal Meteorológica ha activado el aviso naranja por lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento en la ciudad hispalense desde las doce horas del mediodía hasta las ... 20.00 horas de la tarde.

La Aemet estima que la intensidad de la lluvia podría alcanzar los 30 litros de agua por metro cuadrado en una hora. A su vez, las rachas de viento de componente sur podrían llegar a una velocidad de entre 60 y 70 kilómetros por hora, por lo que no se descarta la formación de trombas de agua e incluso tornados.

Con este pronóstico marcado por la alerta naranja, el Ayuntamiento de Sevilla ha activado Plan Territorial de Emergencias en Fase Preemergencia Nivel 1 desde las nueve horas de la mañana de este miércoles.

Cierre de parques y otros espacios municipales

En esta jornada permanecerán cerradas de forma preventiva las siguientes instalaciones: todos los parques y espacios deportivos, así como el cementerio municipal.

🟥09:00 h. El @Ayto_Sevilla activa el Plan Territorial de Emergencias de Sevilla en fase Preemergencia Nivel 1 ante los pronósticos oficiales de @AEMET_Esp para la jornada de hoy en #Sevilla y la activación de los siguientes avisos #Aemet por fenómenos meteorológicos adversos de… pic.twitter.com/ZHeqcEstwC — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) November 5, 2025

Una vez finalice este adverso episodio meteorológico, estos espacios volverán a abrir sus puertas, tras una inspección previa por parte de los técnicos para evitar que se produzcan riesgos y accidentes.

Evitar desplazarse más allá de lo imprescindible

Además, Emergencias ha recomendado evitar los desplazamientos innecesarios y las calles más afectadas por las precipitaciones. En caso de que sea necesario desplazarse aconseja extremar las precauciones y estar pendiente de los canales de información oficiales.

A su vez, desde las dos de la tarde, momento en el que entra en vigor el aviso naranja, se suspenderán todos los talleres socioculturales programados por la tarde en todos los distritos de la capital sevillana.

❗️Debido a la activación de la alerta naranja🟠 por parte de la @AEMET_Esp, los Talleres Socioculturales programados para el miércoles 5 de noviembre en horario de tarde (a partir de las 14:00) quedan cancelados en todos los distritos. pic.twitter.com/ESPXoavdmu — Ayuntamiento de Sevilla (@Ayto_Sevilla) November 4, 2025

Por el momento, las universidades mantienen su actividad

Por su parte, las universidades ubicadas en la ciudad mantendrán su actividad docente durante esta mañana. Por la tarde, recomiendan a la comunidad universitaria mantenerse atenta a sus canales oficiales para confirmar si habrá clases en ese turno.