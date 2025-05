Un juez obliga a devolver la luz a un bloque de las Tres Mil afectado por los incendios de transformador

La ofensiva judicial iniciada por los vecinos de las Tres Mil Viviendas para que les devuelvan la luz está dando sus primeros frutos. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 ha aceptado la petición de medidas cautelares solicitada por uno de los afectados que está sin suministro eléctrico por la avería en el transformador del que depende su vivienda. El aumento disparado de la demanda energética en el barrio, provocada por los enganches ilegales que dan luz a las plantaciones de marihuana, son el origen de los incendios que inutilizan los transformadores.

Tras varias reparaciones, Endesa decidió no seguir invirtiendo en la zona de Las Vegas hasta que no se regularizara el suministro de las viviendas instalando contadores individuales, entre otras medidas. En esta parte, la más deteriorada del Polígono Sur , la mayoría de los inmuebles no están dados de alta como abonados de la compañía.

La decisión de la compañía provocó que desde el mes de febrero estén sin luz en decenas de viviendas de la barriada Martínez Montañés . Uno de los residentes presentó una demanda de protección de derechos fundamentales contra Endesa y la agencia andaluza de la vivienda AVRA, propietaria del inmueble. Además, solicitaba una petición de medidas cautelares que ha sido admitida ahora por el juzgado. Este vecino es uno de los pocos abonados que tiene regularizada su situación con la compañía de la luz.

Cinco días para arreglar la avería

En el auto al que ha tenido acceso ABC, el juez del Contencioso nº 1 subraya el carácter social de la vivienda de la que es arrendatario el demandante y cómo el suministro eléctrico es esencial para el desarrollo de la vida cotidiana. También apunta a la obligación que tiene AVRA de «garantizar» ese suministro y cómo los cortes de luz afectan a la salud y a la vida de los vecinos.

La Junta se opuso a la petición del demandante alegando que la adopción de esa medida cautelar supondría satisfacer anticipadamente las pretensiones de la otra parte sin que se hubiera resuelto aún el pleito principal que debe dilucidar si tanto la compañía como la empresa pública han vulnerado derechos fundamentales de los vecinos.

El juez fija un plazo de cinco días desde la comunicación del auto a las partes para que se resuelva la avería en el transformador que da servicio a la vivienda del demandante y de sus vecinos. En concreto, insta a AVRA a que lleve a cabo «los trámites oportunos para que se restablezca el suministro». La adopción de esta medida cautelar puede ser recurrida en apelación pero no la suspende. Por tanto, la luz deberá regresar a Las Vegas .

El pasado Miércoles Santo, la asociación René Cassin, que ofrece asesoramiento legal gratuito a los vecinos de las Tres Mil Viviendas desde la parroquia de San José Obrero, presentaba una demanda por vía contenciosa de protección de derechos fundamentales; otra, contra la compañía de luz por negarse a restablecer el suministro en algunos sectores de la zona más deprimida del Polígono Sur y por último, una denuncia contra la Junta por violación de la legislación de la UE que han elevado a la Comisión Europea.

La Junta acata el auto y ya ha iniciado los trabajos para reestablecer el suministro La consejería de Fomento, de la que depende AVRA, ha emitido un comunicado en el que confirma que acatan la resolución judicial y que ya están trabajando para devolver la luz. "En ejecución de dicho auto, que viene a admitir la medida cautelar solicitada por el recurrente, AVRA ya inició los trámites para determinar qué medidas debe aplicar para que la empresa suministradora, Endesa, pueda volver a proporcionar electricidad a esa vivienda. Por tanto, ya se están adoptando las soluciones necesarias para dar cumplimiento al auto judicial". Desde Endesa han confirmado a ABC que su postura sigue siendo la misma desde que estallara este conflicto y que pasa por que la propiedad de los inmuebles, en este caso la Administración andaluza, coloque contadores que individualicen el consumo, y que se refuerce la seguridad en el barrio con un trabajo policial más intenso dirigido a la proliferación de plantaciones de marihuana.