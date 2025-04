Selectividad 2020: más fácil de aprobar pero con muchas dudas sobre sus resultados

Los estudiantes creen que subirán las notas de corte

Pablo Arroyo ha hecho 2º de Bachillerato de Ciencias Sociales en Portaceli con un 7,3 y quiere estudiar Derecho y ADE, o en la Universidad de Sevilla o en la UPO, en función de las notas que saque. Arroyo cree que el nuevo modelo de examen que tendrá que hacer da más opciones para elegir las respuestas. «En historia tienes que elegir contestar una pregunta entre cuatro y, obviamente, tienes más probabilidades de aprobar, pero la dificultad sigue siendo la misma», explica este joven que piensa que las notas de corte «van a subir». Ha seguido dando clases on line tras acabar el curso. «No es lo mismo estudiar en casa que en clase o en la biblioteca. No te concentras igual. Mi padre está trabajando en la habitación de al lado y a veces con sus conversaciones telefónicas no me concentro», dice. Además aunque ve lógico que las pruebas se hayan retrasado para garantizar la seguridad sanitaria, tener más días para estudiar invita a la relajación y a veces se pierde más tiempo o hay más desconcentración. «No estoy nervioso aunque tenga que llevar mascarilla», explica.

Isabel Oviedo ha hecho Bachillerato de Ciencias de la Salud en el IES Isbilya y tiene un 7 de nota media. Quiere hacer Terapia Ocupacional, un grado de cinco años que se estudia en Málaga y en Granada para los que necesitará sacar entre un 7,6 y un 8,6. Confiesa que está nerviosa porque aunque, según dice, se lo toma como «un entrenamiento» para acceder a la carrera que desea hacer, afirma que los últimos meses han sido «de mucha incertidumbre» porque no sabía lo que iba a pasar con las notas o incluso llegaron a pensar que tendrían que repetir el curso entero. Sin embargo finalmente no fue así y admite que las pruebas on line le han venido «mejor» ya que sus notas han subido casi un punto para las anteriores evaluaciones. «Nos lo han puesto más fácil para elegir las preguntas», confiesa. Además, según ella, como han sacado mejores notas en bachillerato todos tendrán mejores calificaciones, aunque también cree que las otras de corte van a ser más altas. Lo de ir con mascarilla ya no le gusta tanto. «Ir con mascarilla me provoca un estrés mayor que el propio examen», confiesa esta joven.