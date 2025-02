Reconocimiento al talento emprendedor y al impacto social en los Premios Alumni US

La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Sevilla , con el apoyo y la colaboración de la Fundación 'laCaixa' , ha hecho entrega este martes de los galardones de la segunda edición de los Premios Alumni US 2022 .

El Premio Alumni US- Novel Emprendedor 2022 ha sido para Hugo Regalado Fraile por su proyecto BIMA, dedicado al desarrollo de soluciones tecnológicas y análisis avanzado de datos para el impulso del sector marítimo. También en la categoría Novel Emprendedor se ha otorgado un accésit a Manuel Barea López y Miguel Ángel Rodrigo Lisbona, por el proyecto GGmnasium, un software de empleo de inteligencia artificial para la mejora del rendimiento en eSports.

Por otro lado, el Premio Alumni US-Impacto Social 2022 Fundación «laCaixa» ha sido para Raquel Cañete Yaque , por el proyecto KEYme, un juguete inteligente multifuncional desarrollado como sistema de refuerzo para necesidades de niños con TEA. En esta categoría también se ha concedido el accésit a Gina Patricia Suárez Cáceres , por su impacto social a través de la hidroponía y acuicultura aplicada a viviendas familiares de barrios deprimidos, fomentando la consecución del OSD2 'Hambre cero'.

Salvador Morales, alumni honorífico

En esta segunda edición de los Premios Alumni US se ha reconocido también la trayectoria de Salvador Morales Conde con el Premio Honorífico Alumni US 2022.

Licenciado en Medicina (1986- 1992), Salvador Morales es un destacado especialista en cirugía general y del aparato digestivo, tanto a nivel nacional como internacional. Es responsable de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva del Hospital Virgen del Rocío y jefe de servicio de Cirugía del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón.

Además, es presidente electo de la Sociedad 6/6 Española de Cirujanos y presidente de la Asociación Europea de Cirugía Laparoscópica. Asimismo, Morales Conde es académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla y de la Real Academia de Cirugía de Lugo, además de pertenecer al equipo de la Sección de Tecnología de la European Association of Endoscopic Surgeons.

Segundo aniversario

El salón de actos del Pabellón de México de la Universidad de Sevilla ha sido el escenario de la gala de la segunda edición de los Premios Alumni US 2022. La asociación, que ya ha cumplido su segundo aniversario, supera la cifra de los dos mil quinientos inscritos y celebra la tendencia de continuo crecimiento.

El evento ha sido presentado por Nuria Sánchez-Gey , periodista y miembro de Alumni US. Los asistentes a la cita también han podido disfrutar de la actuación de la cantaora Sara Holgado , licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y miembro de la comunidad alumni.

En el acto han estado presentes, entre otras personalidades, Miguel Ángel Castro , rector de la Universidad de Sevilla; Alfonso Guerra , presidente de honor de Alumni US; Concepción Yoldi , presidenta del Consejo Social de la US; Antonio José Redondo , presidente de Alumni España; Juan José García Machado , director general de Universidades de la Junta de Andalucía; Rafael Carmona , presidente del Puerto de Sevilla; Ignacio Blasco, María Medio y María del Carmen Martín Salinas , de Fundación 'laCaixa'; Ricardo Sánchez Antúnez , Junta de Andalucía y Antonio Ramírez de Arellano , rector honorífico de la US.

Con la Fundación 'laCaixa' como principal entidad colaboradora, en los II Premios Alumni US 2022 también han colaborado el Consejo Social de la Universidad de Sevilla, Coca-Cola, Heineken y la Fundación Cajasol. También han participado Fundación Konecta y Fundación RES.