Sonrisas y lágrimas en la UCI del Virgen del Rocío: así fue la guerra contra el coronavirus

El cumpleaños de Horacio García-Delgado, médico intensivista del Virgen del Rocío de Sevilla , es el 29 de febrero y sólo puede celebrarlo los años bisiestos. Se reunió con su familia como hace ese día cada cuatro años sabiendo que 2020, aparte de ... bisiesto, iba a ser muy diferente para él. Durante esa comida familiar no quiso dar detalles a sus padres ni a sus hijas de 9 y 8 años de la guerra que se preparaba en su hospital contra un virus muy contagioso y desconocido que había hecho estragos en una provincia del centro de China y empezaba a hacerlos en el norte de Italia. Ese virus les iba a impedir darles besos durante más de dos meses y amenazaba con llevarse por delante a muchas personas en España, entre ellos, algunos profesionales sanitarios.

Dos semanas después de su fiesta de cumpleaños, llegaba a la UCI de su hospital el primer paciente con Covid-19, un hombre de 48 años sin patologías previas. En los días y semanas siguientes, ya en pleno estado de alarma, llegarían 45 más. Al virus que llevaban dentro se enfrentaron Horacio y otros 205 profesionales en las UCI Covid completamente aisladas del resto para evitar posibles contagios a otros pacientes. La mayoría permanecieron una media de tres semanas intubados, aunque los hubo que superaron los 40 días.

«A los pacientes con insuficiencia respiratoria que evolucionaron a peor -cuenta García-Delgado- les explicamos que tenían los pulmones muy inflamados, que se iban a cansar de respirar y que lo mejor era sedarlos e intubarlos para dejarlos descansar y permitir su recuperación» . Muchos entraron en estado de pánico absoluto y algunos de ellos se santiguaron pensando que iban a morir. «Era difícil para nosotros ingresarlos en la UCI después de esa reacción pero había que intentar salvarles la vida», cuenta Horacio.

Horacio García-Delgado, médico de UCI del Virgen del Rocío ABC

Esos enfermos que iban a entrar en la UCI llevaban ya algunos días aislados sin poder ver a sus familiares y recibieron la noticia de que los iban a conectar a un respirador artificial por boca un médico, una enfermera y una auxiliar que parecían astronautas de la NASA con sus viseras, mascarillas FFP2 y trajes de protección especiales (EPI). Era normal que la mayoría tuvieran miedo, incluso que se santiguaran, aunque otros se lo tomaron de otra forma. Un conductor de Tussam le dijo a Águeda Rodríguez Huesa, enfermera de la UCI con más de quince años de experiencia, que «sois unos exagerados con esos trajes y esas viseras». Ella le siguió la corriente y le dijo que tenía razón, que no era para tanto. «A los dos días ese señor estaba en la UCI con un respirador en la boca. Este virus no es ningún juego», cuenta Águeda.

Lo saben bien los once que no salieron de allí e incluso otros como Juan Ignacio Valle, un enfermero de Cardiología del Virgen del Rocío de 60 años de edad, sin ninguna patología previa, que estuvo en la UCI 35 días y salió de ella con vida gracias a los anticuerpos de un enfermo de Granada. Perdió casi 20 kilos en esos días en los que estuvo intubado y sedado.

«Con la tecnología de que disponemos en las UCI de los hospitales compramos tiempo para que los tratamientos hagan efecto y los órganos imprescindibles que están fallando por culpa de una enfermedad, ya sean pulmones, corazón, hígado o riñones, puedan mejorar su estado y recuperar su función», dice Horacio.

El primer paciente con Covid-19 entró en la UCI del Virgen del Rocío el 15 de marzo y el último salió el 15 de mayo. Fueron dos meses que dejaron en todos los sanitarios un recuerdo dramático e imborrable. Se acuerdan de todos los pacientes por sus nombres y de que la mayoría sufrían patologías añadidas. Sin embargo, hubo también algunos enfermos bastante jóvenes, de menos de 40, que no eran hipertensos ni diabéticos. O que no padecían ninguna dolencia cardiaca o respiratoria, el perfil habitual de las víctimas favoritas del coronavirus.

