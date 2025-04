Los vecinos de Santa Catalina tampoco podrán celebrar las Campanadas del 2020 en el barrio

Desde hace varios días el reloj de la torre de la Hemeroteca Municipal de Sevilla permanece parado a las cuatro y media porque, al parecer, nadie podría acceder para poner el reloj en hora y activar las campanadas debido a que, según un cartel colgado en la puerta del edificio desde hace varias días, «las instalaciones de los servicios de Archivo, Hemeroteca, y Publicaciones (c/Almirante Apodaca, 6 A) permanecerán cerradas los próximos días 26, 27 y 30 de diciembre por trabajos de mantenimiento y conservación del edificio». Este medio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Sevilla para corroborar estos hechos, sin que hasta el momento hayamos recibido respuesta sobre dicho asunto.

Los toques de campana de dicho reloj, fueron anulados hace ya varios años , cuando ello fue solicitado por un vecino que se instaló en la zona. Lo que ocurre es que hace décadas que varias familias se reúnen en Nochevieja junto a la fachada de la iglesia de Santa Catalina para tomar las uvas con turistas y viandantes con las campanadas del reloj de la Hemeroteca. En general, cada año se solían juntar allí hasta medio centenar de personas. Esto fue así hasta el año pasado, primera ocasión en casi cien años en la que esta «tradición» del barrio no pudo celebrarse debido a la anulación de las campanadas.

Este año, pensando que la situación podría repertirse, más de 300 vecinos dirigieron en verano una reclamación al delegado de distrito en la que se podía leer: «Los abajos firmantes reclamamos al Ayuntamiento de Sevilla la reposición de las campanadas del reloj del edificio del Archivo Municipal, Hemeroteca y Publicaciones sito en la calle Almirante Apodaca esquina con la calle Alhóndiga», sin que hasta el día de hoy se haya realizado.

Para Antonio José Abela , uno de los promotores de esta iniciativa que pretende recuperar el sonido del reloj, «este reloj ha estado funcionando toda la vida. Hace varios días que está parado a las cuatro y media, hecho que sucede de vez en cuando. Hace ya varios años un vecino que llegó al barrio solicitó que se anulara el sonido de las campanas del reloj, y así lo hicieron. No entendemos que el reloj lleve allí más de cien años y que nadie se haya quejado y la democracia no está en que un señor se queje para todos y que todos se fastidien por uno, aunque en este caso parece que sí», afirma. «Se han presentado ya dos veces firmas para devolver el sonido al reloj y el delegado del distrito nos dijo que miraría los decibelios. Somos un grupo de vecinos que desde hace varias décadas todos los años venimos a las campanadas a tomar las uvas, aunque el año pasado no hubo. Este año iremos, pero a ver si venimos con una cacerola o un tambor, para no tener que ir hasta la Plaza Nueva».

Aviso publicado en la puerta de la Hemeroteca Municipal P.Y.B.

María es una comerciante de la zona que recuerda la reclamación enviada este verano. «Toda la vida desde hace al menos cuarenta año tomamos las uvas aquí de toda la vida, incluso el año que llovió y estaban arreglando el edificio. Es un encuentro muy bonito, al menos somos tres familias, pero luego los del hotel salen, bajan algunos extranjeros que pasan día en los pisos de arriba y toman las uvas allí. El año pasado fue el primero que no hubo y nos la tuvimos que tomar en casa al ver que no sonaba. Este año por segunda vez no sonará en fin de año. El vecino que denunció al parecer ya se habría mudado, pero el reloj sigue mudo. Que arreglen las campanas ya», dice.

Hemeroteca Municipal

El reloj de la Hemeroteca está fechado en 1912. Este servicio municipal fue inaugurado el 4 de agosto de 1934 en el Salón Carlos V del Alcázar, la Hemeroteca Municipal de Sevilla es un centro que ha sabido mantener y ampliar sus objetivos fundacionales y que juega un papel destacado en la vida cultural de la ciudad. En 1944 se decidió su traslado al Pabellón Mudéjar de la Plaza de América y en 1972 se planteó una nueva sede en el Pabellón de la Madrina de los Jardines de San Telmo. El último traslado se llevó a cabo en 1987 a su actual sede en el edificio de los Antiguos Juzgados . En la actualidad conserva 29.462 volúmenes correspondientes a 8.890 títulos, según se informa en su página web. Estos volúmenes van desde la Gazeta Nueva, editada en Sevilla en 1661, hasta la prensa actual, pasando por publicaciones periódicas de ámbito estatal e internacional. Semanarios gráficos de principios del siglo XX, revistas italianas o francesas así como carteles y programas de teatro del XIX, constituyen un fondo de incuestionable valor para esta Hemeroteca. Entre 1988 y 2002 se realizó la microfilmación dirigido a la salvaguarda de las colecciones de prensa sevillana y en la actualidad se lleva a cabo la digitalización de los títulos del siglo XIX conservados únicamente en soporte papel.