Los vecinos de Tarazona denuncian por la vía penal al alcalde de La Rinconada por el «abandono» de la zona

Los vecinos de la urbanización Tarazona han decidido redoblar sus reclamaciones. El abandono que denuncian los residentes en este núcleo ubicado en el término municipal de La Rinconada , donde no se pueden disfrutar los servicios básicos ni tan siquiera las vías están ... adecentadas, ha llegado a los tribunales penales después de años de reclamaciones y promesas del Ayuntamiento que no terminan de cuajar. La Asociación de Vecinos y Propietarios de Tarazona ha presentado una denuncia penal ante los juzgados de instrucción de Sevilla contra el alcalde, el socialista Francisco Javier Fernández , como máximo responsable de la inacción en este lugar, acusándole de un delito de abandono de destino de omisión de deber de perseguir delitos. Lo hace tras varios años de pasividad municipal a pesar de una primera condena al Consistorio por la vía contencioso-administrativa.

El escrito presentado en los juzgados, al que ha tenido acceso ABC y que ha gestionado el despacho de Servando Meana, es una detallada exposición de las circunstancias actuales de hecho y de derecho en las que se encuentra sumida la urbanización Tarazona, « completamente abandonada por la administración competente , el Ayuntamiento de La Rinconada, quien, pese a que está obligado por ley a actuar, desatiende sistemáticamente reiteradísimas quejas vecinales, sentencias, informes del Defensor del Pueblo y mantiene en unas condiciones inaceptables e insalubres los terrenos, generando riesgos sociales y sanitarios». Por ello, los vecinos han propuesto en la propia denuncia que el alcalde declare como investigado, en su condición de «máximo responsable».

La base de todo el «incumplimiento» que se denuncia reside en el convenio que suscribieron el Ayuntamiento y la comunidad de propietarios el 15 de octubre de 1999 para regularizar la situación de las construcciones que estaban asentadas en estos terrenos desde los años 70. Entre los compromisos asumidos por los propietarios estaban la redacción del plan especial de dotación de infraestructuras y regularización de la edificación de la urbanización; cumplir con las obligaciones inherentes al sistema de compensación y constituir una junta de compensación; redactar el proyecto de reparcelación y de urbanización; ceder al Ayuntamiento el 10% del aprovechamiento tipo en metálico; solicitar las licencias de parcelación y legalización de edificaciones; y conservar las obras de urbanización. El convenio tiene como finalidad global la regularización conforme al ordenamiento jurídico vigente y el acuerdo sobre las condiciones de ordenación, gestión, programación, disciplina urbanística y urbanización.

Pero el convenio no solo establece obligaciones para los propietarios sino también para el Ayuntamiento. El acuerdo cuarto del citado convenio, titulado «Cumplimiento de obligación de restauración», dispone claramente que la Administración local se comprometía a ejecutar las obras de urbanización en caso de incumplimiento por parte de la junta de compensación. «Como el plazo de seis meses conferido a esa junta para la realización de los trabajos transcurrió con creces -expone la denuncia-, es el Ayuntamiento el que en base al convenio, tiene que proceder a urbanizar, y cumplir con su compromiso de ejecutar las obras pendientes. Pues bien, el proceso urbanizador de la Tarazona por su obligado y responsable, el Ayuntamiento, no ha sido llevado a efecto, y no se han ejecutado las obras pendientes de urbanización , pese a los más de veinte años transcurridos desde la suscripción del aludido convenio de 15 de octubre de 1999. Se puede afirmar incluso que este hecho, esta inactividad, tiene el carácter de hecho notorio».

Por ello, en diciembre de 2018 la comunidad de propietarios reclamó por registro al Ayuntamiento que se ejecutara el trabajo urbanizador «de manera inmediata», petición que fue desestimada por el Consistorio rinconero, de modo que los residentes «se vieron en la necesidad de solicitar la intervención del juzgado para que la Administración cumpliese sus deberes básicos». Después del correspondiente procedimiento contencioso administrativo, en el que el Ayuntamiento demandado se opuso a la petición de la asociación, el 23 de octubre de 2020 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Sevilla dictó sentencia estimando la demanda del colectivo vecinal que reclama el arreglo de la urbanización. El fallo no admite dudas, y obliga al Ayuntamiento de La Rinconada a «ejecutar las obras de restauración del medio físico conforme a lo previsto en el acuerdo cuarto el convenio de fecha de 15 de octubre de 1999 suscrito por las partes». La sentencia ha sido recurrida y se encuentra pendiente de resolución el recurso de apelación que ha formulado el propio Ayuntamiento condenado. Los vecinos de Tarazona cuentan también con un informe a su favor suscrito por el Defensor del Pueblo Andaluz el 25 de junio de 2019 en el que se señala claramente la sugerencia al Ayuntamiento a que sustituya el actual sistema de actuación por compensación por cualquiera de los sistemas de actuación pública».

Ni tras una condena

Pero ni la sentencia ni el informe del Defensor del Pueblo han hecho variar su posición al Ayuntamiento de La Rinconada, que «continúa sin asumir sus obligaciones y no solo no ejecuta cuanto se le ordena, sino que recurre la sentencia», indica la denuncia. «El interés público en juego dañado ante la inacción es evidente, y va mucho más allá de unos incumplimientos y de una responsabilidad meramente administrativas, trasciende de ese plano ante la afectación y la repercusión social que provoca. Recordemos que el deber de planeamiento y de ejecución urbanísticos conforman con arreglo a la legislación urbanística, una función pública irrenunciable. Y el Ayuntamiento parece que ha renunciado a su deber, con el perjuicio que provoca a los numerosos afectados. La situación de los vecinos y de la urbanización ha llegado al límite . La insalubridad, la dejadez, el abandono y la ausencia de la mínima actuación municipal son insoportables».

Se señala el «curioso contraste» de que «a pesar de su inacción, el Ayuntamiento sí que procede con total diligencia a cobrar todos y cada uno de los impuestos y tasas que corresponden a los vecinos. En eso no fallan a pesar del desamparo en que tienen sumidos a los vecinos». También se han pedido reuniones con el propio alcalde para que «atienda las incontables incidencias y solicitudes» de la zona, pero «no son ni recibidos». Por ello, «ante la situación extrema que se padece», la asociación de propietarios ha decidido interponer esta denuncia por la vía penal , ya que esta falta de respuesta municipal «puede constituir presuntamente delito de abandono de destino y de omisión del deber de perseguir delitos ».

Lo residentes recalcan que el regidor, el socialista Fernández, no ha «llevado a cabo labores de urbanización, así como tampoco ha dotado de servicios públicos mínimos a los vecinos de Tarazona, inactividad que ha derivado en situación evidente de peligro de exclusión social y que a su vez entraña serios riesgos para la salud pública que afecta a los vecinos». También aprecian un presunto delito de denegación de auxilio por la autoridad o funcionario en lo que tiene que ver con el acondicionamiento y mantenimiento de los terrenos, que no existe. Y en relación a los vertidos y vaciados de las fosas sépticas, los denunciantes entienden que también se puede producir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente . Esos vaciados de las fosas han «provocado que en las mismas calles se acumulen desechos que incluso con los propios desperfectos de las vías y las lluvias han originado calles inundadas que incluso contenían residuos fecales. Esto perjudica gravemente a la calidad del aire, suelo y aguas, a la vez que pueden entrañar un importante riesgo para la salud de los vecinos, ajustándose presuntamente por tanto la realidad a lo tipificado en el artículo 325 del Código Penal».