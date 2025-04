El Polígono Sur se echa a la calle por los cortes de luz

Loli se retira un momento la mascarilla y toma el megáfono: «Mi hijo va a la Universidad y no puede estudiar porque no tenemos luz. Estamos haciendo un gran esfuerzo en casa para que el niño estudie y ahora no puede hacerlo porque con la lamparita de gas de la mesa es imposible . Aquí, en el Polígono Sur, vivimos también gente normal». Su testimonio ha irrumpido, a modo de grito desesperado, en la concentración que los vecinos del Polígono Sur han protagonizado este jueves por la tarde en protesta por los continuos cortes de luz que, aseguran, vienen sufriendo «desde hace más de un año» .

«La luz es un derecho», «La luz es salud» o «Queremos la luz» han sido algunas de las consignas vitoreadas por cientos de vecinos, con mascarillas y guardando la distancia de seguridad, que se han echado a la calle para exigir «una solución definitiva» a los problemas de suministro eléctrico que, incluso, en las últimas semanas de frío extremo han tenido que padecer. «En la zona de los pisos Rojos hemos estado más de cuatro semanas sufriendo cortes intensos de luz que han durado entre 8 y hasta 14 horas seguidas. Todo ello sin previo aviso y en plena pandemia y con la ola de frío que hemos tenido. Hay quien no ha podido conservar los alimentos que había comprado, sin usar las camas articulables para sus familiares enfermos, sin respiradores, sin calentadores... y hasta teniéndose que irse a la cama con un bocadillo», ha explicado Rosario García, presidenta de la Plataforma Nosotros También Somos Sevilla , que con el apoyo de hasta 28 entidades del barrio, ha convocado esta movilización, con lectura de manifiesto remitido a grupos municipales y al Comisionado del Polígono Sur.

La concentración vecinal ha llegado incluso a cortar parcialmente dos de los tres carriles, tanto de entrada como de salida, de la avenida de la Paz, a la altura del cruce con la Carretera de Su Eminencia. «A los que no paguen la factura o tengan cultivos ilegales de marihuana, pues que se le corte el suministro, pero que no paguemos justos por pecadores» , ha explicado José Antonio, vecino de la zona de los bloques verdes que, como cuenta, «desde el pasado verano, ya vienen arrastrando cortes de luz».

La citada plataforma vecinal reconoce, no obstante, que en estas últimas semanas se han hecho algunas actuaciones en el cableado del barrio. «Pero no es suficiente este parcheado puntual, queremos que Endesa y las administraciones promuevan la revisión y sustitución de toda la red eléctrica del Polígono Sur , ya que se ha podido quedar obsoleta con los nuevos aparatos eléctricos en los hogares».

Igualmente pide que se haga «de una vez» el «censo de pisos» para ver quienes viven en estas viviendas sociales y «qué uso se le dan» , con «posibles cultivos de marihuana de mafias», e impagos de facturas. «Que ataquen ahí, pero que no nos dejen sin luz a quienes cumplimos en el Polígono Sur», concluyen desde la plataforma vecinal.

