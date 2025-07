Sevilla acoge en verano tres rodajes y alcanza ya la mitad de la cifra de 2024

Que Sevilla es una ciudad de película ya es consabido. Y de televisión, publicidad y líder en cualquier plataforma. Estos días, la capital hispalense, lejos de lo que ocurría hace unos años con la llegada del sofocante calor y las vacaciones, mantiene el ritmo en ... sus calles. Gracias sobre todo a los turistas, las obras y, tampoco resulta una sorpresa, por los rodajes que se están llevando a cabo. Son ya 127 peticiones para rodar las que ha atendido la Sevilla Film and Events, dependiente del Ayuntamiento, hasta el 1 de julio. Una cifra que es justo la mitad (255) de la que esta misma oficina gestionó en 2024 en otro año de récord. La actividad de rodajes en Sevilla no para en los meses de verano y la ciudad acogerá varias producciones relevantes entre julio y agosto.

Netflix ha vuelto ya a la capital andaluza para seguir los pasos de 'Berlín', en unas de sus producciones más emblemáticas y con mayor recorrido internacional.

Además, estas semanas (a partir del día 20 de julio) la productora sevillana La Claqueta PC va a grabar en una coproducción brasileña en varias localizaciones del centro de la ciudad.

Muchos de los productores y directores que vienen, repiten. Como Van Ling y su drama histórico 'Constantinople', que el año pasado grabó algunas escenas en la Fábrica de Artillería. El director norteamericano es miembro de la Academia de Hollywood en Efectos Visuales. Anteriormente Head of Production en Lightstorm Entertainment, productora de James Cameron, la filmografía de Ling incluye títulos como 'Terminator 2', 'The Abyss', 'Titanic', 'Twister', 'Men in Black' y 'Starhip Troopers'.

Rodaje de 'Constantinople' en el colegio Ortiz de Zúñiga

Este rodaje llega de la mano de Fresco Film, compañía de servicios de producción integrada en The Mediapro Studio, referente en el mercado de ficción y cuenta con una sólida trayectoria en producciones internacionales de alto nivel.

Esta productora ha rodado en Sevilla en numerosas ocasiones, demostrando un profundo conocimiento de la ciudad y de sus posibilidades como plató natural. Ha participado en varias temporadas (2014 –2018) de la aclamada serie de HBO 'Juego de Tronos', así como en 'Kaos', de Netflix. Además, ha intervenido en producciones de enorme éxito mundial como las series 'La casa del dragón', 'Westworld', 'The Blacklist', 'Killing Eve' o 'Narcos: México', y en películas como 'Uncharted' 'Terminator Dark Fate', 'Spiderman: Far from home' o el último filme de Guy Ritchie, 'El Pacto' (The Convenant).

Esta intensa actividad audiovisual no solo refuerza la proyección cultural y turística de Sevilla, sino que también genera un impacto económico directo en sectores clave como la hostelería, los servicios técnicos o el empleo local especializado. La iniciativa se enmarca en el empeño del Ayuntamiento por consolidar la industria audiovisual como motor estratégico para la ciudad.