Sevilla recupera el Pabellón de Telefónica para celebrar los cien años de la Exposición Iberoamericana del 29

El Ayuntamiento dejará el pabellón de Marruecos, con varios pretendientes

Hace unos meses, el Ayuntamiento rechazó la propuesta de la comunidad musulmana de usar como mezquita y centro cultural del pabellón de Marruecos de 1929, de titularidad municipal. La comunidad islámica Mezquita Ishbilia, una de las mayoritarias en la capital andaluza, solicitó la cesión del edificio para convertirlo no sólo en templo sino en «espacio de encuentro» y centro cultural e incluso turístico de referencia. Lo hizo tras varios intentos nulos en otras ubicaciones, como una parcela de Sevilla Este, pero la respuesta que ahora ha obtenido es la misma: no puede ser. El equipo de gobierno local, no obstante, presentó un par de motivos para justificar la negativa. El primero es que está comprometido con la Zona Franca y ésta también tiene voz en el asunto. El segundo es que, ante las reticencias de la Zona Franca a trasladarse allí, el propio Ayuntamiento tiene un «compromiso verbal» con una entidad europea que se dedica a asuntos relacionados con la sostenibilidad y el medio ambiente.