El rector de la Hispalense reclama a la Junta la devolución de los 135 millones de los remanentes

La solemne apertura del curso académico 2020-2021 de la Universidad de Sev illa ha tenido lugar este sábado en la Iglesia de la Anunciación de Sevilla, antigua sede de la institución, a cargo del rector, Miguel Ángel Castro , que ha estado acompañado por el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco . Pese a ello, o quizás por ello, Castro ha aprovechado la cita para quejarse en su alocución de la falta de apoyo económico por parte del Ejecutivo andaluz a las universidades, lanzando un mensaje crítico y directo al Gobierno del popular Juanma Moreno . El rector de Hispalense ha pronunciado un discurso con palabras de agradecimiento para su comunidad universitaria, de bienvenida para los más de 60.000 estudiantes de la Universidad de Sevilla y de defensa del sistema andaluz público de universidades, pero también lanzando un mensaje crítico y directo al gobierno regional .

Castro ha pedido al gobierno andaluz que «mientras valoran las posibles ventajas de incorporar universidades privadas en nuestra comunidad, analicen simultáneamente lo que significa el eje universitario Málaga-Sevilla en el desarrollo territorial, su imbricación en una apuesta estratégica decidida y valiente , dentro de un sistema universitario público andaluz», ya que, a su juicio, de esta manera se podrán tomar «decisiones de calado que transformen la realidad socioeconómica de nuestra región, entendida como la realidad de toda la sociedad, y no como la realidad de algunas sociedades interesadas».

Además, le ha recordado al consejero del ramo que el sistema andaluz público de universidades es «un sistema robusto, eficiente y valioso . Un sistema leal y somos un recurso potente y útil, que devolvemos multiplicado lo que se invierte en él».

«Este sistema no merece la desconfianza inicial de sus gobernantes. Y no merece, aun mucho menos, que se le detraiga un montante de 135 millones de euros, de sus remanentes no afectados, que de manera clara reduce su solvencia, aumenta su incertidumbre y disminuye su estabilidad financiera. Mucho menos merece que lea en los rotativos que, de esos remanentes detraídos para atender las urgencias de la terrible pandemia , se empleen 11 millones de euros para sufragar las cuentas de la RTVA. Por muy importante que sea 'El Show de Bertín'», ha ironizado.

El rector de la US y el consejero de Educación atienden a los medios antes del acto Vanessa Gómez

«Tampoco merecemos que aún no hayamos recibido información acerca de la financiación que vamos a recibir de los fondos Covid para la educación superior que, de acuerdo con las informaciones recibidas, debemos emplear antes de que termine este ejercicio», ha resaltado.

Castro ha instado a Velasco a no desperdiciar la ocasión de defender a las universidades porque, a su juicio, son «el activo más importante que posee en el extenso nombre que su Consejería acuña. Defienda que nos devuelvan los 135 millones de euros: l o que han defendido para los ayuntamientos no puede no ser defendido para las universidades . Exija los fondos Covid de educación para sus universidades: es justo y es necesario. Dótenos de un modelo de financiación que suministre certeza, mejore nuestra competitividad y garantice nuestro futuro. Exija un plan plurianual de inversiones que, además de reactivar nuestro sistema, genera un tejido potente de innovación, desarrollo y emprendimiento. Y cuente con nosotros», ha indicado el rector.

Lección inaugural: Bécquer e historiografía

La catedrática de Lengua Española Lola Pons Rodríguez ha pronunciado la lección «Seis palabras para escribir la historia en la lengua española» que le fue encomendada por el rector Miguel Ángel Castro.

En su lección, la historiadora de la lengua explicó cuál ha sido la historia de difusión y adaptación de palabras que se usaron en principio dentro del discurso especializado de la historiografía (autobiografía, biografía, memorias, historia, crónica, anales) y que han terminado entrando en el discurso común de los hablantes.

La profesora Pons, filóloga, historiadora de la lengua y recientemente nombrada académica correspondiente de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, explicó el origen y la extensión de metáforas como «el curso de la historia», las raíces de expresiones como «hacer historia», «picar en historia» o «los anales de la fama» y situó la tradición de los historiadores en el caudal de textos en español.

Además, hizo una especial mención a la palabra «crónica» y a su evolución desde las crónicas medievales hasta las periodísticas de hoy. En su lección, Pons terminó recordando a Bécquer, enterrado en el Panteón de Sevillanos Ilustres de la Iglesia de la Anunciación.

«Yo sé un himno gigante y extraño... nos avisó Bécquer en su primera rima, pero hoy, tan cerca de donde él reposa, invoco otro himno gigante: el de la narración como necesidad y la historia como resultado que nos humaniza . La historia de la lengua de ayer es algo más que la genealogía de la lengua de hoy: si sabemos explicar la lengua de nuestros antepasados y aplicarla a nuestras experiencias sociales y lingüísticas de hoy armonizaremos dos tiempos que son el mismo. Lo mismo siento que puedo decir de la docencia universitaria».

Desde 2010, Lola Pons dirige los proyectos de investigación «Historia15», dedicados a rescatar textos historiográficos del español antiguo.