Ha habido familiares que por miedo al contagio no quisieron ir al hospital a despedirse de sus seres queridos y otros muchos a los que no les dejaron en las primeras semanas de la pandemia.

En una guardia nocturna un paciente Covid entró en fracaso multiorgánico. «Sabíamos ya que iba a fallecer y le dimos a la familia la opción de que uno de ellos viniera al hospital, si no tenía síntomas de Covid-19, y entrara en la UCI con un EPI para verlo y despedirse», cuenta García-Delgado. Por el miedo al contagio ningún familiar quiso ir aunque solicitaron que se le diera la extremaunción. «Llamamos al sacerdote -cuenta este médico- y él también se negó a venir alegando que era muy peligroso y que el Papa ya había dado una extremaunción unos días antes a todos los enfermos de esta patología. « No es ninguna crítica porque el miedo es algo comprensible y todos los sufrimos, pero el caso es que ese enfermo pasó toda la enfermedad solo en el hospital, se murió solo dos horas después y se lo llevó de aquí un señor de la funeraria. Fue algo trágico para todos y yo pensé mucho en mis padres. Si se muere mi padre así, hubiera sido terrible para mí», cuenta Horacio.

El hospital tuvo que habilitar una consigna para guardar los efectos personales de los pacientes Covid-19 que ingresaban en UCI porque no había familiares a quien entregárselos. «Incluso se recomendó no tocar esas bolsas durante diez días por si podían contagiar el coronavirus. Son cosas que nunca había visto en mi vida», cuenta Esperanza Álvarez , auxiliar de Enfermería de 54 años, que relata que también vio a pacientes que estaban bien, riéndose con su móvil en la mano, «que a las pocas horas hubo que intubarlos y al día siguiente se murieron. En UCI estamos en cierto modo mentalizados de que cualquier paciente puede morir porque todos están muy graves -dice-, pero no de esta manera. Y sin tener a su familia al lado».

Águeda Rodríguez Huesa, enfermera de UCI del Virgen del Rocío ABC

Tres de cada cuatro pacientes tuvieron, sin embargo, un final feliz. En la UCI del Virgen del Rocío recuerdan a un matrimonio de poco más de 60 años. «Primero entró él y, pocas horas después, ella. Cada uno libró su batalla y la ganaron los dos. Cuando estaban conscientes, preguntaban el uno por el otro. Hablábamos todos los días con sus hijos para contarles cómo estaban e íbamos dando el parte, primero de uno y luego del otro. Fue tremendo porque estuvieron gravísimos» , cuenta Horacio.

Para todos los profesionales cada día en la UCI se convertía en un baile de sonrisas y lágrimas, un constante vaivén emocional . Muchos de ellos repetían tres patrones: nervios y ansiedad antes de empezar la jornada laboral; c ierto relax y mejoría de ánimo durante la misma (intentando animarse unos a otros con buenas noticias y tratando de sacar el buen humor de cualquier situación); y tristeza y agotamiento al terminar el turno. «La noche antes de entrar a trabajar no podía dormir y cuando te ibas a casa tras tu jornada te entraban unas ganas de llorar tremendas. Esto ha sido así durante dos meses», cuentan Horacio y Águeda.

Ella tiene una hija de 11 años a la que decía que no la tocara cuando llegaba a casa. « Me dolía mucho decirle eso pero era por su bien. En el segundo día de descanso ya la achuchaba un poco y acabó comprendiéndome. Nos inventamos un modo de abrazarnos».

