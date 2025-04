Sevilla tiene una de las mejores colecciones de microscopios de Europa

Los microscopios son uno de los instrumentos que más han hecho avanzar la ciencia a lo largo de los siglos, de ahí la gran importancia que han tenido siempre. En Sevilla destaca la colección de microscopios Perea Borobio , que cuenta con ... 180 ejemplares y que tiene un gran valor porque es una de las mayores de Europa. Reúne prototipos de seis países europeos y de Estados Unidos —desde el siglo XVII al XX—, y en su seno se encuentran, por ejemplo, prototipos que son similares a los que usaron en su época científicos de gran relevancia como Louis Pasteur o Santiago Ramón y Cajal , entre otros.

Comenta a ABC Evelio Perea , catedrático de Medicina y de Odontología de la Universidad de Sevilla que hace unos cuarenta años empezó a formar su colección junto a su esposa, la también doctora María Victoria Borobio .

Dentro de la misma hay una colección de microscopios portátiles que en su momento fueron usados por célebres personajes como Gustav Mahler . «La sociedad demandaba estos microscopios, no los científicos. El público en general usaba esos microscopios portátiles. Yo tengo, por ejemplo, un microscopio que le regalaron a un director de ferrocarriles inglés al jubilarse».

Sostiene este médico jiennense radicado en Sevilla hace cincuenta años que en Inglaterra se estableció «un interesante debate, ya que l a Real Sociedad de Microscopía quería aparatos complejísimos, pero la sociedad demandaba microscopios simples con enfoque manual, como los que usaba Louis Pasteur ». Asimismo, añade que «hay un gran interés entre las personas por este tipo de instrumentos, porque hoy en día se ha llegado a pagar hasta 45.000 euros por un microscopio complejo . Hay cinco o seis webs que los subastan».

En cuanto a la 'carrera' que hubo en Europa por los microscopios, aclara este profesor que «los alemanes se quedaron con el mercado porque sacaron ejemplares muy sencillos, llegando a producir en cadena unos 20.000 ejemplares en un año ». «El coleccionista quiere tener todos los fabricantes del Reino Unido, de modo que un mismo modelo lo pueden tener cinco ciudades británicas», subraya.

Entre los prototipos que atesora este coleccionista destaca un microscopio Culpeper diseñado por Edmundo Culpeper . Es del año 1720 y permite la observación de preparaciones por transparencia al colocar una platina sujeta por tres pilares a la base en la que hay instalado un espejo para reflejar la luz. Tenía un enfoque manual y luego le pusieron uno mecánico.

También destacan varios modelos de tambor exclusivamente franceses. Su color dorado se debe a que están hechos de latón con un baño de barniz por electrolisis. Estos estuvieron usándose unos doscientos años y se emplearon hasta 1900 aproximadamente.

Dice Evelio Perea que « la óptica la desarrollan sobre todo los alemanes . Al principio, Alemania vende lentes de aumento a Inglaterra y otros países. Las lentes apocromáticas y acromáticas son germanas y corrigen la aberración del sistema de aumento. Los ingleses tenían un sistema de aumento que era distinto al del resto de Europa ».

Evolución de modelos

Igualmente sobresale en esta colección un modelo de pie inglés desarrollado por Henry Crouch , que es muy ligero y que tiene una gran estabilidad. Luego salió el prototipo francés con pie de plomo y posteriormente un modelo alemán con pie de herradura.

Otra curiosidad es el llamado triquinoscopio , un instrumento alemán que se usaba para el diagnóstico de la triquina. Lo usaban tanto los veterinarios como los médicos. «Era un microscopio muy barato y fiable. La fábrica alemana de Paul Waechter llega a vender unos 30.000 triquinoscopios en un año ».

En la colección Perea Borobio hay también lupas, como el modelo 'most improved' de Jones (1790). Igualmente, están incluidos los tres microscopios que usó Ramón y Cajal .

Modelo 'most improved' (hacia 1790)

Asimismo, está el prototipo que usó William Withering . Este médico y botánico inglés tenía una paciente con hidropesía. Tras asistir a su consulta, este vio que la enferma había mejorado repentinamente. Entonces, le hizo un interrogatorio y descubrió que había tomado una infusión de hierbas que le había hecho una vecina. Withering preparó cinco infusiones distintas hasta que descubrió que hay una planta, la digitalis , que hacía que esa mujer orinara más, lo cual propició que su corazón no se encharcara. A raíz de ese descubrimiento, el médico diseñó un microscopio e hizo el mejor sistema de clasificación de plantas del Reino Unido . Charles Darwin se llevó en su expedición en el Beagle hacia las Islas Galápagos el modelo Withering porque era muy cómodo y se guardaba en un cilindro de madera.

Hay asimismo modelos petrológicos que se usan en minerología y en medicina forense . También existen otros específicos para la microbiología de la leche y otros para analizar el vino.

«A mi hija, que es ingeniero en Inglaterra, le he regalado un microscopio Imperial College , que es donde ella trabaja y que tiene una antigüedad de 200 años», declara.

Futuro incierto

En cuanto al futuro de la colección, Evelio Perea se muestra escéptico. «Pensé en donarla a la Sociedad Española de Enfermadades Infecciosas , que yo creé y de la que fui su primer presidente. Deposité allí 25 microscopios, pero no vi que los cuidaran como se merecían. También he tenido contactos con el Cicus y con la Casa de la Ciencia , pero no me han contestado hasta ahora».

Dado sus conocimientos de inglés y por el hecho de haber publicado también en revistas científicas internacionales, Perea se puso en contacto con la universidad estadounidense de Duke , en Carolina del Norte. «Me dijeron que iban a estudiarlo. Hablé con el curator y con la responsable de la biblioteca y vimos la posibilidad de donación, pero llegó el Covid y se ha interrumpido el proceso. En estos dos años me he dedicado a documentar la colección y está perfectamente catalogada en internet . Un equipo de cinco personas hemos trabajado en la web, que está en inglés y en español», asegura.

También se lamenta este profesor de que en España no haya una ley de mecenazgo, «por lo que no hay dinero para hacer este tipo de cosas. La Universidad de Duke y el Museo de la Ciencia de Filadelfia se habían interesado en coparticipar en la colección, pero con el Covid no me veo montándola en Estados Unidos».

Por otra parte, este científico dice que se ha reunido con el rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro , «que me ha dicho que está pendiente de que el Ayuntamiento le dé un edificio para hacer un museo de la ciencia, pero de momento no hay interés por parte de la Universidad de Sevilla por quedarse con la colección . Yo quiero donarla con un proyecto, pero que sea algo vivo y que no esté expuesta en cualquier lugar. La he documentado perfectamente y he hecho un esquema para hacer ocho exposiciones distintas y darle una vida. Quiero que los microscopios estén en un sitio visible », concluye.