Relevo en la Archidiócesis de Sevilla: Asenjo desde once puntos de vista

Once personas, tantas como años ha pastoreado monseñor Asenjo la Archidiócesis, definen la figura del prelado que abandona ahora el cargo y los hitos de su pontificado. Desde amigos personales a políticos, desde colaboradores a compañeros del gremio, y todos coinciden al afirmar su altura ... humana y religiosa, su sinceridad y que ha sabido ganarse el cariño de la ciudad.

Mario Iceta, arzobispo de Burgos

Es un castellano y, por tanto, es hombre recio de profundas convicciones, de palabra, un trabajador infatigable. Es un hombre que sabe querer a las personas, es humilde y sencillo y el ser sobrio puede parecer a veces de entrada que no se revela ese corazón grande de pastor que tiene. Es capaz de percibir las carencias y las pobrezas y eso le hace ser generoso y disponible. Es atento y muy detallista. Y, al contrario, percibe los detalles que se tienen con él y la ausencia de ellos. Es sincero y sensible, no tiene doblez ni trastienda. Lo que es lo muestra y lo que piensa lo comunica. De dicción muy cuidada, usa un castellano muy elegante y tiene su sentido del humor agudo, que es distinto del andaluz pero fino. Es un apasionado de la lectura. Muy culto, domina los temas de patrimonio y de historia y es un melómano. Con respecto al gobierno, sabe manejar los tiempos. Es profundamente creyente, de fe recia y sólida. Me consta que ha querido y quiere entrañablemente a Sevilla, se ha entregado de alma y corazón a su servicio. Hay que darse cuenta de el gobierno no es fácil en Sevilla, pero ha sido infatigable. Yo le tengo como amigo entrañable, como un padre y un consejero. Ha sido muy importante en mi vida y lo sigue siendo. Espero ir con frecuencia a visitarle. Está llevando con serenidad sus problemas de salud, con sentido sobrenatural. Y esta situación difícil la ofrece por Sevilla y por la Iglesia.

Santiago Gómez Sierra, obispo de Huelva

Su pontificado ha ido por la línea que marca la iglesia de la Nueva Evangelizacion. Ha animado mucho toda la vida interna de la Iglesia, las parroquias y las nuevas experiencias comunitarias. En cuanto a la piedad popular, también la ha atendido con generosidad pero sin halagos. Don Juan José no queda deslumbrado por lo externo, pero sí ha acompañado a las hermandades llamándolas a que sean plataformas de evangelizacion. En Cáritas ha impulsado todas las iniciativas al servicio de los pobres. A esto añadiría su sensibilidad y apuesta por la conservación del patrimonio en una epoca en la que no ha habido ayudas de las administraciones públicas. Destaco cuatro rasgos de su personalidad: es un hombre sencillo que se enorgullece de su origen en una familia de hortelanos de Sigüenza y que ha mantenido con un estilo de vida austero. En segundo lugar, es un hombre muy culto, con una formación clásica a lo que se le suma su formación universitaria eclesiástica. Es muy aficionado a la música clásica y a la lectura. En tercer lugar es un trabajador incansable. Por último, es un hombre religioso, de piedad sobria y verdadera sin ser barroco en sus expresiones. Respecto a mi experiencia como obispo auxiliar, siempre ha valorado mi consejo. Eso no quiere decir que siempre siguiera lo que le aconsejaba, porque a todos sus colaboradores siempre nos dejó claro que el que gobierna es el obispo. No obstante, siempre estimó mucho mi consejo.

Juan Espadas, alcalde de Sevilla

Como católico sevillano que soy y como amigo personal que me considero de él sólo puedo tener palabras de aprecio, cariño y agradecimiento por la confianza que hemos tenido en el trabajo. También, porque creo que ha sido muy fructífero para la ciudad. Desde luego, la relación entre el Ayuntamiento y el Arzobispado ha sido plenamente positiva. Estos años hemos desarrollado proyectos de colaboración tanto en el ámbito social y a través de Cáritas como desde el punto de vista patrimonial, en la rehabilitación de sus propiedades. Podríamos hablar Santa Catalina o la iglesia de Santa Clara. Resalto la lealtad institucional, la permanente cortesía, el afán por buscar puntos de equilibrio y encuentro y el respeto que siempre ha manifestado a una institución como el Ayuntamiento buscando lo mejor para los sevillanos. En ese sentido, también, creo que ha sido fructífera su labor al frente de la Iglesia de Sevilla en estos años y eso se ha notado tanto en el mundo de las hermandades como en el credo popular y las manifestaciones religiosas. Por último, lo considero un amigo, una persona de quien aprender, en quien confiar y como nuevo sevillano que es, porque me consta que quiere seguir con nosotros, tendré la oportunidad de seguir en contacto e intentar hacer cosas juntos que redunden en beneficio de Sevilla y de la propia Iglesia.

