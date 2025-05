«Antes de la pandemia no se cabía en el aeropuerto de Sevilla. La zona de llegadas es tercermundista»

Victoriano Martín Ortiz , ingeniero técnico electrónico, ha sido director del Centro de Control del aeropuerto de Sevilla, ciudad a la que llegó en 1949 con 4 años. Su padre era piloto y él siguió sus pasos, aunque mucho antes se hizo controlador y ... ocupó distintos puestos de responsabilidad en varios aeropuertos españoles. Presidente de la Asociación de Amigos de la Orquesta Sinfónica de Sevilla y miembro de su Consejo de Administración, reclama la unión de los partidos para conseguir las infraestructuras que se les están regateando al a ciudad.

¿Cómo son las reuniones del Consejo de Administración de la Ross?

Hay muchas opiniones y algunas contrarias. Algunos opinan que hay un exceso de música moderna en la programación de la orquesta y que el público sevillano no está acostumbrado a escuchar este tipo de música y que por eso se pierden abonos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es verdad que siempre hemos sido tradicionales y conservadores pero creo que esa mentalidad habría que cambiarla. Y si no se les dan oportunidades a los músicos nuevos que salen nunca vamos a conocer nuevas cosas.

Fue el primer piloto no comercial que despegó del aeropuerto de Sevilla tras el fin del confinamiento.

Sí, fui el primero de aviación general que volví a volar. Me di una vuelta por Carmona y Los Alcores, que no nos dejan ir nunca en épocas normales de tráfico comercial.

Se hizo piloto después de jubilarse.

Sí. Empecé con vuelo sin motor. Luego pasé a vuelo con motor y sigue siendo instructor. Tengo 8.500 horas de vuelo. Es por vocación, nunca he cobrado un duro por volar.

También trabajó para la Unión Europea.

Sí, justo después de jubilarme la UE me contrató para que desarrollara el control del tráfico áereo en Bosnia. Estuve tres años allí, lo pasé muy bien pero aun no se han cerrado las heridas de la Guerra de Los Balcanes. Serbios, croatas y árabes siguen llevándose mal. La paz se firmó en Estados Unidos y pusieron unas fronteras artificiales donde en aquel momento estaban los respectivos ejércitos. Trazaron líneas como se hizo en África con la colonización.

Antes de la pandemia, ya no se cabía en el aeropuerto de Sevilla.

Sí. Ni en la Expo tuvimos tantos vuelos. Por este motivo se está remodelando el aeropuerto. Las salidas no están mal y el lobby de entrada está muy bien, pero luego te metes en los corredores y ya la cosa cambia. Y las llegadas son miserables, casi tercermundistas. No le pega al aeropuerto ni a Sevilla.