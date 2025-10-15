Sevilla acoge este jueves el II Congreso de Hostelería del Ocio en el Acuario

El próximo 16 de octubre, Sevilla será el epicentro nacional del debate y la innovación en el sector hostelero con la celebración de Hostelocio, el II Congreso de Hostelería del Ocio. El evento que se celebrará en el Acuario de Sevilla, reunirá a ... empresarios, profesionales y expertos de referencia para analizar los nuevos retos y oportunidades de un sector clave en la economía y en la oferta cultural y turística de España.

Organizado con el objetivo de impulsar la profesionalización y el crecimiento sostenible de la hostelería vinculada al ocio, Hostelocio abordará cuestiones fundamentales como la digitalización, la gestión del talento, la seguridad, la sostenibilidad y la adaptación a las nuevas demandas de los consumidores.

El congreso contará con mesas redondas, ponencias magistrales y espacios de networking, donde los asistentes podrán intercambiar experiencias y establecer alianzas estratégicas, tal y como informa la organización en un comunicado. Asimismo, se presentarán casos de éxito y tendencias que están marcando el futuro de la hostelería del ocio a nivel nacional e internacional.

«Hostelocio es una cita imprescindible para todos aquellos que creen en la innovación, la calidad y la colaboración como pilares de un sector con enorme impacto económico y social», ha destacado Alfonso Maceda, presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia.

La elección de Sevilla como sede responde a su condición de referente turístico y cultural, además de su fuerte tejido hostelero, que la convierten en el lugar idóneo para este encuentro. Al finalizar el congreso y situado en el Muelle de las Delicias, tendrá lugar Bar Experience, la feria de coctelería y espirituosos que toma el relevo de la histórica Gibrenalia. Este evento paralelo reunirá a marcas, bartenders y especialistas del sector, ofreciendo espacios de formación y demostración en los que se presentarán las últimas técnicas, tendencias y productos relacionados con la mixología y el universo de las bebidas premium.

En cuantas a las asistencias confirmadas para el acto se encuentran José Luis Sanz, alcalde de Sevilla; Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía; Angie Moreno, delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla; José Luis Álvarez Almeida, presidente de la Confederación de Hostelería de España; Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía; Ramón Más, presidente de la Federación España de Noche; Javier Frutos, presidente de la Federación Andaluza de Hostelería.