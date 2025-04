¿Pueden colapsar los hospitales sevillanos frente al «tsunami» de la tercera ola?

¿Pueden colapsar los hospitales sevillanos como algunos madrileños durante la primera ola? Entre tranquilizar y asustar se mueven desde hace dos semanas los responsables políticos andaluces ante la llegada del «tsunami», en palabras del consejero de Salud, Jesús Aguirre , de los ... próximos días tras un vertiginoso ritmo de contagios nunca visto hasta ahora.

Ninguna de las dos opciones, tranquilizar o asustar, es lo suficientemente buena por sí sola. Al tratar de calmar los ánimos se puede mover a la gente a que se confíe y relaje las normas de prevención, que es lo peor que podría ocurrirle a nuestros hospitales luego de la catástrofe navideña. Y asustar con la llegada del apocalipis que anuncian los agoreros puede hacer entrar en pánico a la gente y el miedo nunca ha sido un buen consejero. Lo explica así el epidemiólogo Jesús Rodríguez Baño, jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen Macarena de Sevilla : «Es verdad que la mayoría de las infecciones por coronavirus son leves pero que el que se pone malo se puede morir. Es difícil para los médicos transmitir este riesgo porque es obvio que si todo el mundo infectado muriera, nadie saldría hoy de casa». Otro médico del Macarena compara la situación actual con la de una autopista envuelta en una niebla espesa que no deja ver nada a diez metros: «Está permitido ir a 120 kilómetros hora, sí, pero todos bajaríamos la velocidad para no salirnos o estrellarnos contra un obstáculo, ¿verdad?». Se refiere a lo que aún se puede hacer en la calle pero no se debería.

Cuando les preguntamos su opinión a los gerentes de los tres mayores hospitales públicos de Sevilla se inclinan más por tranquilizar frente al mensaje más contundente de los políticos (Juanma Moreno ha hablado de «crecimiento explosivo», una metáfora bélica, para definir lo que ocurrirá dentro de una semana en Andalucía y su consejero de Salud lo califica de «tsunami).

María Jesús Pareja, gerente del Hospital Universitario de Valme ABC

El hospital más afectado de Sevilla en este momento por el Covid es Valme, que ha pasado en tres semanas de 20 a 150 hospitalizados. Su gerente, María Jesús Pareja , no lo oculta: «El impacto del Covid es brutal; en tan sólo dos semanas de evolución de la tercera ola hemos alcanzado el número máximo de pacientes Covid de la segunda». Pareja añade, sin embargo, que cuentan con 20 camas en el Tomillar y otras 20 gracias a los nuevos hospitales de día. En Urgencias también se han creado seis boxes, se ha acelerado la vacunación del personal y los laboratorios funcionan sin descanso para detectar posibles brotes.

La gerente asegura que «estamos haciendo todo lo posible para que no ocurra la saturación. Además de los recursos antes comentados hemos habilitado el pase de planta y visita a los enfermos durante los fines de semana y festivos para evitar llegar a la mañana del lunes con altas pendientes del fin de semana. De este modo, hemos aportado eficacia y eficiencia en la gestión de camas y agilidad en entrada de nuevos ingresos».

Asimismo, las diferentes especialidades médicas y quirúrgicas del hospital se han puesto a disposición de las plantas Covid . Una solidaridad profesional a la que también se han sumado los profesionales de los laboratorios clínicos, así como los residentes, algo que está ocurriendo en todos los hospitales públicos sevillanos.

De todos ellos, el Virgen Macarena es el menos afectado hoy. Ha logrado evitar de momento el nivel máximo de la segunda ola, lo cual no quiere decir que no vea crecer el nivel del agua, día a día, con gran inquietud y preocupación. Miguel Ángel Colmenero, s u gerente, anuncia que se van a incorporar facultativos de otras especialidades al área Covid y que «confíamos en no llegar a la saturación». Los «voluntarios» se estrenaron en la primera ola y ya van por la tercera en los tres mayores hospitales públicos de Sevilla.

Miguel Ángel Colmenero, gerente del Hospital Virgen Macarena ABC

Explica que «la incidencia poblacional de Covid-19 en el área norte de la ciudad y la provincia de Sevilla ha sido algo menor que en otras zonas, lo que (junto con nuestro programa de atención multidisciplinar y nuestro, programa de seguimiento ambulatorio) permitió durante los días de Navidad llegar a tener un bajo número de pacientes ingresados por Covid; gracias a esto, la situación actual, siendo preocupante, no ha llegado aún a los peores niveles de la segunda ola, aunque si el ritmo de ingresos continua, es fácil prever que lleguemos a una situación similar. Aunque la experiencia previa nos ha permitido mejorar la organización», dice. El hospital tiene resevadas cuatro alas para pacientes Covid pero tiene espacio para crecer con las nuevas obras iniciadas el pasado verano.

Colmenero asegura que «hemos aprendido a estar muy preparados, porque sabemos que la situación puede cambiar en pocos días; hemos aprendido (ya lo aprendimos en la primera ola) que el trabajo multidisciplinar es fundamental; q ue, a la vez que tenemos que garantizar la atención a las personas con Covid, tenemos que intentar mantener toda la actividad posible no relacionada con el Covid porque, si no lo hacemos, eso también tiene consecuencias para la salud de los ciudadanos».

En el Virgen del Rocío, el mayor hospital de Sevilla, parecen estar haciéndose realidad estos últimos días las palabras «crecimiento explosivo» utilizadas por el presidente de la Junta. