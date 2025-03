Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 26 de mayo

Buenos días, estas son las noticias más destacadas de hoy, martes 26 de mayo. [Si te perdiste las informaciones imprescindibles del pasado lunes, puedes leerlas haciendo clic en este enlace ].

1. El Virgen del Rocío de Sevilla operó más cánceres que nunca durante el estado de alarma

El Hospital Virgen del Rocío no perdió el tiempo durante la pandemia. Aunque el centro diseñó un plan de contingencia antes del, 14 de marzo en virtud del cual se suspendían todas las operaciones programadas no urgentes para volcar casi todos los recursos humanos y materiales en el tratamiento del coronavirus, los responsables de Cirugía del centro evaluaron la posibilidad de aprovechar esa ventana que se abría en los quirófanos por la amenaza de la Covid-19 para sacar adelante el mayor número posible de operaciones oncológicas .

«Cuando llegó la pandemia, no todo el mundo entendía que se podían operar a todos los pacientes de cáncer. Había desorientación y temor y mucha gente decía que en los casos que no fueran urgentes era mejor dejarlos con la quimoterapia y no operarlos hasta que pasara el riesgo de contagio. Hasta las sociedades científicas nacionales recomendaron sólo operar los casos más urgentes y complejos y aplazar los que pudieran continuar con quimioterapia», asegura Javier Padillo, director de la Unidad de Cirugía General del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

2. La Delegación del Gobierno en Madrid recomendó a todo su personal distancia social el 28 de febrero

La investigación al delegado del Gobierno en Madrid , José Manuel Franco, por no prohibir manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo -en particular la del 8-M con la previsión de un millón de asistentes- le ha costado el puesto al coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. El ministro Fernando Grande-Marlaska lo fulminó bajo el genérico paraguas de «pérdida de confianza». Horas antes, el domingo por la noche, el coronel se negó a trasladarle a sus superiores políticos los informes que había entregado la Policía Judicial -a cargo de Pérez de los Cobos- a la instructora.

Esos informes son la base para que la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, citara ayer a declarar como investigado el próximo día 5 a José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación al haber permitido concentraciones masivas pese al avance del coronavirus.

3. Las fortalezas sanitarias que hacen a Andalucía la comunidad con menos impacto de Covid-19

Una implantación amplia y permanente del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, un buen seguimiento a asintomáticos y el alto porcentaje de casos confirmados con vínculo epidemiológico son algunas de las fortalezas de Andalucía en la lucha del coronavirus según el último informe remitido por la Junta de Andalucía al Ministerio de Sanidad para el paso de fase 1 a 2 en la desescalada del desconfinamiento.

Andalucía es ya la comunidad con menos incidencia de coronavirus de toda España, incluidas las islas, a pesar de que parte de su territorio, las provincias de Málaga y Granada, sigue en fase 1. El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, reclamó este lunes al ministro de Sanidad Salvador Illa en el Consejo Interterritorial de Sanidad que «de inmediato» reconsidere ese «agravio».

4. El coronavirus solo sigue «activo» en 15 pueblos de la provincia de Sevilla

La incidencia geográfica del coronavirus en la provincia de Sevilla sigue reduciéndose paulatinamente. El mapa de los 106 municipios sevillanos cada vez tiene un tono de color más uniforme y los rojos y tonalidades ocres que marcan aquellas localidades con vecinos que han dado positivo en la PCR son ya una minoría cada vez más residual. Hace una semana había 20 poblaciones donde se habían diagnosticados casos de coronavirus en los anteriores 14 días. En este último recuento son 15 las localidades, incluida la capital, con algún vecino que haya dado positivo .

Según los datos que la Consejería de Salud y Familias ha notificado al Ministerio, el mapa de positivos de la provincia de Sevilla se reparte de la siguiente manera: Sevilla (9), Dos Hermanas (3), El Cuervo (1), Los Palacios (1), Utrera (1), Camas (1), Coria del Río (2), Palomares del Río (1), Peñaflor (1), San Juan de Aznalfarache (1), Espartinas (2), Brenes (1), La Rinconada (1), Alcolea del Río (1) y Mairena del Alcor (1).

5. Sevilla estrena la fase 2 con la apertura de 1.200 bares

La fase 2 que estrenó este lunes Sevilla trajo consigo la apertura de alrededor de 1.200 bares, que se suman a los 800 que iniciaron su actividad en estas últimas dos semanas . En el Centro, sin embargo, la hostelería sigue castigada por las dificultades de ocupación de los veladores y la tipología de unos negocios que viven más de la barra que de las mesas. Ayer, sin embargo, un paseo matinal revelaba que había mucho más movimiento, pese a que sólo fueron 20 los establecimientos que regresaron a la actividad en el casco antiguo.

El vaso se ve medio lleno, no sólo para los bares, también para las iglesias y comercios. Este paseo empieza en el barrio de San Lorenzo, en la plaza de San Antonio. Hay cola en la frutería y en el banco. Pero, sobre todo, hay gente sentada en el interior del Bar Rodríguez, que reabrió ayer.

6. El baño en las playas de Andalucía también tiene su particular desescalada

Gaditanos, onubenses y almerienses pueden desde ayer bañarse en sus playas. Ventajas de estar ya en la fase 2 de la desescalada de las medidas de confinamiento impuestas por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus. Sevillanos, cordobeses, jiennenses, granadinos y malagueños tendrán que esperar. Los primeros, porque no pueden de momento cruzar a provincias con playa;Málaga y Granada, porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez les negó el pasado viernes el pase de fase y siguen en la 1, donde no está permitido el baño en el mar.

Quienes sí pueden acudir a la playa tienen casi todo el litoral abierto ya . Es el caso de Cádiz, que aunque ha habilitado al baño, no tiene aún servicio de socorrista y salvamento. Así, en Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María, Chipiona, Rota, Conil, Barbate y Vejer, así como en Tarifa, Algeciras, Los Barrios, San Roque y La Línea, está permitido el baño desde ayer.