La Madeja: Premio al que aparque

La radiografía del aparcamiento en Sevilla está más cerca de una capital africana que de una europea. La imagen tópica de los coches sin control por todas partes que vemos en ciudades como El Cairo o Nairobi se puede contemplar en cualquiera de nuestros barrios ... de madrugada, momento en el que los vehículos se hacinan en las aceras y componen una doble fila infinita. Desde hace tres décadas no se han hecho un solo plan de aparcamiento. Todas las familias han ampliado su parque móvil, sobre todo porque suele haber varios miembros que necesitan desplazarse con autonomía. El avance social se ha producido sin que el Ayuntamiento haya tomado medidas. Casi todos los barrios del extrarradio se construyeron en una época en la que no eran necesarios los garajes. Pero con el tiempo, las zonas de altos bloques de pisos han ido necesitando planes alternativos porque la densidad de población ha provocado un aumento de los coches que ahora se traduce en aparcamientos indiscriminados en las zonas verdes, las medianas o los solares abandonados. La doble fila es la única solución que los vecinos han encontrado para evitar tener que pasarse media hora dando vueltas por la manzana por la noche cuando llegan del trabajo. Sevilla ha desarrollado una cultura del aparcamiento salvaje. La esquina más insospechada puede servir.

El último aparcamiento subterráneo lo inauguró Monteseirín, pero lo había licitado Soledad Becerril

Pero a este problema enquistado hay que sumar otro aún más grave: no hay aparcamientos subterráneos en el centro. La oferta de parkings es tan baja que a las once de la mañana de cualquier sábado ya está colgado el cartel de 'completo' en los principales estacionamientos. El dato que ha publicado en estas páginas Eduardo Barba es demoledor: Sevilla es la capital española con menos plazas de aparcamiento por habitante. El último importante que se hizo lo inauguró en 2007 Alfredo Sánchez Monteseirín, pero lo había licitado Soledad Becerril. Desde entonces hemos asistido a decenas de anuncios para mejorar este problema, todos papel mojado. Juan Espadas presentó al comienzo de su primer mandato un plan de movilidad que incluía cinco aparcamientos disuasorios para dar servicio al centro: Marqués de Paradas, Torneo, la glorieta del Cid, El Prado y San Laureano. Casi ocho años después no se ha movido ningún papel. Esto podría perdonarse si existiese una red de transporte público digna, pero Sevilla es también la única ciudad de su tamaña sin red de metro en toda Europa.

Tenemos lo que nos merecemos. Cuando se proyectó la regeneración de la Alameda, los comunistas se negaron a incluir allí un aparcamiento porque decían que provocaría mucha contaminación. Hicieron un apaño que no gustó a nadie, pero la inversión impide ahora volver a levantar el bulevar y hacer un parking. Hoy esa zona es la más problemática para estacionar y el capricho político ha dejado encerradas a muchas personas que no pueden andar hasta Torneo o la Cartuja, que se ha convertido en el aparcamiento improvisado de ese sector. Conclusión: el Ayuntamiento debe instaurar un premio o una subvención para el que consiga aparcar en menos de una hora.

Santo Entierro grande. La idea de hacer un Santo Entierro grande en Sevilla, desvelada por ABC, está en marcha y en el Palacio Arzobispal gusta. Hay trabajo por delante, pero con buen tono.

El Covid de la Feria. Los contagios de Covid durante la Feria han sido tan masivos que no es posible hacer una estadística oficial porque ahora no se hacen test, pero las fotos de la doble raya han rulado por todos los chats de Whatsapp.

Final de la Uefa. Los aficionados escoceses y los alemanes han tirado la casa por la ventana y han llenado los hoteles para ver la final en el Sánchez Pizjuán, pero muchos vienen sin entrada.

Fibes, plató de cine. La visita de los productores de cine de Estados Unidos a Sevilla esta semana va a cuajar en un acuerdo para convertir a Fibes en uno de los mejores platós de cine del mundo.