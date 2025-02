Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 11 de agosto

Buenos días, estas son las noticias del martes 11 de agosto que debes conocer. Si quieres ver las noticias de ayer, lunes, pincha en este enlace.

1. Sevilla perderá su ahorro de doce millones para cederlo al Gobierno de Pedro Sánchez. El acuerdo alcanzado la semana pasada entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda para ceder los ahorros de los ayuntamientos al Estado central ha abierto una brecha en cada corporación.

A falta de una norma que defina el porcentaje de los remanentes que habría que aportar y la manera en la que serán devueltos, los distintos equipos hacen sus cuentas para estimar las cantidades que se pondrán a disposición del Ejecutivo de Pedro Sánchez, siempre y cuando este acuerdo tenga un respaldo en el Congreso de los Diputados. Ese es el paso definitivo, porque lo único que hay en firme hasta el momento es una declaración de intenciones publicada en el BOE y una enorme confusión por la maniobra con la que se ha previsto la cesión de estos fondos.

El Ayuntamiento de Sevilla tiene casi 116 millones de euros en depósitos bancarios, de los que algo más de 15 proceden del superávit de 2019, que es el dinero que estaría en juego. De ese montante ya se ha dado uso a tres millones para gasto social. El resto sigue en la cuenta, sujeto a las restricciones de la regla de gasto establecida en 2012.

2. Cortan el suministro de luz a los okupas de la calle Feria. El edificio okupado en la calle Feria se ha quedado sin conexión eléctrica tras la anulación del enganche que los nuevos moradores habían hecho de manera ilegal. Los técnicos de Endesa actuaron el pasado viernes por aviso de la Policía Local ante el peligro que suponía esta instalación . Fuentes municipales confirman a ABC que los agentes «realizaron una inspección, constatando que había una toma de luz desde un cuadro de obra que no había sido retirado ».

Fue el mismo que la empresa constructora utilizó para la reforma iniciada hace más de un año con la que se iba a adaptar este inmueble como hostal. Ante esta evidencia, se dio aviso de inmediato a la compañía suministradora, que envió a dos operarios para desactivar la conexión.

Fuentes de Endesa aseguran a este medio que es la segunda vez que se procede en el mismo edificio y recordaron que «este tipo de instalaciones suponen un gran problema de seguridad , no sólo para los que reciben servicio a través de la misma, sino para los propios vecinos del entorno». Incidieron en que una sobrecarga puede genera un riesgo de incendio, además de las averías que provocan en el entorno, llegando a dejar sin corriente eléctrica a las viviendas vecinas.

3. La Junta de Andalucía aplaza proyectos innovadores para pagar la factura sanitaria. La crisis de proporciones inéditas del coronavirus ha obligado a la Junta de Andalucía a cambiar o posponer algunas de sus prioridades para pagar el fuerte incremento del gasto sanitario.

El Gobierno del PP y Ciudadanos ha reasignado hasta 200,12 millones de euros de fondos europeos destinados a financiar proyectos recogidos en sus presupuestos para costear la compra de equipos de protección individual, distinto material sanitaria y la adquisición de test de detección de la enfermedad causada por el Covid-19.

Esta macro modificación presupuestaria, aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 28 de julio, se lleva a cabo después de que la Comisión Europea diera su visto bueno a que la Junta variase el destino del dinero concedido dentro del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el Fondo Social Europeo para cubrir los incontables agujeros en las cuentas públicas que ha dejado el virus. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Elías Bendodo (PP), puso números a la factura sanitaria en Andalucía. «En torno a los 1.800 millones de euros, y llegará a los 2.000», aventuró la pasada semana.

4. El Rey reaparece en Mallorca ensalzando el legado español en América.

El Rey apareció ayer en público por primera vez tras la forzada salida de España de Don Juan Carlos , y lo primero que hizo fue rendir homenaje a un personaje histórico español ahora atacado por las ideologías revanchistas. En medio de la encarnizada campaña que está sufriendo su padre por el escándalo de las cuentas en el extranjero —y que está eclipsando los logros de su brillante reinado—, Don Felipe hizo una visita muy metafórica.

S e desplazó al municipio mallorquín de Petra (2.800 habitantes) para rendir homenaje a fray Junípero Serra , el franciscano español que, tras décadas de servicio en España, viajó a América a evangelizar a los indígenas y cuyas estatuas han sufrido ahora, en Estados Unidos y en Mallorca, los ataques de movimientos violentos supuestamente antirracistas. Igual que las estatuas de Cristóbal Colón.

5. Abengoa sigue sin cotizar a pesar del acuerdo de refinanciación.

Las acciones de Abengoa se mantienen suspendidas de cotización en Bolsa a pesar de su tercer rescate financiero y así será hasta que la compañía que dirige Gonzalo Urquijo cumpla con todos los requisitos que exige la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Según fuentes de la CNMV consultadas por ABC, hay dos circunstancias que la comisión debe evaluar para levantar la suspensión de cotización de Abengoa.

La primera es que, aunque en mayo publicó la información financiera correspondiente al segundo semestre de 2019 y acaba de publicar la referente al primer trimestre de 2020, «la compañía no ha formulado aún las cuentas de 2019, que en consecuencia no han sido todavía auditadas». La consultora y auditora PwC no quiso dar el visto a las cuentas de 2019 de Abengoa.

6. Piden ayuda por llevar casi dos años viviendo en el rellano de un bloque de pisos de Alcalá de Guadaíra.

Omaira y Matías son un joven matrimonio que está llamando la atención en redes sociales tras denunciar la penosa situación en la que subsisten. Padres de cuatro hijos, tres de ellos menores de edad, llevan, según sus propias palabras, «casi dos años» viviendo entre el rellano y la azotea de un bloque en los popularmente conocidos como pisos rosas, y reconocen que están desesperados.

La penosa situación de Omaira, de 40 años de edad y natural de Alcalá de Guadaíra, y Matías, de 42 años , nacido en Gandía y residente en Alcalá «desde hace muchos años», empezó tras su desalojo a principios del año pasado de una vivienda en la que vivían en régimen de alquiler social.

Tras varios aplazamientos, finalmente el 23 de enero de ese año «nos echaron a la calle», comenta Matías. Nos achacan, precisa Omaira, «más de 3.000 euros, pero la deuda que nos pedían era con la comunidad y era de antes» . Según explica, «solo debíamos dos mensualidades y lo de la comunidad, pero es que solo teníamos el salario social».