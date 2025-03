«Si el tabaco no existiera, casi no habría cáncer de laringe y yo me dedicaría a otra cosa»

El catedrático Francisco Esteban Ortega (Granada, 1961) dirige la Unidad de Gestión de Otorrinolaringología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que realiza más de 2.400 intervenciones quirúrgicas al año, lo que la convierte en una de las mayores y más productivas de España. Pionera en marcadores tumorales, cirugía reconstructiva y aplicación del láser , la operación más frecuente que realiza es el cáncer de laringe.

Escuchando la voz de una persona, ¿se puede intuir si tiene alguna patología vocal?

Esto lo hacen muchos otorrinolaringólogos gracias a su experiencia. A mis médicos residentes les pongo a menudo una voz y les pregunto qué patología creen que tiene. Si es un pólipo, un nódulo, una parálisis laringea o una laringitis crónica.

¿Hay voz «de cáncer»?

Sí, aunque depende del tumor. Aparte de la ronquera, en algunos tumores se produce una voz engolada o de patata caliente que se puede identificar. Si nos llega un paciente sin infección alguna , con esa voz, y que es fumador, lo primero que hay que hacer es descartar un cáncer.

¿El tabaco es el principal causante?

Si no fuera por el tabaco, yo no me dedicaría al cáncer de laringe, porque sería un cáncer muy raro . También les digo a mis alumnnos todos los años que si tuviéramos un medallero olímpico por provincia o regiones tendríamos en Andalucía las tres medallas y los cinco diplomas olímpicos casi a nivel mundial. En este tipo de cáncer somos los primeros.

¿Fuman los cantantes a los que usted cuida su voz?

En general, no, pero conozco algunos que sí. España, en general, es un país bastante irresponsable en esto y los españoles somos muy ingenuos porque pensamos que esto a mí no me va a tocar. Pero yo siempre digo lo mismo: si tengo diez mil billetes, tengo más probabilidad de que me toque el cáncer que si sólo llevo uno . Eso respecto al cáncer, porque para la bronquitis crónica, si fumas, los tienes todos. Hay fumadores que dicen que conocen a una persona que vivió cien años y fumaba, pero ese es el 1 por ciento, o menos. Los 99 restantes seguro que no fumaban o no llegaron a mayores.

No hace tanto fumaban incluso los médicos en las consultas.

Yo les pongo a mis alumnos unos vídeos de médicos famosos no ya fumando sino anunciando marcas de tabaco.

¿Usted ha fumado?

No, ni mi padre ni mi abuelo, que también eran otorrinolaringólogos.

¿Se da más el cáncer de laringe en alguna profesión concreta?

Hubo una época que se dio una gran incidencia de este cáncer en los pescadores porque bebían y fumaban mucho, lo cual es un cóctel letal para el cáncer de laringe. Recuerdo que cuando hacía pesca submarina parábamos un compañero y yo en un bar para tomar un café y todos allí estaban fumando y bebiendo carajillos.

¿Es una enfermedad masculina?

Lo era, pero ahora el cáncer de laringe está incidiendo mucho en las mujeres. La proporción ha pasado del 95 por ciento de hombres y 5 por ciento de mujeres al 80 y 20 por ciento . Se debe a que las mujeres fuman ahora más que los hombres.

¿Por qué se da tanto en España y Andalucía?

Es muy prevalente por el tabaco y por su asociación con el alcohol, que es muy mediterránea . Cuando yo trabajaba en el hospital clínico de Málaga, casi toda nuestra actividad era cáncer de laringe.

¿Ha mejorado el pronóstico de esa enfermedad desde entonces?

Hemos mejorado mucho el diagnóstico precoz. Tenemos mayor tecnología y ahora se puede ver muy bien la laringe y la gente ya no es tan reacia a consultar y hacerse pruebas . El problema del cáncer de laringe es que no duele y en España si no te duele no vas al médico.

¿No tiene síntomas?

