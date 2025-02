La Torre de la Plata, un parking que tapa la vieja Isbiliya y otras siete maravillas

Sólo lo que esconde la Torre de la Plata sería ya un grandioso atractivo cultural y turístico para cualquier ciudad. Allí, además de la historia de Sevilla, se conserva el mejor patrimonio que va desde la vieja Isbiliya musulmana al barroco ... del siglo XVIII. Sin embargo, en esta ciudad acostumbrada a maltratarse a sí misma así pasen los años, aquel monumento situado junto a la Casa de la Moneda es un aparcamiento de coches desde hace décadas, situado en el entorno protegido por la declaración Patrimonio de la Humanidad. Ahora que Icomos -organismo dependiente de la Unesco- ha dado un serio aviso al Ayuntamiento con un informe en el que urge a eliminar el parking y a abrir el espacio para el uso público, hay que recordar qué esconde la Torre de la Plata.

Se trata de un solar bajo el que se encontraron restos del antiguo Corral de las Herrerías , que se taparon para que pudieran aparcar los coches de los residentes y también de algunos empleados y dirigentes municipales. Y, si se siguiese excavando, incluso bajo el nivel freático, hay quien afirma que aparecerían las atarazanas almohades porque, si no, no se explicaría que en la en la coronación de la muralla se descubriese un gran hueco de paso que no tendría sentido salvo para permitir el paso de las embarcaciones. Cuenta José María Cabeza que «es sorpresivo que un recinto militar tenga un hueco tan grande».

La Torre de la Plata es un espacio que, originalmente, perteneció al Alcázar y es por ello por lo que tiene dos tipos de muralla: la del propio palacio y las que se situaban Tras la reconquista, el recinto amurallado se utilizó en la parte oriental como cárcel nobiliaria y, el resto, se quedó para huertas y como apoyo a las atarazanas alfonsíes.en el perímetro de la ciudad. A finales del siglo XVI, allí se instaló la Casa de la Moneda.

La configuración de los Reales Alcázares en la época almohade ABC

Aunque Felipe II siempre apostó por que aquel espacio fuese un gran jardín para el uso y disfrute de la ciudad, la llegada de Felipe III cambió el plan. En el siglo XVIII, se autorizó la construcción de un gran corral que ocupó todo ese espacio adosado a la muralla: el Corral de las Herrerías, porque allí se trasladaron las viviendas y talleres del gremio de los herreros. Hoy, quedan restos de toda esta historia.

Siete monumentos en uno

En sí mismo, el solar donde actualmente se encuentra el aparcamiento ‘provisional’ debería ser un monumento. Sin embargo, alrededor de éste, hay otras siete maravillas que forma una plaza monumental repleta de edificios de primer nivel histórico-artístico. El primero es la propia torre octogonal gótica del siglo XIII , que también se denominó en tiempos del Alfonso X como la de los Azacanes. Hoy, en su cámara alta tiene su despacho el director de la oficina municipal de Patrimonio. Icomos ha exigido que se acabe con el uso administrativo y se permita el acceso del público para uso cultural.

En segundo lugar, está el edificio del XVII para el Corral de las Herrerías que levantó el italiano Vermondo Resta y que fue su propia casa. Junto a él están los restos del Postigo del Carbón , uno de los accesos que tuvo la ciudad, con parte adosada de la muralla de Sevilla, y que fue derribado en 1868.

A la izquierda, la cúpula de la Torre de la Plata; a la derecha, la muralla aparecida en las hornazas ABC

En cuarto lugar se encuentra la muralla del Alcázar , que cuenta con un pasaje interior abovedado muy desconocido porque no tiene acceso público. Lo mismo pasa con el lienzo completo de la muralla de la ciudad -la quinta maravilla-, que es transitable desde las Hornazas hasta la propia Torre de la Plata. Las citadas Hornazas Reales , un espacio actualmente ocupado por la Delegación de Fiestas Mayores, es un edificio del siglo XVI en cuyo interior discurre la muralla y es donde se accede al paso de ronda, que tampoco está abierto a los sevillanos.

El Horno Real

Por último, presidiendo la plaza, frente por frente a la muralla y la torre, se encuentra un edificio del siglo XVIII, de estilo barroco, que en su día fue el Horno Real. Tiene 60 metros de fachada, que apenas se puede observar al encontrarse cerrado al público el aparcamiento. Allí, los técnicos que intervinieron en los años 80 todo este espacio, el arquitecto José García-Tapial y el aparejador José María Cabeza, señalan que existe un arco sellado que que da acceso a un interior abovedado donde se encuentra una linterna, que sí es visible desde el exterior.

García-Tapial y Cabeza defienden que lo que procede, en una futura puesta en valor de todo este entorno, es abrir ese arco. Ambos recuerdan que ahora es el momento de hacer cumplir el anhelo de Felipe II, que fue el de convertir este espacio en unos jardines. «No puede ser una plaza dura -señala el arquitecto-, como las últimas que se están reurbanizando en la ciudad, y debe ser abierta a todos junto con el resto de monumentos que la conforman alrededor».