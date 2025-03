Los vecinos del Arenal crean una plataforma de afectados por el asentamiento de indigentes

Los vecinos del Arenal , que viven o tienen sus comercios junto al mercado, se han organizado en una plataforma que se constituyó este jueves por la noche con el objetivo de acabar con el asentamiento de indigente s que hay en la ... zona de los soportales que rodea la plaza de abastos. Pretenden así aunar fuerzas para presionar a la Administración a la que responsabilizan de la situación de estas personas que sobreviven en situación de marginalidad .

Desde antes del confinamiento empezaron a detectar la presencia estable de un grupo que conforme han ido pasando los meses ha crecido. Una suerte de efecto llamada entre los sin techo que han convertido estos soportales en su refugio. El problema es que esa zona es la entrada de viviendas particulares donde los residentes ya no aguantan más. « Son peleas, gritos, acumulación de basuras , orines. Estas personas necesitan una solución y ésa no puede ser que se queden en la calle montando un asentamiento», señala Rubén Cano, uno de los portavoces de esta nueva plataforma que acaba de crearse.

Hace un año, varios vecinos y comerciantes, a título personal, se reunieron con responsables municipales para trasladarles el problema. «Nos dijeron que no podían hacer nada; que no hay una ley que prohíba a la gente dormir en la calle », explica Esperanza Sánchez, otra de las representantes del colectivo. Esta vecina pone de ejemplo de lo que están viviendo, lo ocurrido poco antes de las pasadas navidades. «Hubo una pelea y alguien prendió fuego a una manta. Las llamas afectaron a toda la puerta del bloque». Su vivienda se ubica en el número 8 de los portales que dan acceso a los pisos que se sitúan encima de la plaza de abastos. La entrada a la finca está prácticamente ocupada por los sin techos. «No hace mucho se murió una indigente que se pasaba todo el día ebria. Era extranjera y le dijimos en varias ocasiones que se fuera al hospital para que la trataran, pero no quería. No podemos normalizar esta situación».

Baldeo

Por las mañanas, a primera hora, los servicios de limpieza municipales baldean la zona. «Ellos recogen sus cosas, se van a la acera de enfrente mientras están limpiando y cuando terminan, regresan al mismo sitio», detalla Rubén Cano. La nueva plataforma espera abrir un cauce de diálogo con el Ayuntamiento para poner fin a este problema. No quieren que se cronifique ni que se agrave aún más. «No tenemos pruebas claras, pero estamos convencidos por los movimientos de personas que vemos, que también se trapichea con drogas », afirma Rubén.

El Arenal se suma a otros barrios como la Macaren a o recientemente el Cerro que se han organizado en contra de la presencia de sin techo en sus barrios de manera numerosa. En la Macarena demandan que saquen algunos de los recursos asistenciales que hay en su barrio; en el Cerro se oponían a la instalación de un albergue en el Polígono Hytasa y ahora en el Arenal reclaman una solución para este asentamiento.