Produce disfonía, ronquera, molestias en la garganta, bultos en el cuello o problemas al tragar. Problemas que no son agudos y que cuando se hacen agudos, ya es tarde para hacer una cirugía que no sea agresiva. Ahora, no obstante, operamos cánceres mucho más pequeñitos que antes. Hace veinte años, el 80 por ciento de lo que hacíamos era laringetomías.

«Cuando hice mi tesis hace treinta años, pensaba que el cáncer se curaría en diez años. Descubrimos más piezas del puzzle pero no sabemos cuántas tiene»

¿Se curarán este cáncer y todos los demás?

Cuando yo hice mi tesis hace treinta años sobre inmunología y cáncer, pensaba que el cáncer se curaría en diez años . El problema es que vamos descubriendo cada vez más piezas del puzzle pero no sabemos cuántas piezas tiene. Parece que el problema es mucho más grande de lo que parece. Pero se ha avanzado mucho y la supervivencia va mejorando en muchísimos tumores. Hay algunos en los que no, pero son pocos.

¿El futuro de la Medicina está en las terapias génicas?

Sí, en las terapias génicas y personalizadas. Tanto en el cáncer como en otras enfermedades.

Dicen que se acaba de descubrir un virus que podría derrotar a todos los tumores de cáncer.

Se lleva trabajando mucho tiempo con virus como vector de genes en la lucha contra el cáncer. Es una herramienta que se va a seguir empleando mucho. El virus tiene la capacidad de introducirse en el ADN del núcleo las células y se usa para meter un gen que nos interesa. Es una buena vía. A nivel vírico hicimos un trabajo pionero sobre el cáncer de las células escamosas y mejoraba el pronóstico de este tumor, pero este virus no es especialmente prevelante en estos casos. Si me preguntara si el cáncer se curará en los próximos diez años, le contestaría que no.

En su unidad se logró avanzar mucho con los marcadores tumorales.

Sí, logramos marcadores tumorales y avances en cirugía reconstructiva, protocolo de preservación de órganos . También pusimos en marcha el láser, lo que evita la traqueotomía y conservar su laringe casi completa.

«Los cantantes deben saber dosificar los esfuerzos para que la voz les dure el mayor tiempo posible. Como hacen Nadal o Federer para poder seguir jugando»

Operó a Juan José Padilla, tras su peor cornada. ¿Fue esa intervención una de las más difíciles de su carrera?

Sí. Venía con una lesión muy grave producida por esa cornada que le afectó prácticamente a toda la cara, pero afortunadamente todo salió bien, pese a las dificultades . Hubo incluso que hacerle un injerto de piel procedente de su pierna.

También cuida la garganta de otros toreros.

Algunos toreros me honran con su confianza, lo cual agradezco. Mi hijo es muy taurino y tuvo la oportunidad de hablar de toros con Curro Romero . Creo que fue una experiencia única para él.

Supongo que tendrá mil anécdotas de cantantes de ópera o cantaores flamencos que han pasado por sus manos.

No puedo hablar de mis pacientes pero sí de las afecciones a las que me enfrento. Puedo decirle que hay óperas muy difíciles para las cuerdas vocales que no quiere cantar nadie . Recuerdo un tenor muy conocido que decía que él tenía «dos mil do de pecho que dar» y que tenía que dosificarlos a lo largo de toda su carrera.

Eso es lo que hacen Federer y Nadal para seguir compitiendo al máximo nivel.

Es un buen ejemplo y es muy importante cuidarse y no consumir toda tu energía. Por eso Nadal sigue ganando grandes torneos con 33 años y lo hace con contrincantes más jóvenes que él.

Rosa, la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo, se quedó sin voz para cantar.

Yo no la he llevado pero creo que esta artista no estuvo bien asesorada y no adaptó su forma de cantar a las características de sus cuerdas vocales . Las debió de someter a un estrés asfixiante.

No es el único caso. También Shakira se quedó sin voz durante algún tiempo y temió no poder volver a cantar.

