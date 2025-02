Vecinos del Cerro del Águila se movilizan contra la instalación del albergue en el polígono Hytasa

La plataforma vecinal del Cerro del Águila contra la construcción del centro de alta tolerancia ha realizado este sábado por la mañana una caravana reivindicativa por las calles del barrio para informar de los incumplimientos legales y administrativos del proyecto .

Decenas de vehículos portando banderolas y carteles contra la instalación del albergue en el Polígono Hytasa han recorrido El Cerro para informar a los vecinos de los numerosos incumplimientos, ya que el pliego de adjudicación del servicio señalaba que el centro debía estar en suelo residencial y no podía estar en un polígono industrial, circunstancias todas ellas que incumple el edificio elegido.

El pasado miércoles, centenares de vecinos y comerciantes del Cerro se concentraron frente al centro cívico del Cerro del Águila para protestar por la ubicación del futuro centro de alta tolerancia para personas sin hogar en el Polígono Hytasa, aprovechando la celebración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito Cerro-Amate.

Concentración de vehículos ABC

La experiencia vivida en el barrio de la Macarena , donde el entorno más próximo al albergue municipal se ha visto seriamente degradado, no es una vivencia que otros vecinos de Sevilla quisieran sufrir. Recientemente se conocía que la nueva ubicación de estas instalaciones, que saldrán de la calle Fray Isidoro de Sevilla, será el polígono Hytasa . Algo que no ha sentado nada bien en esa zona de la ciudad donde ya se ha creado un frente común que cuestiona la idoneidad del emplazamiento y denuncian que se podría estar incumpliendo el mismo contrato en el que se anunciaba que ese centro de noche no podía abrirse en determinados distritos ni en polígonos industriales.