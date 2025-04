Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 9 de febrero

Buenos días, estas son las noticias más destacadas de hoy, miércoles 9 de febrero. Si quiere saber las informaciones más destacadas del día anterior, consulte aquí .

1. El Estado pone fin a los túneles de la SE-40 y devuelve los avales. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha devuelto a las constructoras de los túneles de la SE-40 los avales que entregaron tras la adjudicación. Con ello queda resuelta la relación, aunque todavía no se ha fijado la indemnización que, presumiblemente, será millonaria, dada la envergadura de la obra, los costes en los que se ha incurrido y el escaso nivel de ejecución cuando se paralizó. Esta entrega de los avales se ha producido varios meses después de que la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt), el ente ministerial que pilota el proyecto, iniciara los trámites para rescindir los contratos.

Según ha podido saber ABC, el paso que se ha dado es la devolución de los avales , que es la fianza o garantía que adelantaron las empresas para responder si se producía algún tipo incidencia durante la obra. Ese dinero estaba depositado en una cuenta desde la que se ha hecho el reintegro a las compañías, agrupadas en dos consorcios empresariales, por un lado Aldesa, Construcciones Pirenaicas y Bruesa y por otro, OHL, Sando y Azvi. Pero con ello no se da por cerrado el asunto. Ahora queda por delante fijar la indemnización para terminar de liquidarlas un paso que es fundamental antes de volver a licitar el proyecto.

2. Inquietud en el PP por que depender de Vox afecte a Casado y a Moreno. En Génova intentan poner cara de 'aquí no pasa nada y vamos a tener un buen resultado en las urnas el próximo domingo'. Pero en el partido existe inquietud y preocupación por el escenario que pueda abrirse el lunes 14 de febrero. Las expectativas se habían puesto muy altas, y la cuestión ya no es ganar o no, sino cómo se gana y cómo se explica al día siguiente que se han convocado elecciones para cambiar a un socio moderado, Ciudadanos, por otro, Vox, con el que Pablo Casado rompió todos los puentes en sede parlamentaria.

El PP optó por las elecciones anticipadas en Castilla y León con el propósito nada oculto de repetir el éxito de Isabel Díaz Ayuso en Madrid el pasado 4 de mayo. Las encuestas que manejaban en diciembre situaban al partido al borde de la mayoría absoluta y se lanzaron a la convocatoria electoral, con la justificación de una posible moción de censura orquestada por su socio, Ciudadanos, con el PSOE. El primer problema, según fuentes populares, empezó ahí, ya que no ha acabado de cuajar esa 'excusa' para la convocatoria electoral. Nunca quedó claro del todo que Ciudadanos tuviera preparada la traición a Alfonso Fernández Mañueco. «En Madrid, el papel de Ignacio Aguado era evidente y todo el mundo creyó desde el primer momento que traicionaría a Ayuso; en Castilla y León no se acaba de ver a Francisco Igea en ese papel antes de la convocatoria», comentan en el partido.

3. Así serán las Reales Atarazanas de Sevilla en 2024 tras las obras de rehabilitación. Las Reales Atarazanas serán un centro cultural abierto literalmente a la ciudad. El proyecto de Vázquez Consuegra, cuyas obras han comenzado ya, contempla el derribo de los muros que dan a la calle Dos de Mayo, lo que permitirá la conexión visual desde el exterior y se creará un acceso secundario. Por otro lado, la nave central quedará expedita, de forma que sirva de espacio multiusos para todo tipo de actividades culturales. Sólo se excavarán a la cota original las naves 6 y 7 -las que se encuentran más próximas al Hospital de la Caridad- y la que se encuentra al fondo, que permitirá ver los restos arqueológicos de la muralla y la barbacana.

El resultado de las obras será un edificio que respetará al máximo su concepción original, incluidas las cubiertas -que se reconstruirán-, y que aprovechará el hueco existente entrando a la izquierda para instalar núcleo vertical de comunicaciones. También, el edificio cabecera, construido en el siglo XVIII para acoger la Real Maestranza de Artillería, servirá en su entreplanta para las exposiciones temporal y permanente.

4. Vox veta la 'ley verde' de Juanma Moreno, que tendrá que pactar con la izquierda. Vox está en la estrategia de marcar distancias con el Gobierno andaluz . Y no desperdicia cualquier oportunidad que se le presenta para intentar poner en apuros al PP y Ciudadanos y meter presión al presidente andaluz para que pulse el botón rojo del adelanto electoral. Juanma Moreno ya advirtió de que «empujarán al Gobierno a un callejón sin salida» si la oposición bloquea la aprobación de decretos-leyes y proyectos legislativos pendientes, dada su minoría en el Parlamento.

Vox ha registrado una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía, que se debate este jueves en el Pleno de la Cámara. Ante semejante línea roja, la Junta está abocada a entenderse con la izquierda si quiere sacar adelante en esta legislatura la norma que marca el camino hacia un nuevo modelo de protección ambiental que alargue la vida de los productos y reduzca los residuos que acaban en los vertederos. Precisamente, los fondos europeos de recuperación ponen el foco en la economia circular y sostenible.

5. Los bares de Andalucía deberán facilitar a sus clientes la comida que les sobre en un envase reciclable. El modelo de producir, usar y tirar tiene los días contados en Andalucía. Una prenda de ropa vieja se puede convertir en un aislante térmico. Con el aceite usado se producen lubricantes, betunes, pinturas o asfalto. El plástico de un bote de detergente se puede reutilizar para hacer batas de hospital. Y una lata de cerveza sirve para hacer sartenes, cuadros de bicicletas o piezas de un automóvil. Casi cualquier residuo es susceptible de transformarse en materia prima y alargar su vida útil entrando de nuevo en la cadena de producción en un círculo interminable. Se conoce como economía circular.

La Junta de Andalucía ha dado rango de norma a una estrategia que va más allá del simple proceso de reciclaje, ya que incluye desde campañas de sensibilización ciudadana hasta cambios en los sistemas de producción de las empresas. También va a determinar las futuras contrataciones de las administraciones públicas, al primar a los proveedores que emplean la energía renovable y circular, los servicios de pago por uso frente a la adquisición de productos y, si no queda más remedio que optar por lo segundo, se apuesta por los fabricados con materias primas secundarias o materiales reciclados. Todas estas disposiciones han tomado cuerpo en el proyecto de Ley de Economía Circular , un texto que este jueves se enfrenta a su primera prueba de fuego en el Parlamento andaluz, que debe convalidarlo.

6. Así es el nuevo medicamento contra el Covid que funciona como una vacuna sin serlo. Los nuevos tratamientos contra el Covid , más allá de las vacunas, empiezan a llegar con cuentagotas. El último en sumarse se llama Evusheld, es de la farmacéutica AstraZeneca y es el único medicamento que funcionaría como una vacuna sin serlo porque está pensado para evitar el contagio. Persigue una indicación de preexposición, es decir las personas con problemas graves inmunidad lo utilizarían para medicarse antes de contagiarse, en previsión de un posible contacto con el virus. Es el primer medicamento contra este virus pandémico que evita la infección.

No se toma en pastilla, pero tampoco requiere una infusión intravenosa como otros fármacos similares. Basta una inyección intramuscular para conseguir una protección de seis a doce meses contra la covid-19 tras una sola administración, según la información de la compañía farmacéutica.