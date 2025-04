Una víctima de la caída del ficus de San Jacinto pide al juzgado que investigue responsabilidades penales

La vendedora de la ONCE que resultó herida de gravedad el viernes 19 de marzo como consecuencia de la caída de una rama de grandes dimensiones del ejemplar de ficus que hay en la esquina de las calles San Jacinto con Pagés del Corro , en el patio de la parroquia, ha solicitado al juzgado que investigue la existencia de posibles responsabilidades penales en estos hechos.

El Juzgado de Instrucción de Sevilla que estaba en funciones de guardia cuando sucedió este incidente decidió recientemente archivar la investigación al no apreciar infracción penal. No obstante, Andrés Avelino Romero, el abogado de Estrella, la vendedera de la ONCE con 58 años que tuvo que ser trasladada al hospital Virgen Macarena por la gravedad de las lesiones , ha recurrido dicha decisión.

Primero lo ha hecho ante la propia juez, pero lo hará ante la Audiencia de Sevilla después si el recurso inicial no prospera. El letrado, en su recurso, pide a la magistrada que no cierre de forma prematura el asunto y que se lleve a cabo una instrucción suficiente y necesaria para conocer si hay delito o no, si se pudo evitar la caída de la rama, quién es el responsable del mantenimiento del árbol , el Ayuntamiento o la comunidad religiosa de la parroquia de San Jacinto. También hay que conocer si existe un seguro de reponsabilidad civil. Todo ello teniendo en cuenta los precedentes existentes en la ciudad después del caso del Alcázar en el que murió un hombre por las lesiones sufridas por la caída de un árbol.

Para ello, además del atestado de la Policía Nacional , este letrado pide a la juez que encargue un informe pericial a la Policía Local , cuerpo con mayores competencias en este asunto que el Nacional de Policía. Además, insta a que se solicite un informe adicional de Bomberos , cuyos efectivos llevaron a cabo las tareas iniciales de saneamiento del árbol afectado en la tarde del viernes 19 de marzo.

Más pruebas

La pretensión de esta parte es que la juez apruebe y lleve a cabo e l conjunto de pruebas necesarias para comprobar si existió infracción penal . Si no estimase que hubo responsabilidad penal, entonces la familia ya estudiaría reclamar la indemnización por los daños a quien correspondiese, al propietario o a los responsables del mantenimiento.

La caída de la rama del ficus de la parroquia de San Jacinto minutos antes de las ocho de la tarde del viernes 19 de marzo hirió a seis personas , cinco mujeres y un hombre. Cinco fueron trasladados al hospital Virgen del Rocío.

Estrella, la que presentaba mayor gravedad, fue enviada al Virgen Macarena, donde ingresó en la unidad de cuidados intensivos. Ha perdido el bazo, sufrió un neumotórax, múltiples contusiones y fracturas de vértebras .

Días después del accidente, operarios de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla estuvieron trabajando en la poda del ficus en cuestión.