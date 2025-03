Quinta suspensión de un juicio en Sevilla por una estafa de 65.000 euros que ocurrió hace una década

Nueva suspensión y ya van cinco . La Audiencia de Sevilla se vio obligada ayer a volver a cancelar la celebración de la vista oral contra un individuo acusado de estafar a una entidad bancaria a través de tarjetas de créditos ... . El valor de lo defraudado supera por poco los 65.000 euros. Los hechos ocurrieron en 2011 . Pero en una década ha sido imposible juzgar a los acusados (uno de ellos ha fallecido ya).

La primera fecha en la que se señaló el juicio en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla fue el 22 de abril de 2019 . Entonces, justo de dar inicio la vista oral el único acusado que queda ya en la causa anunció al tribunal que renunciaba a su defensa y que designaba a nuevo abogado.

Hubo de esperar nueve meses para el segundo intento de juicio. Era el 29 de enero de 2020 . Aquel día no compareció un testigo clave, un policía con una labor importante en la investigación de los hechos.

Seis meses después, el 14 de julio de 2020 , en plena pandemia, el acusado y su abogado directamente no comparecieron. Aquello supuso enterrar las posibilidades e intentos reiterados de alcanzar un acuerdo de conformidad promovido por la Fiscalía y aceptado por la acusación, que ejerce el banco.

El tribunal, ante esta situación, se vio obligado a buscar un nuevo hueco en su apretada agenda de señalamientos. Esta vez no dejó tanto espacio de tiempo y fijó el 23 de septiembre del pasado año. Aquel día volvió a ausentarse el policía testigo. No se pudo celebrar el juicio. Un compañero suyo, que también está citado como testigo, informó de que estaba jubilado y quizás hubiese existido algún problema con la notificación. El tribunal explicó a las partes que trataría de conocer qué estaba pasando, abriendo la posibilidad de una sanción al testigo por no presentarse.

Último intento

El quinto y último intento para enjuiciar la estafa con las tarjetas bancarias estaba fijado esta semana en la Audiencia de Sevilla. El acusado trasladó al tribunal que su abogado defensor estaba enfermo y no podía asistir, ante desesperación del abogado de la acusación y la Fiscalía, que tendrán que esperar al próximo verano. En julio tocará el sexto intento para este juzgar, si es posible, que se está eternizando en los despachos de la Audiencia.

Será entonces cuando J.D.G.D. se siente en el banquillo por un delito continuado de falsificación de tarjetas de crédito y un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de estafa. Se enfrenta a once años de cárcel.

El origen de la presunta estafa está en una empresa de servicios de transporte, con domicilio social en la capital andaluza. Ésta concertó en abril de 2011, a través de su representante legal, el acusado ya fallecido, el contrato de una TPV para prestar servicio de telepago .

En mayo de ese mismo año, J.D.G.D., el otro acusado y el único que será juzgado, ofreció al administrador de la empresa una comisión en cuantía que no ha sido determinada a cambio de permitirle usar la TPV de la entidad bancaria denunciante para realizar operaciones con tarjetas de crédito de origen desconocido, «indiciariamente clonadas e ilícitamente conseguidas , y efectuar posteriores transferencias para ocultar el dinero obtenido de manera inmediata aprovechando que eran horas nocturnas y de fin de semana», según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso ABC.

Operaciones bancarias

Entre los días 7 y 10 de mayo , el acusado, utilizando cuatro tarjetas de dos titulares distintos en apenas segundos de diferencia, todas ellas de entidades bancarias extranjeras, «consiguió abonos fraudulentos por importe de 67.230 euros».

No obstante, intentó 14 operaciones más con las mismas tarjetas si bien resultaron denegadas. En total se intentó realizar cargos en las tarjetas clonadas por importe de 107.260 euros. Descubierto el «ardid ilícito» y antes de que consiguieran transferir el dinero a otra cuenta, se acordó el bloqueo del saldo por importe de 66.612,93 euros.