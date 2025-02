Sigue en descenso la presión hospitalaria en Sevilla: Hay 155 ingresados por coronavirus

Los datos facilitados este domingo por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía sobre la situación del coronavirus en Sevilla evidencian que la presión hospitalaria sigue mejorando, día a día. Actualmente hay en los hospitales de la capital y la provincia 155 pacientes ingresados por Covid-19 , trece menos que ayer. De éstos, 38 enfermos están en las unidades de cuidados intensivos , tres menos que en el día anterior.

De hecho, en Sevilla, siguiendo la estela de la situación en Andalucía, sólo se han registrado siete ingresos hospitalarios en las últimas horas , pero todos en plantas, pues no ha sido necesario que ningún paciente fuera trasladado a las UCI.

Durante la pandemia, 1.1o2 infectados han requerido de hospitalización, de los 145 han pasado por las unidades de cuidados intensivos por su gravedad. Esto supone que menos del 50 por ciento de los infectados por coronavirus en Sevilla no han necesitado de atención en los centros hospitalarios .

Otro aspecto positivo que dejan los datos facilitados este domingo por la Junta es que es el segundo día consecutivo que hay más pacientes curados que nuevos casos detectados en un día. Así, mientras los datos del sábado reflejaban 55 curados por 43 nuevos positivos; en las últimas 24 horas son 40 los sevillanos que ya han superado el virus, por 29 nuevos afectados.

Sin fallecimientos

Esta cifra de nuevos contagios se mantiene en la línea de los registros de esta semana que hoy termina, que siempre se han mantenido por debajo del medio centenar de infectados diarios . Esto es, la evolución del virus se está conteniendo. Desde el pasado 16 de abril no se superan los 50 nuevos casos en un solo día.

Pero éste no es el único dato esperanzador en las últimas 24 horas, donde no hay que lamentar muertes por el Covid-19, que se ha llevado 235 vidas en Sevilla desde que empezará la pandemia. Esto no sucedía desde mediados del pasado mes de marzo.

Con estos datos, un día más, la tasa de incidencia de Sevilla de 130 casos confirmados por cada cien mil habitantes, la quinta andaluza por detrás de Granada, Jaén, Málaga y Córdoba.

Por distritos sanitarios en la provincia, encabeza la clasificación de positivos diagnosticados Sevilla Sur con 498, seguido de Aljarafe, con 469; Sevilla Norte, con 209; y Sevilla Este, con 130 (la misma cifra que el día anterior). En el distrito Sevilla capital hay 1.248, menos de la mitad que en toda la provincia, que tiene 2.554.

Si atendemos al dato de fallecidos, Sevilla Sur, con 48, es el distrito provincial con más muertes. Después se encuentra Aljarafe, con 40; Sevilla Norte, con 22; y Sevilla Este, con 15. En la capital, con 110, hay menos de la mitad del total de la provincia, que es de 235.