Juan Ignacio Zoido, exalcalde de Sevilla y exministro del Interior

Don Juan José es un arzobispo que ha fortalecido los cimientos de nuestra diócesis siendo una de las más solventes de toda España. Ha conseguido algo muy importante: impulsar las vocaciones y la creación del seminario menor. Con ello ha garantizado que Sevilla tenga cubiertas sus necesidades en cuanto a sacerdotes. La creación del Instituto Superior de Ciencias Religiosas surge como respuesta a las actuales necesidades de la Nueva Evangelización con la finalidad de proporcionar una formación teológica, de rango universitario, con validez eclesiástica y homologación civil. Otra cuestión es la patrimonial, donde se ha preocupado de la restauración de los templos, en especial Santa Catalina. Es un hombre de Dios, piadoso, que en silencio ha ayudado a muchas personas. Una persona que ha ha cuidado a sus curas de una manera que ahora tienen un sueldo digno con el que vivir. Recuerdo que cuando llegó eran de los sacerdotes que menos cobraban de España.

Juan Carlos Cabrera, delegado de Fiestas Mayores

Es una persona que ha aportado serenidad, cordura, orden y autoridad en cuestiones relevantes tanto en el mundo de las hermandades -como la proliferación de salidas extraordinarias- como en la propia Archidiócesis. Es un gran valedor del patrimonio, una persona afable y cariñosa. Aunque en el primer momento reluciese un carácter muy castellano, ha sabido comprender esta tierra y ganarse el respeto de todos los sevillanos. Le agradezco todo lo que ha dado estos años en los que ha estado aquí y que ha dejado su impronta. Le tengo un enorme respeto porque sabe conectar en privado y se interesa por las personas. Hemos trabajado en los momentos difíciles, que los hemos tenido, y en los de reforma de la propia Semana Santa, y ha sido un gran aliado porque ha entendido perfectamente que todo lo que se hacía por parte del Ayuntamiento era para preservar y poner en valor a las hermandades.

Francisco Vélez, presidente del Consejo de Cofradías

Desde su llegada en 2009 poco a poco hemos ido descubriendo los dones que el Señor le ha otorgado: profunda religiosidad, vida de oración, afabilidad, sencillez, laboriosidad, responsabilidad, paciencia y un largo etcétera. Nuestro pastor deja un dilatado y fecundo legado, especialmente notable en su interés por los más desfavorecidos, la formación de los fieles, el cuidado del patrimonio y la atención al Seminario, culminada con el nacimiento de la Facultad de Teología. Poco a poco, don Juan José se ha ido adentrando en el tesoro de religiosidad popular que guardan las hermandades, de las que siempre se ha preocupado para que cada día vayan creciendo en amor, conocimiento y caridad hacia Dios y todas las personas. Como presidente del Consejo de Cofradías, haciéndome eco del sentir de los hermanos mayores y de mis predecesores, debo agradecer a nuestro querido arzobispo su acogida siempre afectuosa, su comprensión ilimitada y su entrañable afecto, más fraternal que paternal. Sin duda, los frutos del pontificado dejarán una profunda y perdurable huella en esa parcela del Pueblo de Dios que es la Archidiócesis. Es alguien de quien he aprendido mucho, a quien profeso un gran cariño y considero un amigo al que asimismo agradezco la confianza que siempre me ha depositado.

Félix Río, hermano mayor del Gran Poder

Amén de sus evidentes logros pastorales, vocacionales, en materia patrimonial o de organización de la diócesis que es modelo en toda España, de la relación que don Juan José ha ido construyendo con las hermandades destacaría sobre todo -tras aquellos inicios en sus propias palabras difíciles en los que tontamente se quiso elevar a categoría lo anecdótico-, la defensa que siempre ha hecho de las hermandades como tesoro de la Iglesia. Lo ha puesto en práctica con su permanente disponibilidad para atender cuantas peticiones de asistencia se le han hecho, al extremo de multiplicarse con un evidente desgaste físico, que quizás haya acabado haciendo mella en su salud. Me ha impresionado su testimonio con ocasión de su enfermedad, exponiendo públicamente sin complejos su dolor y el sentido cristiano del mismo, en una sociedad que hoy en día precisamente tiende a rechazar y hasta ocultar el sufrimiento. Destacaría también la claridad, la firmeza y la franqueza con la que siempre ha expresado sus opiniones, fijando claramente normas y conceptos, sin circunloquios ni tampoco vaivenes, algo tan sumamente necesario a veces, guste más o guste menos, en este variado y complejo ámbito de la religiosidad popular. En el plano personal, tengo que agradecerle su accesibilidad y cercanía en el trato, siempre cariñoso; su actitud siempre abierta a cuantas iniciativas le hemos planteado, y su aliento para llevarlas a cabo cuando correspondía. En lo que concierne a la hermandad del Gran Poder, le agradezco su conciencia de la importancia de la basílica como centro de principal de religiosidad, procurando que esté siempre atendida sacerdotalmente, y del Señor como referente devocional para la misma. Su decisión de ingresar en la nómina de la corporación, que hemos querido corresponder con el nombramiento como hermano mayor honorario, ha supuesto un motivo de alegría para toda la hermandad, en cuyo barrio de San Lorenzo tendrá su residencia.

