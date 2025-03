La Universidad de Sevilla volverá a la presencialidad total el próximo curso. Lo acaba de aprobar el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla en su sesión de este jueves 24 de junio, lo que supondrá la vuelta a la normalidad después de año y medio marcado por la pandemia.

Los criterios académicos para la planificación de las actividades a desarrollar dentro de las titulaciones oficiales de la US durante el curso académico 2021-2022. suponen que la Hispalense, co mo institución presencial de educación superior, apuesta por iniciar el próximo curso académico de acuerdo con las programaciones previstas en las memorias verificadas de los títulos oficiales. «Se ha acordado organizar toda la programación bajo esta premisa y, en consecuencia, la organización de las actividades responderá a este fin» dice el comunicado que ha emitido la Hispalense.

El inicio del próximo curso se programará, por tanto, contemplando un escenario de total presencialidad , salvo en los títulos definidos como no presenciales. No obstante, con el propósito de garantizar el desarrollo de la actividad académica bajo cualquier escenario, se ha acordado prorrogar los apartados sobre adaptación de la docenci a, evaluación, sistema de garantía de calidad de los títulos, estudiantado y profesorado del documento «Criterios académicos para la adaptación de las titulaciones oficiales de la US a las exigencias sanitarias causadas por la Covid-19 durante el curso académico 2020-2021».

Así pues, se planificarán previsiones para la docencia y la evaluación, ante la muy improbable situación de vuelta a escenarios de menor o nula presencialidad por efectos de la pandemia. De igual modo, se garantizará el futuro legal de los títulos de la US.

El Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a la Oferta de Empleo Público del Personal Docente e Investigador de la Universidad de Sevilla para el año 2021. Estará constituida por las 134 plazas que, con carácter ordinario, conforman el 110% de su tasa de reposición. De ellas, 74 corresponden a Profesores Titulares de Universidad (de las que 10 se reservan para investigadores que hayan finalizado un programa Ramón y Cajal) y 60 a Profesores Contratados Doctores, de las que 10 se destinan también a investigadores procedentes del programa Ramón y Cajal.

Cuentas

El consejo de gobierno de la US también ha dado su informe favorable a las Cuentas Anuales y los Estados Presupuestarios de la Universidad de Sevilla correspondientes al ejercicio 2020. El conjunto de obligaciones reconocidas durante dicho ejercicio ascendió a 458 millones de euros, siendo el Capítulo I. Gastos de personal, el de mayor peso, con un 74% . Los derechos reconocidos han ascendido a 437 millones de euros, viéndose fuertemente disminuidos por el recorte de más de 30 millones de la Financiación Básica Operativa, decidido por el Gobierno Andaluz, y compensado parcialmente con el Fondo Covid-19 dotado por el Gobierno de España en el Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que la Universidad de Sevilla ha ingresado 15,3 millones.

El resultado presupuestario ajustado ha sido de -16,5 millones, motivado por el recorte antes mencionado y por la pérdida de otros ingresos como consecuencia de las limitaciones ocasionadas por la pandemia de la Covid-19. Según el comjunicado, el estado de situación de las cuentas de la Universidad es saneado, aunque la pérdida de remanentes de tesorería de libre disposición limitará el margen de maniobra futura si la Junta de Andalucía decide hacer caer sobre la Universidad de Sevilla un nuevo recorte de financiación como los ya sufridos en 2019 y, muy especialmente, en 2020.

Pese a las grandes dificultades, la US asegura que cierra un año en el que se han cumplido todos los acuerdos de mejora de las condiciones de sus trabajadores y se han mantenido los programas de becas y ayudas propias para los estudiantes.

Ademas, el III Informe de seguimiento del Plan Estratégico 2018-2025 de la Universidad de Sevilla pone de manifiesto que, en más de un 25% de los indicadores analizados, l a incidencia de la Covid-19 ha sido más que notable. En la mayoría de los casos (casi el 90%) esa influencia ha sido negativa. A pesar de esta situación, un 57,5% del total de los indicadores estudiados muestran una tendencia positiva o estable desde el inicio de la puesta en marcha del Plan y sólo un 12,7% presenta una tendencia decreciente.

El informe también destaca que sólo quedan un 4% de actuaciones en la fase de planificación de entre todas las propuestas iniciales contempladas en el Plan. Por líneas estratégicas, la linea 4 (Transformar el Conocimiento) y la Línea 6 (Eficiencia y Captación de Recursos) son las que se han visto afectadas en mayor medida por el impacto de la pandemia. Estos datos son el resultado de analizar un conjunto de casi 260 indicadores relativos a la actividad desarrollada por la US a lo largo del 2020. Con ello, se persigue conocer como los distintos planes operativos de la institución están concretando las propuestas de futuro contempladas en el Plan Estratégico.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado los nuevos estatutos de la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS) para adaptarlos a la normativa vigente de aplicación y para adecuarlos al procedimiento de reconocimiento de FIUS como medio propio personificado de la Universidad de Sevilla.

Los nuevos estatutos mantienen el régimen de la Fundación, redefinen y clarifican las competencias del Consejo Ejecutivo y del Director General y adaptan el papel de la Fundación como medio propio de la US acorde a la ley 9/2017.

El Consejo de Gobierno ha aprobado igualmente el cambio de nombre del Centro de Experimentación Animal de la Universidad de Sevilla , que pasa a llamarse Centro de Experimentación Animal Óscar Pintado. Carmelo Oscar Pintado Sanjuán, doctor en Veterinaria por la Universidad de Córdoba y autor de numerosos trabajos de investigación y varias patentes relacionadas con el animal de laboratorio. Fue pionero en traer a Andalucía las innovadoras técnicas de transgénesis, siendo el responsable de generar los primeros ratones modificados genéticamente en esta Comunidad Autónoma.

En la Universidad de Sevilla, se encargó del diseño, puesta en marcha y dirección del Centro de Producción y Experimentación Animal en Espartinas. Por ello, se le considera uno de los principales responsables de que la US cuente actualmente con uno de los más modernos y mejores Centros de Experimentación Animal.