Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 11 de mayo

Buenos días, estas son las noticias de este martes 11 de mayo que debes conocer. Si quieres ver las noticias de ayer, pincha en este enlace .

1. El Gobierno de Susana Díaz aplazó a la patronal andaluza la devolución de 15 millones en subvenciones.

Meses antes de las elecciones del 2 de diciembre de 2018 en las que el PSOE perdió la Junta de Andalucía, tras 36 años y 8 meses en el poder, el Ejecutivo de Susana Díaz acordó con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) aplazarle durante quince años la devolución de 15 millones de euros . Es el montante de las subvenciones para financiar cursos de formación concedidas por la anterior Consejería de Empleo que reclama a la patronal. La Administración considera que las facturas aportadas no están justificadas o se corresponden con los fines previstos en la actividad formativa.

La Junta de Andalucía ya probó un mecanismo parecido al que ahora ha puesto en marcha bajo un Gobierno del PP y Ciudadanos para dar oxígeno financiero, en este caso, a un sindicato. La actual Consejería de Hacienda accedió el pasado mes de octubre a una petición de la UGT Andalucía para que ésta devuelva a plazos, durante 15 años, una suma total de 40,24 millones de euros correspondiente a las ayudas que le reclama en firme. Además, la Junta libra a la organización que dirige la secretaria general Carmen Castilla de prestar fianzas en los pleitos y facilita que reciba nuevas ayudas –no obtenía fondos públicos desde 2014–, como publicó ayer ABC.

2. Espadas plagia el proyecto de Zoido para su red de 30 museos en Sevilla.

El proyecto de Espacios Museísticos Municipales de Sevilla (EMMS) que aparece en el Plan Director del Patrimonio que se presentó la semana pasada es «un plagio» del que ya estaba vigente por parte del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, que se puso en marcha bajo el nombre de ‘Patrimonium Hispalense’ en 2011. Así lo ha denunciado el catedrático de Historia del Arte Benito Navarrete , que fue la persona que insipiró su diseño durante el mandato de Juan Ignacio Zoido, y que califica como «irrealizable y megalómana» la idea de invertir 90 millones de euros en diez años para convertir una treintena de edificios municipales en una red descentralizada que conforme el Museo Municipal. Navarrete asegura que este plan que adelantó ABC el pasado fin de semana está basado en el de la Colección Municipal de Sevilla que él mismo redactó: «Han tumbado nuestro proyecto para apropiarse de su filosofía y vender algo que es absolutamente inviable».

Prueba de ello es que el Ayuntamiento eliminó hace unos meses la web patrimoniumhispalense.com, una herramienta de difusión donde se encontraban las fichas técnicas y publicaciones sobre los 300 bienes culturales, con fotografías en alta resolución, y que servía como base de datos a los investigadores. El catedrático, que fue el director del área de Cultura en el Ayuntamiento en tiempos de Zoido, no da crédito de cómo el actual gobierno municipal ha enterrado la «única colección museográfica creada y aprobada por el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» para «plagiarla» bajo un nueva nueva marca.

3. Octogenarios sin vacunar por decisión propia o de sus familias llegan a los hospitales sevillanos.

Al hospital Virgen Macarena de Sevilla y otros centros sanitarios han llegado en los últimos días varios octogenarios sin vacunar por decisión propia o de sus familias. Los profesionales tratan por todos los medios de salvarles la vida y temen que alguno de estos casos pueda repetirse en el futuro.

Son casos, no obstante, excepcionales porque las personas con Covid que están llegando a las UCI desde el final de la tercera ola tienen como promedio entre 40 y 65 años. En el último mes el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el mayor de Andalucía, ha recibido en sus UCI a algunos pacientes mayores de 70 años (cada vez menos) , que aún no estaban vacunados o habían recibidos una sola dosis, pero no a nadie que tuviera derecho a vacunarse y rechazara hacerlo.

«Nos pone los pelos de punta que nos puedan llegar personas de 80 años sin vacunar porque no han querido inmunizarse o sus familiares no les han dejado. Eso nos produce un dolor de corazón terrible porque ninguna de esas personas tenía que estar con un Covid grave, ya que han tenido la posibilidad de protegerse con la vacuna», cuenta Jesús Rodríguez Baño, jefe de Enfermedades Infecciosas del Macarena, que añade: «Supongo que ellos o sus familiares pensarán ahora que se equivocaron al no vacunarse y que si hubieran sabido esto, darían marcha atrás en su decisión. Todos los profesionales peleamos por curarlos para que puedan salir de ésta».

