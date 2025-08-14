Vivir en algunos barrios de Sevilla es una condena. Hay una cárcel concurrida que no consta en el manual de Instituciones Penitenciarias. Esos pisos pequeños son Sevilla 3. Hay motivos para no salir de ellos: el gueto, la salud, y ahora este calor sin alma… pero todos esos inconvenientes pueden superarse armándose de valor. La barrera infranqueable es la escalera. A los bloques del desarrollismo no les llegó para el ascensor. Mayores e impedidos viven presos en esta galería del olvido, un corredor de la muerte a la sevillana donde perecer de paciencia. El Ayuntamiento parece ahora decidido a revisar esta condena permanente que pide a gritos justicia social y una piqueta llamada libertad.