Algunos se fueron a vivir solos por miedo a contagiar a sus familias. Otros sufrieron el acoso de vecinos desalmados. « Yo me quedé con mi marido porque él también es enfermero . Todo fue muy duro, tanta pena y tanta soledad, hasta ir a trabajar sin tráfico y con las calles vacías, resultaba deprimente. Todo se nos ha quedado grabado, cada día, cada paciente», cuenta Águeda.

Para Esperanza también fue muy duro separarse de su madre y no poder abrazar a su marido y a su hijo. «Ahora he podido volver a cuidar a mi madre pero cuando empezó la pandemia se fue a vivir con mi hermana. Tengo compañeras que no podían vivir con su familia y dejaron a sus hijos con algún familiar. Este virus ha separado a muchas familias de sanitarios durante estos casi tres meses, lo cual se ha compensado en parte con el compañerismo. Hemos hecho piña y nos hemos convertido en familia, médicos, enfermeros, auxiliares y celadores».

Rosario Amaya, directora médica y jefa de UCI del Virgen del Rocío Curro Borrajeros

Comparte esa opinión la directora médica y jefa de UCI del hospital, Charo Amaya. « Hemos tenido momentos de llorar y momentos de reír . Las primeras fueron durísimas porque nos enfrentábamos a una infección que no conocíamos para la que no estábamos preparados y en la que teníamos un alto riesgo de contagiarnos», confiesa la máxima responsable de la UCI.

Para que eso no ocurriera fue clave aislar a los ochenta sanitarios que estuvieron en contacto con Miguel Ángel Benítez , el primer paciente con Covid-19 que recibió el hospital. Esa anticipación y un plan de contingencia que permitía duplicar la capacidad de la UCI en cualquier momento, junto con el rastreo de los contactos de los infectados, ayudó mucho a contener al virus en esos primeros momentos.

De los 206 profesionales que han trabajado en las UCI Covid-19 del Virgen del Rocío se contagiaron tres. Ocurrió durante una intubación muy compleja que se realizó al segundo paciente que llegó a Cuidados Intensivos

De los 206 profesionales que trabajaron en la UCI desde mediados de marzo a mediados de mayo se contagiaron tres. Sucedió durante una intubación muy compleja al segundo paciente que necesitó ventilación mecánica. « En aquel momento aún nos faltaba un poco de destreza porque estábamos empezando . Si me hubiera tocado a mí intubarlo, también me habría contagiado yo», cuenta Horacio.

Charo Amaya asegura que «entre el riesgo del contagio y el beneficio del paciente, los profesionales elegimos lo segundo. Creo que nos debemos sentir orgullosos de nuestra vocación de servicio a los demás». A pesar de esa vocación de la que hacen gala a diario nuestros profesionales, no debió resultar fácil para muchos de ellos ver lo que estaba pasando en los hospitales de Madrid o Barcelona y seguir al pie del cañón temiendo que esas terribles imágenes de la guerra hospitalaria contra un virus desconocido pudieran repetirse en Sevilla.

«Lo nuestro ha sido llevadero comparado con lo que ha pasado en Madrid y Barcelona . Nos angustiaban las noticias que nos llegaban de allí y nuestro máximo deseo era que no pasara aquí», dice Horacio. Charo Amaya cuenta que «hablaba todos los días con los jefes de UCI de Madrid para tratar de aprender de su experiencia». El virus llegó a Sevilla diez días después y eso permitió a los hospitales sevillanos anticiparse. « Aprendimos de sus errores , que fueron únicamente por el desconocimiento que se tenía entonces del virus», dice la directora médica.

Esperanza Álvarez, auxiliar de Enfermería de UCI, a la derecha, junto a dos compañeros con sus EPI ABC

Los datos avalan esta impresión. Aunque resultan cambiantes, la mortalidad de pacientes Covid -19 que entran en UCI gira en torno al 40 por ciento, mientras en el Virgen del Rocío y los demás hospitales sevillanos no ha pasado del 25. «Nuestra mortalidad ha sido más baja porque aquí, al extenderse menos el virus, no han faltado medios materiales ni personales. En otros sitios ha habido problemas con respiradores y no han tenido suficientes intensivistas, por lo que se tuvo que fichar a internistas, neumólogos o anestesistas que no están tan formados como nosotros en el cuidado de pacientes críticos», dice Horacio García-Delgado.

