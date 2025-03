Vecinos de Sevilla se quejan de que la Policía no corta los botellones Denuncian que los fines de semana y los días festivos aumentan los grupos de jóvenes que beben en la vía pública

El puente de diciembre en Sevilla ha dejado multitud de imágenes de jóvenes haciendo botellón en las calles de la capital sin ningún tipo de medida de seguridad.

Aunque es una actividad ilegal y las restricciones por el coronavirus en Andalucí a deberían imposibilitar aún más su práctica, el botellón está lejos de extinguirse en Sevilla. Tras la denuncia de los vecinos del Centro el pasado domingo de decenas de jóvenes reunidos y bebiendo en las inmediaciones de la Casa de la Moneda , más vecinos se unen a esta denuncia y se quejan de la falta de presencia policial.

«No vienen, te lo digo ya. No es que no aparezcan, es que no cogen ni el teléfono», se queja una vecina.

Además de las molestias que conlleva esta práctica para el descanso, se junta el peligro de contagio en plena segunda ola de la pandemia del coronavirus. Sin distancias, ni mascarillas , a la ingesta de alcohol le siguen los cánticos y la pérdida del control.

La escena se repite cada fin de semana o noche previa a festivo, y los vecinos insisten en la ausencia de respuesta de las autoridades pertinentes . «Llamamos y la operadora nos dice que nos hemos equivocado. Insistimos y nos cuelgan», explican.

Noticias relacionadas Vecinos alertan del aumento de botellonas en el Centro de Sevilla durante el puente