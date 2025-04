Antonio Muñoz se reafirma como candidato mientras María Jesús Montero vende el metro

La ministra de Hacienda y Administraciones Públicas, María Jesús Montero, se ha vuelto a comprometer en solitario y sin fisuras con la ampliación del metro de Sevilla , recalcando que «sin duda lo vamos a apoyar». Es la segunda vez en una ... semana que abandera este proyecto en un acto público en la capital andaluza. Primero fue hace ocho días en la planta de Airbus del aeropuerto y ayer lo hizo durante una entrevista con la RTVE celebrada en la Fundación Cajasol en la que consideró que «es un proyecto necesario para la ciudad» . «Si tienen sentido las líneas de metro es porque están interconectadas y permiten llegar de un punto a otro mediante un transporte limpio y de futuro. La sostenibilidad pasa por tener mejores infraestructuras», dijo.

Llama la atención la campaña en torno a la línea 3 que ha emprendido la ministra andaluza sin trasladar personalmente ese apoyo al promotor del proyecto, que es en este caso la Junta de Andalucía, y sin dar la palabra a ninguno de sus compañeros de partido que ostentan cargos públicos en la región y en la ciudad. También comentó que trabaja «desde hace mucho tiempo» en la ampliación de esta red, aunque hasta el momento el único avance que se ha logrado es la actualización del proyecto constructivo del tramo norte y lo ha hecho la Consejería de Fomento con sus recursos. Tampoco ha habido respuesta alguna a las citas propuestas desde este departamento al Ministerio de Transportes y Movilidad, ni cuando lo dirigía José Luis Ábalos, ni ahora con la actual titular, Raquel Sánchez. De hecho, la nueva ministra solo se ha comprometido a tratar el tema de la financiación con el alcalde, Antonio Muñoz , a quien prometió visitar esta semana y finalmente le terminó dando plantón.

La ministra de Hacienda volvió a pedir, como hizo el pasado viernes, sacar el proyecto del metro de la confrontación política, pero acto seguido criticó al Gobierno andaluz que haya actualizado y presentado los primeros planos en solitario. Esa decisión, aseguró, «parece obedecer más a un reclamo de financiación que a un interés global y general de que todos nos impliquemos en un proyecto colectivo que es de lo que se trata».

Otro de los asuntos que surgieron durante la entrevista fue la posibilidad de que la ministra andaluza aspirara a algún cargo público que le permitiera estar más cerca de su ciudad, pues ya se perfiló como posible candidata a la Presidencia de la Junta e incluso a la Alcaldía de Sevilla. A este respecto, ofreció una respuesta tajante: «los rumores me han acompañado siempre, pero mi candidato a la Junta es Juan Espadas y a la Alcaldía es Antonio Muñoz».

Eso no sirvió para zanjar la cuestión y el regidor se vio obligado a responder una pregunta similar en otro acto distinto. Sus palabras fueron: «no voy a perder ni un minuto en estar inquieto porque voy a ser el candidato en 2023 . No sé quién más me tiene que ratificar». En este punto defendió que además de Montero, lo han ratificado como cabeza de cartel para las próximas municipales el secretario de organización del PSOE federal, Santos Cerdán ; el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas ; el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández; y los responsables de las agrupaciones socialistas en la capital.

La financiación privada

La entrada de la financiación privada en el proyecto del metro fue también otro punto conflictivo como se dedujo de la intervención de la ministra, quien consideró que esa invitación que la consejera de Fomento, Marifrán Carazo , ha trasladado a los empresarios sevillanos a colaborar en el pago de la obra «puede tratarse de una maniobra para demorar más el proyecto ahora que sabe que tendrá apoyo del Estado».

La respuesta de Montero también resultó sorpresiva dado que la línea 1 no hubiera sido posible de no ser por la colaboración público-privada, que es además el modelo que promueven todas las administraciones públicas. Así, advirtió al Gobierno andaluz que «si pide financiación es porque quiere aportar recursos, espero que todo esto no sea un 'bluf' para salir del paso» . Por eso exigió que aclare «cuánto va a poner y cómo lo va a hacer». Hasta el momento la Consejería ha defendido que utilizarán como modelo el convenio de 2005 que recoge una colaboración al 50% y que buscarán recursos mediante créditos, fondos europeos e inversión privada.