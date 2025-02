El tiempo en Sevilla: semana con importantes subidas y bajadas de las temperaturas

El calor ya no se marchará de Sevilla hasta después del v erano, pero lo cierto es que esta semana da cierta tregua . No muy importante, pero sí significativa en algunos de los días. Así, tras haber llegado incluso a los 38 grados en momentos del fin de semana que acaba de pasar, habrá jornadas ahora que no superen los 25º , aunque no será la norma porque el mes de junio, como es normal, será caluroso.

Para empezar, la despedida del mes de mayo llegará con máximas de 32 grados y mínimas de 19º con ciertas nubes en la primera parte del día e, incluso, un mínimo riesgo de precipitaciones. Eso sí, de producirse, no serían importantes.

Junio sí empezaría con un descenso significativo del termómetro . La máxima caería hasta los 26 grados, siendo la mínima de 16º. Aun así, el sol será el protagonista aunque, como en el lunes, existe un mínimo riesgo de lluvia de madrugada.

El miércoles volverán a subir las temperaturas hasta colocarse en los 31 grados, si bien la mínima caerá hasta los 14º. Se espera para esta jornada cierta nubosidad, aunque, a día de hoy, el Servicio de la Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET) en Andalucía da un 0% de probabilidad de precipitaciones.

El jueves, festivo del Corpus , la dinámica será similar a la del miércoles, con temperaturas entre los 15 y 32 grados y cielos con alguna que otra nube, sobre todo en la segunda parte de la jornada.

Para el viernes el termómetro vuelve a bajar de forma ostensible. De hecho, será el día en el que se registre la menor temperatura máxima, que no irá más allá de los 25º. El cielo estará nublado y, según la AEMET, hay un riesgo medio de que llueva, ya que da un 45% de probabilidad de precipitaciones.

Será el único día fresco de todo el fin de semana , ya que, tanto para el sábado como para el domingo, las temperaturas subirán. Para el primer día, con todavía un 20% de probabilidades de lluvia, el termómetro oscilará entre los 17 y los 31 grados, mientras que la última jornada de la semana será la más calurosa, ya que se espera una máxima de 35 grados.