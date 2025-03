Vidas en mayúscula: 25 años de Down Sevilla

Los sueños de Cristina, Dani, María José, Paloma, Belén, Ana María o Marta no difieren en nada de los de sus coetáneos, jóvenes veinteañeros como ellos: tener un trabajo y vivir su propia vida. Sólo que a ellos les va a ... costar el doble o el triple que a cualquiera de su edad: la trisomía 21 (una anómala copia extra del cromosoma Y marcado con ese número) con la que nacieron tira de sus ilusiones hacia abajo como el nombre por el que se conoce a ese trastorno genético: síndrome de Down . Pero ellos se empeñan en tirar de sus anhelos hacia arriba, en un esfuerzo sobreañadido.

La asociación Down Sevilla , que aglutina a unas 300 familias afectadas por esta anomalía genética en alguno de sus familiares, acaba de cumplir veinticinco años desde que se fundó en 1995 como Asedown, aunque luego transformó su nombre en paralelo con el cambio de enfoque de su actividad: de la prestación asistencial y de servicios a potenciar la inclusión social de los afectados por este síndrome.

Cada persona es un mundo. Y la asociación busca individualizar la atención lo más posible: «Ya no vale el café para todos», sugiere José Manuel Hermida, director técnico de la asociación. «Cada persona sabe lo que quiere y lo que no quiere», remacha.

«No somos tan diferentes». Parece un eslogan de mercadotecnia, pero resulta que es verdad. Basta acercarse con un mínimo de sensibilidad para reparar en la realidad de estas personas y alejarse de falsos mitos.

A la hora de entrar en el piso que comparten los fines de semana en Sevilla Este , conviene dejar en el perchero del vestíbulo la lástima y los prejuicios con que siempre se ha visto a esta parte de la población. A la vez que Dani limpia la suela de los zapatos como prevención ante el Covid-19, conviene también desinfectar la mirada conmiserativa que durante tanto tiempo ha dominado la forma de acercarse a ellos.

Los pisos compartidos es una vía de normalización para estos jóvenes Rocío Ruz

Marcados en lo físico por una talla más baja de lo normal, uno tiene la tentación de creerse una suerte de Gulliver hasta que cae en la cuenta de que las vidas de todos ellos están escritas con las mismas mayúsculas que empleamos todos sin exclusión para referirnos a nuestras propias expectativas vitales: Trabajo, Amor, Formación, Hogar, Sociabilidad...

Manuel García nació el mismo año que se fundó la asociación. El 23 de mayo de 1995 vino al mundo, seis meses antes de que se fundara Asedown el 21 de noviembre de ese año. La entrevista tiene lugar en el campus de la Universidad Pablo de Olavide, donde es uno de los 16 alumnos con discapacidad intelectual menores de 30 años que asiste al curso de Fevida , un título de extensión universitaria de la UPO para formar a jóvenes para el empleo y la vida autónoma que cumple este curso 20/21 su cuarta edición. Corre con la financiación de la ONCE gracias al dinero del Fondo Social Europeo, gestionado por Down Sevilla y la entidad Paz y Bien.

«Quiero hacer mi propio camino, ser yo», explica Manuel, nacido el mismo año que la asociación

«Quiero hacer mi propio camino, ser yo», sostiene en un descanso de las clases que le llevan desde las nueve de la mañana a la una de la tarde. Su madre lo trae y lo lleva de Carmona, donde vive, a Montequinto. El entorno familiar es clave para que las personas trisómicas ganen autonomía . Manuel quiere «formarse bien» y tener su propia casa, un sueño homologable en todo al de cualquier joven de 25 años.

Recita de carrerilla los centros educativos en los que ha estudiado de chico: el colegio Pedro I y el instituto Manuel Losada Villasante. Además de otros cursos que le han posibilitado llegar a la Universidad. «Voy a ser un buen estudiante para orgullo de mi pueblo, que es Carmona», dice con convencimiento.

Sabe de dónde viene y a dónde quiere llegar. Muestra orgulloso el reloj de su padre, médico de familia fallecido en 2016, en la muñeca antes de lanzarse a hablar con verdadera veneración de quien era amigo y confidente además de progenitor: «Compartía muchas cosas conmigo, me hablaba de su trabajo, era amigo también. Yo lo cuidaba mucho, le hacía ejercicios en las manos, lo acompañaba...»

Sueña con un trabajo. Como todos. Las personas con discapacidad han padecido los embates de la crisis derivada del coronavirus como los demás. Pero agravados por la propia precariedad con que se mueven en el entorno laboral . «Queda mucho por hacer, aquí todavía pensamos en adaptar las personas al puesto de trabajo cuando debiera ser al revés, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo: allí se adapta el empleo a las capacidades de cada persona», sostiene Alejandro Márquez, técnico de Down Sevilla .