Hay un caso mucho más impactante que es el de Julie Andrews , que perdió su carrera vocal por una cirugía mal hecha . Tuvo un problema vocal y la cirugía no salió bien y se acabó.

¿Eso le ha pasado a usted alguna vez?

En cirugía siempre existen riesgos. Un amigo me decía que si te garantizan a duras penas una lavadora , cómo te van a garantizar que una operación quirúrgica vaya a salir bien. A mí me llegan muchos pacientes que vienen con otras cirugías u otros problemas que no salieron bien y que debo intentar. También pacientes oncológicos que necesariamente van a perder voz porque tienen una lesión vocal.

Supongo que la voz también envejece.

La voz es un conjunto de músculos y ligamentos que van envejeciendo, esto es, perdiendo potencia vocal y agotándose . A muchas personas ancianas apenas se les oye porque no tienen fuerza ni tensión en las cuerdas vocales.

El caso de Plácido Domingo, que sigue cantando con cerca de 80 años, ¿es único?

Plácido Domingo es un caso excepcional , aunque su voz ha evolucionado de tenor a barítono. Creo que es porque se ha cuidado mucho la voz como esos deportistas de élite de los que hablaba antes.

Una de las cosas que usted y su equipo han logrado en el Virgen del Rocío es «feminizar» una voz. ¿Cómo se consigue?

Hablamos de pacientes que nacieron varones y ahora son mujeres. De lo que se trata de agudizar el tono de voz mediante una glotoplastia de Wendler , que consiste a acortar las cuerdas vocales, aumentar su tensión y diminuir su masa. Utilizamos también el láser y funciona muy bien.

¿Se puede fabricar una voz que parezca natural sin laringe?

Hay prótesis fonotorias , que es una válvula que se coloca en la tráquea, el paciente se tapa el agujero con el dedo y el aire pasa por los resonadores y produce una voz bastante aceptable . Hay un paciente, al que yo operé, que ha inventado un sistema que es una especie de «manos libres» para esta prótesis. Su voz es cuasi normal. También tuve otro paciente que tuneaba las cánulas de traqueotomía , harto de que la gente lo mirara en el autobús. Se puso dibujos góticos y a gente ya no lo miraba con prevención médica sino con curiosidad estética.

Se conocen ahora muchas cosas de la voz, pero imagino que se siguen desconociendo otras muchas.

Yo he visto laringes de cantantes de blues que si se las enseño a cualquier colega aconsejaría operarlas de urgencia. O cantantes que tienen una laringitis crónica con lesiones premalignas y lo hacen maravillosamente. Hay laringes adaptadas a cada tipo de voz. Hay un cantante muy famoso de ópera que tiene un papiloma, como un cuernecito, en una cuerda vocal, y da do de pecho como el mejor. Hay cosas inexplicables.

«He visto a un cantaor darlo todo con una cuerda vocal paralizada. Y a un famoso cantante de ópera con un papiloma en una cuerda vocal dar el do de pecho»

¿Los flamencos cómo tienen la laringe?

Ellos utilizan las cuerdas vocales de una manera diferente. A los clásicos les interesa una voz rasposa y lo consiguen de una manera que consume mucha energía de las cuerdas vocales. El músculo se agota y entonces lo suplen con recursos . Yo he visto a un cantaor flamenco cantar con una parálisis de una cuerda vocal. Supongo que es como si Nadal ganara un partido lesionado. Creo que lo ha logrado muchas veces y algunos cantantes lo consiguen también.

¿Los flamencos se cuidan la voz tanto como los cantantes de ópera?

Aunque pudiera parecer que no, los jóvenes flamencos se cuidan mucho la voz. Tengo de paciente a una muy conocida que sólo la he visto beber agua y coca-cola light. Los mayores quizá no tanto.

¿El alcohol es muy malo para la voz?

Sí, pero lo peor es la mezcla de alcohol y tabaco . Hace varias décadas el flamenco se asociaba mucho a la noche y no se sabía tanto sobre los efectos cancerígenos del tabaco. Incluso estaba bien visto fumar.

