Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 8 de marzo

Buenos días, estas son las noticias del lunes 8 de marzo que debes conocer.

1. Más de 67.000 jóvenes de 15 a 29 años sevillanos ni estudian ni trabajan . En Sevilla había el año pasado 67.200 jóvenes de entre 15 y 29 años que ni estudiaban ni trabajaban , los «ninis», como se denomina desde hace años al grupo de jóvenes que no está estudiando ni desarrolla actividad laboral alguna. La cifra, facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía que ha realizado una explotación de la Encuesta de Población Activa, supone que en 2020, un 20,88 por ciento de los 322.000 jóvenes en esa franja de edad no hacía nada.

Se trata de un dato más preocupante aún porque ha ido a peor en el último año (coincidiendo con la epidemia del coronavirus), ya que el porcentaje ha subido tres puntos en el año de la pandemia. Un año antes, en 2019, era del 17 por ciento y los jóvenes que se encontraban en esa situación eran 53.600 (unos 13.600 menos). Los números revelan que en estos temas hay pocas diferencias de sexo aunque son algunas chicas más las que se encuentran en esa situación (33.900 frente a 33.400 chicos). En lo que sí se nota diferencia es en el nivel de formación: hay más «ninis» entre los que tienen menos estudios. De hecho, el porcentaje de los que no tiene ninguna ocupación superó durante el pasado año el 25 por ciento entre los que tienen una formación inferior a 2º de ESO y baja hasta el 16 por ciento cuando se trata de jóvenes que poseen más formación.

2. Mujeres decididas y luchadoras toman el mando en la sanidad . En el Virgen del Rocío sólo queda un sector, el directivo (el 0,2 por ciento de las plantillas hospitalarias), en el que los hombres sean mayoría y en todo el Servicio Andaluz de Salud, las mujeres directivas cercan ya al tradicional dominio masculino (48,03 por ciento). Las mujeres han conquistado el sector sanitario en una proporción de tres a uno y en dos de los tres principales hospitales públicos sevillanos hay ya una directora-gerente y una directora médica.

En otros dos privados(San Juan de Dios del Aljarafe y San Agustín) hay otras dos al frente. Recordamos con ellas y con una jefa de Enfermería, una investigadora, una uróloga y la primera mujer guía del Virgen del Rocío que arropa a las sanitarias que sufren agresiones el Día Internacional de la Mujer. Las seis desmontan algunos de los tópicos más extendidos como la discriminación laboral de las mujeres o que a los hombres les cueste más ser dirigidos por mujeres; sin embargo, todas reconocen que la maternidad no les ayudó en su éxito profesional. Todas, salvo una, tienen hijos y lo lograron. El año de la peor pandemia en cien años ha sido difícil para todo el mundo pero para las mujeres que trabajan en el sector sanitario lo ha sido por doble motivo: han visto de todo y tomado decisiones difíciles.

3. El 'Feministerio' que Irene Montero crea a su imagen y semejanza . Un dato sintomático y para el recuerdo este 8 de marzo : en 2020, PSOE y Unidas Podemos (UP) no concurrieron juntos a la marcha estatal en Madrid pese a que la coalición se había consolidado hacía semanas y se estrenaba con buena voluntad. Las dirigentes y ministras –bajo los mandos de dos primeras espadas del feminismo, Carmen Calvo(para el PSOE) e Irene Montero (para UP)– se fundieron en las agrupaciones de sus partidos y las reivindicaciones ya se corearon por separado.

Esta disonancia era un preludio de los chispazos que estaban por venir por falta de entendimiento en este terreno tan delicado. Para las socialistas, esa lucha por conseguir la igualdad «no es de todas», como espetó Calvo a la derecha, sino que «se lo ha currado» el socialismo. Sin paños calientes. Mientras, para UP, el edificio construido por sus predecesoras solo se convierte en un auténtico ‘Feministerio’ (bonita metáfora) cuando ellas aterrizan.

4. Los proetarras reclutaban chicas para aliviar la soledad de terroristas presos . La degradación moral del mundo proetarra no solo se circunscribía a su justificación de los asesinatos, los secuestros y las bombas. Durante muchos años, al igual que en las herriko tabernas se hicieron recogidas de dinero para ayudar a los terroristas presos y a sus familias, desde el entorno de Gestoras pro Amnistía también se captó a mujeres 'patriotas' para que entraran en contacto con reclusos , en especial aquellos jóvenes que no tenían pareja, para aliviar su soledad.

Eran conocidas en algunos ámbitos de la lucha contra el terrorismo como el 'comando visitadoras' de ETA -otros, menos sutiles, hablaban de un 'comando pikadoras', no porque formaran parte de la banda, sino por su función-. Cuando un año más se celebra el 8-M es preciso recordar que nadie, o muy pocos de ese entorno, tan proclive ahora a incendiarias soflamas de feminismo radical, se ha referido todavía a ello; todo lo más, han intentado negar la evidencia. A este asunto se refiere, por ejemplo, Manuel Avilés Gómez, que fue director de la cárcel de Nanclares de Oca (Álava), en un libro de reciente aparición titulado 'De prisiones, putas y pistolas. El desmantelamiento de ETA en la cárceles', en el que relata un episodio protagonizado por un preso etarra que le contó cómo en un vis a vis había rechazado tener relaciones con una mujer, a la que ni siquiera conocía, por ser poco agraciada físicamente. Y solicitaba que, ante ello, no le contara el encuentro íntimo como realmente realizado, al no haberse llegado a consumar…

5. Juan Marín cree que la próxima semana se puede abrir la movilidad interna en Andalucía . El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha manifestado este domingo que si se cumplen «las previsiones de descenso en el número de contagios (de Covid-19) y menos presión hospitalaria» fruto de la pandemia, será «planteada» la movilidad entre provincias de Andalucía para la Semana Santa , si bien ha pedido «esperar» a comprobar la evolución sanitaria durante la semana que ahora comienza.

En una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press, Marín ha señalado que la «evolución» de la incidencia de la pandemia ha permitido «relajar determinadas medidas» en materia de prevención frente al Covid-19, después de que el Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía redujese al nivel dos de alarma la situación de 384 municipios de toda la región, permitiendo con ello la actividad comercial y hostelera hasta las 21,30 horas.

6. Precintado un local en Sevilla con 32 personas que no usaban mascarillas y compartían cachimbas . La Policía Local de Sevilla ha desalojado un establecimiento hostelero de la ciudad , en cuyo interior los agentes descubrieron 32 personas incumpliendo diferentes prevenciones contra la pandemia.

El establecimiento se ubica en la avenida de Hytasa, en el distrito Cerro-Amate, según han informado los servicios de emergencia del Ayuntamiento hispalense en las redes sociales. En el interior, unas 32 personas disfrutaban de su ocio, pero sin usar mascarillas, compartiendo cachimbas y no respetando el número de personas en los grupos. Por ello, el local fue precintado.