Adolfo Arenas, expresidente del Consejo de Cofradías

Mi impresión personal y general es muy positiva. Siempre ha sido muy cordial, respetuoso y afable no sólo durante el tiempo que fui presidente del Consejo. Tuve el honor de ser el la persona que lo recibí en el cargo cuando llegó como coadjutor. Efectivamente tuvo sus momentos complicados y creo que los asumió perfectamente. También pienso que los que le rodeábamos supimos entender y pusimos lo que estaba en nuestro corazón para tener proceso de adaptación recíproco. Él es un hombre con una gran experiencia, concienciado de que todo cambio lleva aparejado situaciones transitorias sin mayores dramatismos. Podría ser intransigente en materia de fe y costumbres y ni nosotros traspasábamos esos límites, él tampoco lo hubiera permitido. Por otro lado, supo reconocer y admitir que mi dimisión tenía carácter irrevocable. Posteriormente, he seguido manteniendo con él una relación de respeto mío hacia él y de afecto suyo hacia mí, que se mantiene y se mantendrá. Es un gran hombre y le deseo lo mejor en su nueva andadura. Nada termina, todo sigue.

Luis Rueda, prefecto de liturgia

El trato que he tenido con él ha sido como un padre. Es una persona que se preocupa mucho de sus sacerdotes desde el primer día. Desde mi responsabilidad como liturgista de la Catedral y la Archidiócesis, don Juan José como celebrante ha sido espléndido. Cuando está en la presencia de Dios, es muy consciente de la sacralidad y la santidad en la celebración de los sacramentos. Durante la pandemia he tenido la oportunidad de celebrar sólo con él y las cámaras de televisión. Incluso entonces, cuando estábamos solos, se preparaba y se concentraba. Me gustaría resaltar su responsabilidad a la hora de ser evangelizador y proclamar la palabra. Se prepara las homilías concienzudamente, con un vocabulario actual, bien estructuradas, fiel al magisterio de la Iglesia. El hecho de que las lea es una garantía de que le ha dedicado tiempo. Ha puesto mucho celo en la liturgia no sólo de la Catedral, sino también de las parroquias, intentando que se cuidara más. Es amante del arte, de la pintura y la escultura, pero también de la música. La diócesis no se gobierna por los ojos sino por la cabeza, y don Juan José la cabeza la tiene perfectamente.

José Leonardo Ruiz, catedrático de Historia Contemporánea

Puedo hablar de la relación tan afectuosa que él ha tenido conmigo, muy cercana y sincera. Me sorprendió que a la segunda vez que habló conmigo se conocía mi nombre, algo poco habitual en la gente con altos cargos. Ha sido extraordinario, dispuesto siempre a escuchar, no a imponer lo que él piensa. Ha tenido mucha paciencia en lo relacionado con la investigación sobre los mártires, algo que no se iba a hacer en un rato y ya está concluida. Su forma sobria que se puede apreciar en ocasiones no se corresponde con ese trato tan humano y cercano. Es un hombre que expresa tal y como le vienen a la cabeza las cosas, como castellano que es, y nosotros las entendemos distinta. Nosotros tiramos de la ironia y él lo dice como lo siente. Yo creo que la ciudad, la gente de Iglesia, ha terminado entendiéndole. Otra cosa son las camarillas de la ciudad, que actúan al margen de todo. La gente que no tenemos interés en estar a la cabeza de nada entendemos lo que ha hecho y ha sido muy positivo. Valoro muy positivamente su pontificado por lo que se sabe y por lo que no se sabe.

Ana Capote, colaboradora del Arzobispado

Tenemos mucha relacion toda la familia desde que llegó. Es un santo, de una enorme calidad humana. En Sevilla ahora se siente súper querido porque la gente ha ido conociendo poco a poco su lado más humano. Yo lo conocí cuando llegó, en un acto en el que invitó a los niños del colegio en su casa. Nos preparó una merienda. Al día siguiente le llevé una foto para que la dedicara y ya lo había hecho. Me dijo que había sido un día entrañable. Destacaría su corazón, generosidad y entrega, con dos gestos que le resumen: siempre habla acariciando su cruz pectoral y cómo se abraza y apoya la cabeza sobre el báculo, descansando en él. Siempre está pendiente de mis hijos, a quienes adora y ellos a él. Es un trabajador incansable, sin horarios. Está siendo un ejemplo de cómo llevar la cruz para tantas familias en situación de dolor. Me quedo con un gran amigo de la familia, que sé que siempre podré contar con su oración y que me ha enseñado muchísimo. Le adoramos.