Los contagios entre sanitarios también fueron mucho más bajos en Sevilla. «Había compañeros que entraban en la UCI con cierto miedo, pero no fue mi caso. Existe el riesgo de contagiarte pero también hay meningitis y otras enfermedades infecciosas que pueden ser igual o más peligrosas. No nos ha faltado material de protección, aunque sé que en otros hospitales no era igual y entiendo que en esas condiciones hubiera miedo de entrar en una UCI Covid-19», dice Águeda.

Es posible que los «equipos de protección individual» (los ya célebres EPI) tengan que estudiarse los próximos años en las facultades de Medicina y Enfermería y se explique a los estudiantes las depuradas técnicas que hay que emplear para ponérselos y quitárselos sin riesgos. «En la UCI nos los poníamos como los toreros, con la ayuda de algún compañero. Tardábamos cinco minutos en ponérnoslos y en quitárnoslos. También nos ajustaban las gafas», cuenta Águeda.

Había días que se los que esa operación se repetía cinco o seis veces, incluso más. «Era como una coreografía entrar y salir de esos trajes. Resultaba agotador trabajar con ellos en las UCI, hacer drenajes, administrar la medicación, vigilar que los pacientes no se descompensaban, estar al pie la cama haciendo lo que fuera necesario para que no se nos fueran», cuenta Águeda. Hacían turnos de dos horas y siempre algún compañero vigilaba desde el cristal para que todo se hiciera bien. «La espalda era la zona menos protegida y el compañero a veces te lo advertía si la acercabas demasiado a la cama».

El equipo de las UCI Covid-19 ha pasado mucho tiempo junto y comía y cenaba en el hospital. «Bromeábamos con los bocadillos que nos subían. Acabamos hartos de serranitos y la gran pregunta que nos solíamos hacer era si habíamos dormido la noche anterior. Me gusta maquillarme -cuenta Águeda - pero no podía hacerlo en la UCI porque es factor de riesgo y las ojeras me llegaban al suelo. M e daba un poco de vergüenza que me vieran así mis compañeros. No conseguía pegar ojo y me iba programando la noche anterior todo lo que iba a hacer con cada enfermo al día siguiente. Recordaba todos los nombres», asegura.

Hasta mediados de abril el goteo de pacientes fue constante. «Era agotador para nosotros y sin estar acostumbrados a los EPI. En los primeros días de la pandemia, no entrábamos en la UCI todas las veces que solíamos hacerlo porque no sabíamos de cuánto material de protección disponíamos y nos limitábamos a hacerlo lo imprescindible. Pasados esos días, ya pudimos hacerlo sin temor», cuenta Águeda.

En la última semana de abril se empezó a ver la luz a la salida del túnel en las UCI y el personal comenzó a despedir a pacientes. Nunca hubo más de 27 simultáneamente pero en pocos días empezaron a vaciarse las salas. «Les hemos cantado, los hemos escuchado si podían hablar, los hemos animado y tratado de que no se sintieran tan solos y aislados», cuenta Águeda. Muchos de los enfermos que sobrevivieron al coronavirus y los respiradores les mandaron fotos y mensajes de agradecimientos a los sanitarios desde su casa. «Nos dicen que nos llevarán siempre con el corazón y nosotros también a ellos», comentan los cinco protagonistas de este reportaje. Rafael , de 88 años, el último paciente que salió de la UCI Covid, el que la «cerró» el 15 de mayo, se despidió de los sanitarios con un gesto de su pulgar hacia arriba. « Ese día fuimos felices aunque el recuerdo de todo lo que hemos vivido no se nos borrará nunca de la cabeza. Nunca hemos vivido nada igual».