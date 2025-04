Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 31 de marzo

Buenos días, estas son las noticias del martes 31 de marzo que debes conocer. [Si te perdiste las noticias imprescindibles del pasado viernes, puedes leerlas haciendo clic en este enlace ].

1. El Virgen Macarena tiene más sanitarios afectados por Covid-19 que Virgen del Rocío, Valme y Osuna juntos . El Covid-19 está castigando a los profesionales sanitarios del Hospital Virgen Macarena de Sevilla en una proporción muy superior a la del resto de centros sanitarios de la provincia, según los últimos datos facilitados por estos hospitales a sus Juntas de Personal y que se refieren al pasado 27 de marzo.

En el Virgen Macarena había entonces 92 profesionales aislados y 101 «en estudio», de los cuales la mayoría habrían dado positivo. Frente a estos casi doscientos profesionales fuera de combate temporalmente por coronavirus en este centro, que cuenta con unos cinco mil trabajadores, el Virgen del Rocío, que tiene en plantilla a unos ocho mil, tiene afectados a unos cien, la mitad.

Si sumamos todos los profesionales sanitarios infectados o en cuarentena del Virgen del Rocío, Área Sur (con Valme como cabecera) y el hospital de Osuna, la cifra de afectados el pasado 25 de marzo no alcanza a la registrada en el Virgen Macarena.

2. Iglesias apunta a la nacionalización y siembra el temor entre las empresas. El miedo estaba ya latente, pero el vicepresidente Pablo Iglesias, lo desató estrepitosamente a última hora de la tarde del domingo: «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general (Artículo 128 de la Constitución)» , dijo en Twitter. Inmediatamente las alertas saltaron en el mundo empresarial ante la posibilidad de que el Gobierno pueda sobrepasar, con los poderes plenos que le otorga el estado de alarma, líneas rojas hasta ahora respetadas. La banca -incluida como actor público a través de Bankia en el programa electoral de Unidas Podemos- y los suministros, en especial energéticos, son los sectores más preocupados.

El temor a una intervención mayor del mercado es un hecho entre los empresarios del Ibex y el mundo económico. También la oposición criticó ayer duramente que un vicepresidente se dedique a insuflar más inseguridad a la sociedad en un momento en que la situación ya es extremadamente incierta. Pablo Casado lamentó la «deriva» del Gobierno de Sánchez hacia las tesis de Unidas Podemos e instó al jefe del Ejecutivo a dejar de lado las agendas «radicales». «No estamos para hacer ingeniería social, no estamos para asaltar los cielos. Estamos para acabar con el virus y rescatar a una economía que puede causar estragos», advirtió el líder del PP, informa Mariano Calleja.

3. El Covid-19 en Amate, el distrito con la peor salud . La pandemia de Covid-19 que ha vaciado las calles de Sevilla se ceba especialmente con los barrios con mayores dificultades . No es el contagio el que hace estragos sino las consecuencias de un confinamiento que dura ya dos semanas y que se mantendrá, al menos, otras dos más. Los vecinos del distrito Cerro-Amate, el segundo más poblado, son los que tienen la mayor tasa de mortalidad por cáncer y enfermedades cardiovasculares, además de la peor esperanza de vida, con una media de 76 años, casi cuatro menos que en el resto de la ciudad, como refleja el Plan Local de Salud 2019-2023.

«El primer problema es que hay mucha gente mayor, que son colectivos de riesgo y no sabemos si se cuidan lo suficiente», lamenta Santiago Caballero, médico jubilado que ha ejercido durante más de tres décadas en los centros de salud del distrito. Uno de sus últimos destinos fue precisamente el ambulatorio de la Candelaria, donde vio cómo la crisis económica fue degradando la zona. «Tuvimos más casos de drogodependencia y de enfermedades crónicas que se complicaron por los malos hábitos de vida», asegura, convencido de que «si aquello afectó a la situación de los vecinos, esto lo hará de una forma más rápida».

4. El Gobierno incluye en su material enviado a Andalucía las mascarillas donadas por Amancio Ortega . La batalla sanitaria, social y económica contra el coronavirus ha desatado una guerra de cifras en torno al reparto de material de protección para afrontar la pandemia. A un lado están comunidades autónomas como Andalucía y, enfrente, el Gobierno de Pedro Sánchez. En medio, los «soldados»: los profesionales sanitarios, aparte de los militares de la UME y fuerzas de seguridad, que se ven obligados a reutilizar mascarillas desechables, batas o guantes para cuidar de los pacientes porque el contigente prometido no llega o lo hace a cuentagotas. A falta de unas cifras comunes, éstas son las cuentas que hace cada administración.

Los hospitales y centros de salud deAndalucía consumen un millón de mascarillas quirúrgicas cada semana, lo que da la medida de la ingente cantidad de unidades más básicas que se necesitan. Son 142.000 en un día. Hasta el pasado viernes, la Junta de Andalucía tenía 979.918 en sus almacenes, aparte de las mascarillas repartidas en todos los centros de trabajo.

Las existencias se actualizarán cada semana, apuntan fuentes autonómicas.

5. El mayor experto chino en coronavirus avisa del «gran error» de Europa: la gente no se pone mascarilla . Las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para luchar contra el coronavirus y evitar contagiarse de la COVID-19 siguen haciendo hincapié en «la gran importancia de la higiene frecuente de las manos y la limpieza y desinfección del medio» . El organismo incide «en la relevancia de mantener las distancias y evitar el contacto cercano y sin protección con personas con fiebre o síntomas respiratorios».

De acuerdo con estas directrices, no se recomienda el uso de mascarilla para la población general: lo apropiado es que el personal sanitario use máscaras de tipo FP2 Y FP3, junto a gafas y trajes de protección, para no contagiarse, mientras que cualquier individuo use mascarillas quirúrgicas, no para no contagiarse sino para no contagiar a otros.

6. Coronavirus en Sevilla: la ciudad vacía a vista de pájaro . No recuerdo qué superhéroe fue el que consiguió la capacidad de hacerse invisible solo cuando nadie le estuviese viendo. Pero algo así es lo que ha alcanzado Antonio Machado estos días en los que todos escuchamos sonidos improbables que estriban entre la realidad, la sugestión y el deseo . Un batir de alas, un arrullo demasiado lejano, un vecino inoportuno, el canto de una televisión ajena que sigilosa se cuela en otros hogares. La ciudad se ha llenado de un silencio de atentado, ensordecedor y raro. Tiene ahora su garganta enmudecida ante el robo del viandante.

Sabemos entonces que la «Sevilla sin sevillanos» que soñó el poeta se sienta durante el confinamiento sobre la vieja Híspalis, pero no podemos verla. Se intuye sin disfrutarse. Está rezagada a plomo en estas avenidas que han optado por no decirnos nada. Por colocarse más allá del reverso de lo que podemos detectar.

La panorámica resulta insólita. Conocemos la avenida cubierta de palcos, hermandades e incendio. La hemos visto con pancartas que abogaban por el estatuto de autonomía de Andalucía, con un Rafael Montesinos siempre acompañado por la acera izquierda, radiante y exagerada en las luces que alumbran por Navidad, con coches sobre su pavimento y sin ellos, con tranvías, paisanos y turistas.