4. El uso feminista del lenguaje en los contratos municipales: 'Población de Sevilla' mejor que 'sevillanos'.

El uso impuesto del denominado «lenguaje inclusivo» o «no sexista» en las administraciones públicas está llevando a casos tan exagerados y antinaturales que rozan el surrealismo. Bajo la loable bandera de la igualdad encuentran cobijo también acciones o posiciones realmente sonrojantes. or este mismo motivo, en Francia, sin ir más lejos, el Gobierno de Macron acaba de prohibir el uso de este tipo de lenguaje en las escuelas, lo que da una idea del calado del asunto. El Ayuntamiento de Sevilla, en este sentido, presenta cada cierto tiempo ejemplos tan llamativos como rimbombantes, por norma general bajo las áreas de Participación Ciudadana o de Igualdad, que lidera la concejal socialista Adela Castaño. El último un pliego de «prescripciones técnicas» para la contratación de asistencia a los 'Espacios y tertulias de pensamiento feminista' que organiza el gobierno local de Juan Espadas en 2021.

Este pliego, al que ha tenido acceso ABC, incluye las condiciones para el contrato, que tiene el objetivo de crear «un espacio de pensamiento, análisis y reflexión en torno al pensamiento feminista», así como «plantear un itinerario de estudio que consiga organizar los conocimientos de las/os participantes sobre Género y Feminismo/s». «Estos foros van dirigidos a la ciudadanía en general, especialmente a quienes trabajen y/o tengan interés y deseen aportar y aprender sobre pensamiento y creación feminista». En la descripción técnica del contrato se repasan las horas de duración de las jornadas, la grabación de un vídeo «a determinar por el Servicio de la Mujer» y los plazos. También se repasan los recursos humanos y materiales necesarios para desarrollar las actividades y los costes de las mismas, con un presupuesto que no debe superar los 5.841 euros sin el IVA.

5. El Gobierno quiere eliminar el requisito de ser catedrático para colocar más rectores afines.

El PSOE quiere que cualquier profesor pueda convertirse en rector sin necesidad de tener una cátedra como ocurre hasta ahora y marca la ley vigente. Se trata, según ha podido saber ABC, de una propuesta del Gobierno para su posible incorporación a la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que prepara el ministro, Manuel Castells. Si se incorpora a la norma, bastaría ser profesor titular funcionario para dirigir una universidad.

Según anunció el propio Castells espera tener listo un anteproyecto de ley «a principios de verano» , que sería llevado al Consejo de Ministros antes de que acabe 2021 para así iniciar su tramitación parlamentaria a lo largo de 2022. El objetivo de eliminar el requisito de la cátedra es «abrir la posibilidad a más funcionarios que a los catedráticos», según ha sabido ABC. En principio, se hará con un mínimo de méritos, aunque se desconoce quién decidirá dichos méritos.

El objetivo de la medida es que más mujeres sean rectoras, ya que actualmente hay pocas catedráticas. De acuerdo a datos del propio ministerio, en el curso 2005-06 solo había un 13,7% de mujeres catedráticas en las universidades públicas, porcentaje que subió al 22,5% en 2017-18. Esto demuestra una clara tendencia al alza haciendo innecesaria la medida.

6. Se traspasa 'Casa Anselma', uno de los templos de la sevillanía.

Anselma Giménez ha cantado su última salve rociera en su templo de la calle Pagés del Corro. Desde hoy cuelga en la puerta un cartel definitivo. 'Se traspasa'. La pandemia, la salud y la edad han podido con ella justo después de haber pasado una racha personal muy dura. Anselma superó un cáncer sin dejar de batallar por mantener su local, en el que durante 36 años ha recibido a turistas de todas partes del mundo para mostrarles la cara folclórica de la ciudad. Su casa se convirtió en un lugar de peregrinación para todos los viajeros que caían por Sevilla y ella se encargó personalmente, noche tras noche, de amenizar las copas de sus clientes. 'Casa Anselma' ha sido durante más de tres décadas el Museo Bellver de Sevilla, pero en vivo. Costumbrismo en vena.

Su propietaria ha tenido varios reconocimientos en los últimos años, como el nombramiento de Hija Predilecta de Triana, pero también han sido tiempos muy difíciles de salud para ella. Y la pandemia le ha dado la puntilla. Su negocio vivía fundamentalmente del turismo y aunque el público local también lo frecuentaba, entre el cierre de fronteras y la reducción de horarios de la hostelería, la persiana lleva más de un año bajada. Por eso Anselma ha decidido poner fin a uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, templo de las sevillanas y las rumbas por el que han pasado famosos de toda clase, miembros de la Familia Real española, príncipes extranjeros, futbolistas, actores...