Cristina (33 años) trabajaba en el comedor del colegio de las Esclavas, «pero ahora estoy parada». También hizo prácticas en la perfumería If de la avenida República Argentina, al lado de su casa en Triana, pero la crisis ha arrasado con todo. Ana (29), su compañera de piso en Sevilla Este, trabajó en la multinacional Everis de conserje pero ahora está preparando –como tantos jóvenes frisando la treintena– oposiciones. Estudia con un temario adaptado de lectura fácil con abundancia de pictogramas, sintaxis simplificada y semántica llana. Todas las administraciones están obligadas a una reserva de plazas para opositores con discapacidad intelectual y ella ha encontrado esa vía para optar a un puesto de trabajo.

Cristina trabajaba en un comedor escolar pero se ha quedado en paro; Ana prepara oposiciones

Cristina y Ana María comparten con Marta uno de los dos pisos que la asociación mantiene abiertos como residencia intermitente para acostumbrar a sus moradores a llevar una vida lo más autónoma posible. Ellas lo ocupan de miércoles a domingo y tienen que organizarse como cualquier piso de estudiantes: las tareas del hogar , el menú semanal, la administración del dinero de bolsillo... y la del tiempo, que es lo que más les cuesta al tratarse de una abstracción mental. Un monitor les ayuda con esa tarea y los supervisa ocasionalmente de una manera para la que el habla popular resulta infalible: echándoles un ojito. Al final, les da incluso para ir al gimnasio, a clase de zumba por ejemplo, o a pasear.

Se trata de dos pisos sociales de Emvisesa por los que la entidad paga una renta reducida. El de Sevilla Este es el tercer emplazamiento de estos hogares de transición a la emancipación. Ana, cuyo padre fue uno de los fundadores de la asociación, ha pasado en un lustro por los tres pisos: el primero en la calle Manzana, la mudanza luego a la calle Feria y, por último, este nueva localización. La veteranía, como en la milicia, es un grado y se nota en la compenetración de ambas amigas cuando comparten a dúo relatos de su experiencia.

Se conocen y se estiman. «Cuando murió su madre, la apoyamos mucho», dice Ana de Cristina, que se entristece con el recuerdo de quien le dio la vida y trae al salón una foto enmarcada de Lola, su progenitora, ante la Esperanza de Triana y el Cristo de las Tres Caídas que va con ella a todas partes. Por supuesto, también al cuarto que comparte con sus compañeras.

Las tareas y obligaciones se reparten en estos pisos tutelados Rocío Ruz

A partir del viernes por la tarde tienen de vecinos a otro grupo de jóvenes amparados por la asociación Down Sevilla con los que sí convive un técnico porque precisan de más ayuda hasta que se suelten con las tareas cotidianas. Begoña, uno de los cuatro que se van turnando, los acompaña al supermercado a comprar lo necesario conforme al plan de comidas que ellos mismos elaboran para todo el fin de semana. Lo que más les gusta, la cena de los viernes, casi siempre a base de precocinados para darse un homenaje. Y, por supuesto, la salida de los sábados, de tapas por la Alameda, por ejemplo. El grupo de novatos comparte piso cada quince días. A las familias les cuesta en principio dejarlos solos, pero luego están agradecidos y se toman el tiempo que sus hijos pasan fuera como un respiro.

Dani y María José se están organizando para hacer la compra: lo primero, hacer la lista; llevarse el carrito; escoger los productos; y manejarse con el dinero y las vueltas. Daniel trabaja en unos viveros de Mairena del Aljarafe y María José tiene la carcajada siempre a punto. Dice que su cantante favorito es Manuel Carrasco y se echa a reír. Daniel habla divertido de sus novias pero se pone serio escuchando hablar de su padre.

Hermida, el director técnico de la asociación desde hace un lustro, cree que todavía hay mucho por hacer y prefiere quedarse con todo lo bueno que se va consiguiendo: «El derecho al voto, por ejemplo, que supone la participación activa en la sociedad y no una especie de muerte civil decretada sin incapacitación legal». Pero las dos Cristinas, Dani, María José, Paloma, Belén, Ana María o Marta muestran a las claras que están deseando de que se les tenga en cuenta como sujetos activos de su propia vida, esa que quieren vivir en las mayúsculas de sus esperanzas y no achicados en las minúsculas de sus limitaciones: «No me gusta que digan que tengo discapacidad intelectual, no me gusta la gente envidiosa que quiere lo que no tiene; no puedo tirar todo mi proyecto de vida a la basura», porfía Manuel antes de que suene el timbre de clase.