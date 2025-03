Semana clave para resolver el conflicto de los caseteros de la Feria de Abril de Sevilla 2022

Semana clave para que se arregle el conflicto de los caseteros que gestionan el servicio de catering de las casetas de Feria. Cuando quedan poco más de dos semanas para que el próximo 29 de abril se encienda el alumbrado y comience la Feria de Sevilla después de tres años sin celebrarse, aún no hay solución para el conflicto que puede dejar sin servicio a tres de cada cuatro casetas .

Después de que los nuevos contactos que mantuvieron la pasada semana los caseteros acabaran sin acuerdo, de momento el paro convocado por estos trabajadores para la semana de la Feria sigue en pie. Estos días se están produciendo nuevas reuniones para intentar llegar a un acuerdo que, según apuntan algunas fuentes, podría llegar el próximo martes.

«Tendremos que deliberar después de las distintas reuniones que quedan y cuando ya esté todo entonces haremos un comunicado haciendo público la decisión tomada», exponían fuentes de la representación de los caseteros que ahora prefieren esperar antes de dar a conocer su postura.

El principal escollo es que los trabajadores solicitan un «régimen especial» laboral que se ajuste a las necesidades de «plena disponibilidad y horarios prolongados de atención al público», ya que la reforma laboral aprobada por el Gobierno central introduce, según decían «importantes limitaciones» a la contratación temporal. Se trata además de unas condiciones que hacen «prácticamente inviable», la actividad en las ferias.

La reclamación del gremio está relacionada con la falta de flexibilidad para adaptar la normativa laboral a los horarios de la fiesta

La cuestión principal es que las ferias requieren durante los periodos en los que se celebran una plena disponibilidad y horarios prolongados de atención al público, mientras que la reforma laboral limita a doce horas de trabajo la jornada como máximo (ocho más cuatro de horas extras) y prescribe un descanso obligatorio mínimo de otras doce hora s entre jornada y jornada. Esto, en el caso de las ferias, es del todo imposible.

Por ello estos trabajadores exigen un régimen especial que «tenga en cuenta las particularidades del sector, al igual que sucede con otras profesiones o sectores , como pueden ser el personal en instituciones sanitarias o la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas».

Se trata de un conflicto enquistado porque además, según aseguraban los trabajadores, el sector no ha recibido ayuda alguna y además, mientras que c onsideran que hay otros sectores profesionales que puede que las estén recibiéndolas mientras que ellos no han recibido ni un euro pese a que se dedican a dar el servicio de catering de las casetas.

Si los caseteros que emplean a más de 45.000 personas, no trabajen en la Feria de Abril de 2022, ello impediría la apertura del catering de 820 de las más de 1.050 casetas que conforman el total de la Feria.

Según su opinión, si ellos no pueden garantizar el servicio de catering, es muy probable que no se pueda cubrir esa necesidad, dada la escasez de profesionales de este sector que la pandemia ha generado.

Ayudas

Y es que las ayudas para feriantes, como las aprobadas el pasado mes de junio, van destinadas, única y exclusivamente, a aquellos autónomos feriantes que cursan alta en el régimen especial de Trabajadores Autónomos durante el periodo de ferias y, en la práctica, casi la totalidad de los hosteleros de feria están dados de alta como autónomos durante todo el año y por tanto, quedan excluidos.

Es el principal problema al que se enfrenta este año la fiesta que vuelve después de tres años. La última celebración fue en el año 2029 ya que en los años 2020 y 2021 no pudo celebrarse debido a la pandemia.

El problema puede ser más grave aún si se tiene en cuenta que este colectivo de trabajadores no sólo cubre la Feria de Sevilla sino que también se marcha luego a la de Jerez que este año empieza justo cuando se termina la de Sevilla. De hecho el alumbrado de la feria jerezana está previsto para el día 7 de mayo.

