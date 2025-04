El convento de Santa Inés: del olvido a la inversión de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla

El convento de Santa Inés llevaba 30 años abandonado a su suerte por parte de las administraciones públicas. El Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía habían dado la espalda a la congregación religiosa de las clarisas que lo regenta desde el siglo XVI y ese olvido provocó que numerosas zonas del monasterio se encuentren en muy mal estado por la falta de conservación. La Junta, que tenía firmado un convenio de rehabilitación desde principios de los años 90 a cambio de la cesión de dos salas para uso expositivo, incumplió hasta el extremo ese documento y no ha sido hasta ahora cuando ha vuelto a invertir para la restauración de la Casa del Portero. Y ahora es el Ayuntamiento, a través del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, el que también se ha comprometido a invertir para poder intervenir las pinturas murales del claustro alto .

Este martes, el delegado Antonio Muñoz ha firmado un convenio con la abadesa , Sor Rebeca, en el que el gobierno municipal destinará 40.000 euros para restaurar la escalera renacentista que conduce a esa estancia del claustro. Se trata de magnífico ejemplo de la arquitectura del siglo XVI que tiene un artesonado en muy mal estado por la afección climatológica, al encontrarse al aire libre.

Muñoz explicó que desde el año 2019 el Ayuntamiento está apostando por colaborar en la restauración del patrimonio religioso. En estos años se han dedicado partidas presupuestarias a la capilla de San José o la iglesia del convento de Madre de Dios . Y, este año, el importe será de 670.000 euros para ejecutar la segunda fase de estos dos inmuebles así como para rehabilitar algunas zonas de San Leandro, la Puerta de Córdoba -propiedad de la hermandad de San Hermenegildo- y el monasterio de Santa In és. «Sabemos que hay una demanda ciudadana durante muchos años para que las administraciones públicas intervengamos para restaurar el patrimonio religioso. Tuve la oportunidad de conocer este maravilloso claustro tan desconocido para los sevillanos durante las pasadas Navidades y, si conseguimos unirnos entre las distintas administraciones, podremos restaurar las pinturas murales del siglo XVI», ha señalado Antonio Muñoz. Por ello, se ha comprometido a seguir colaborando en la medida de sus posibilidades .

El arquitecto del convento es Fernando Mendoza , que ha explicado que, junto con la también arquitecta Inés Álvarez Osorio , la obra de la escalera ornamental durará seis meses. A partir de ahí, la segunda fase será intervenir por etapas las pinturas del claustro alto , que son anónimas del siglo XVI y que «son el vestigio tardorrenacentista más antiguo de Sevilla , que se identifican con las de la Casa de Pilatos». La restauración completa de estos frescos no tiene ahora mismo un presupuesto en firme, ya que habría que retirar los repintes para saber el estado en el que se encuentran las pinturas. En este sentido, Muñoz ha destacado que «se hará en varias anualidades» y que ha hablado con la consejera de Cultura, Patricia del Pozo , para«ir de la mano y ponernos de acuerdo».

Apertura al público

En nombre de las doce hermanas clarisas que lo habitan habló el abogado Joaquín Moeckel , que vela por los intereses del convento. El letrado se alegró de que «los ayuntamientos se den cuenta de que el arte no tiene signos ni partidos. No se restaura a la religión católica, sino un monumento. El arte no tiene fronteras ni colores . Ahora, para devolver a Sevilla lo que nos da, nos planteamos qué puede hacer el convento de Santa Inés por la ciudad». Así, la propia abadesa, Sor Rebeca, se ha mostrado abierta a que, una vez el claustro esté restaurado, se pueda visitar de forma concertada por los sevillanos sin afectar a la vida contemplativa de las monjas.

«Estamos muy contentas y agradecidas y pedimos por todos ustedes». De esta forma, gracias por fin a las administraciones, Santa Inés va viendo una salida a su estado de ruina y también una puerta de entrada a mostrar a la ciudad los tesoros de uno de los monasterios más importantes de Sevilla, con un patrimonio de bienes muebles de más de 400 piezas.