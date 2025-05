La temporada de caracoles en Sevilla comenzará a primeros de mayo

No está recogida dentro de la programación de celebraciones de las Fiestas de la Primavera de Sevilla , pero todo el mundo sabe en esta ciudad que tras la Semana Santa y la Feria vienen los caracoles. Aunque resulta difícil imaginar que se puedan llegar a consumir a tiempo en los veladores, hay dos noticias esperanzadoras para sus entusiastas: se retrasará su llegada por la escasez de lluvias y problemas de aduanas ; y las empresas ya se preparan para distribuirlos a domicilio .

Ana Vidal conoció el negocio de los caracoles en la barriga de su madre. Y con ellos lleva 84 años . Tiene su centro de operaciones en la call e Antonio Susillo , bifurcación de la ancha de la Feria y Torres, junto a las antiguas «Maderas García Miña». Desde este almacén se han repartido los caracoles para la inmensa mayoría de bares de la ciudad . Hace dos temporadas que tuvo que dejar de comercializarlos a gran escala por su avanzada edad.

«De toda la vida los comprábamos en Lebrija , pero llegó una época de masificación en la demanda y tuvimos que recurrir a criadores de Almería y La Rioja ». En la actualidad, casi la totalidad de los productos que se consumen proceden de Marruecos . «Los marroquíes llegaron después, allí hay muchísimo campo para coger y la mano de obra resulta barata ».

«He estado hablando con los veterinarios y los controladores y me dicen que hasta final de mes no estarán listos . Este año ha llovido poco y aún no están bien engordados». Una vez los productos estén óptimos para su venta, se presentará la siguiente incógnita: ¿ Habrá demanda de caracoles ? Ana Vidal lo tiene claro: «Ya e stán llamando muchos clientes que los quieren para la venta de comida a domicilio, pero es difícil que un camión venga cargado de Marruecos para cuatro encargos ».

Hay empresas que ya están incluso comercializando con la venta de caracoles elaborados. «Por lo general, son negocios que guisaron el excedente de la pasada temporada y los guardaron en sus cámaras frigoríficas. Es lo único que se está ofreciendo en estos momentos», señala la distribuidora.

Caracoles Sevilla

La demanda de caracoles durante el período de la cuarentena no se ha hecho esperar. « Caracoles Sevilla » es la principal empresa de venta y elaboración en toda la provincia hispalense. Desde Albaida del Aljarafe abastecen a toda la comarca aljarafeña, los pueblos próximos y la capital. El propietario y fundador de este negocio, Manuel Felipe López , asegura que encontrar productos criados por la zona es una utopía: « No está permitido coger el caracol silvestre . Además, los criaderos aquí no funcionan ; yo incluso probé suerte, pero no se criaban bien. Se perdían la mayoría».

Lleva casi un decenio abasteciendo de caracoles a particulares y comercios de alimentación . «Ahora tenemos un boom de pedidos con la cuarentena, pero no tenemos caracoles, sólo cabrillas ». Este fabricante está a la espera de que los servicios aduaneros de Marruecos dejen entrar los pedidos de caracol blanco. «Es curioso que con la cabrilla no hemos tenido problemas»

Los retrasos en la llegada del caracol están frenando sus ventas: «Es cierto que el caracol venía chico este año, pero las últimas lluvias les han dado un empujón. Ahora el problema lo tenemos con las aduanas: primero nos dijeron que para el día 15 podríamos recibirlos y a hora han retrasado los permisos otros quince días . Son únicamente problemas sanitarios».

Sobre la polémica con la importación de productos extranjeros, el propietario de «Caracoles Sevilla» explica que más del 95 por ciento de lo que se consume procede de Marruecos . «Es un producto extraordinario: son zonas que no están machacadas con fertilizantes ni productos químicos , lo que ayuda a que se engorden y tengan un sabor especial. Como aquí ocurría hace treinta años ».

Pese al parón de la gran mayoría de actividades y la escasez de caracoles, su negocio no descansa : «Tenemos tres personas repartiendo, dos más que antes de la cuarentena. Únicamente distribuyen nuestras dos variedades de cabrillas: en salsa y con tomate . Son recetas clásicas del Aljarafe».

Su negocio llega a alcanzar quince trabajadores durante la temporada alta de los caracoles. Además de la distribución por la provincia, tienen una tienda online. Hacen envíos por toda la península. « En 24 horas están los caracoles en cualquier punto de España . Es un producto terminado, listo para calentarlo».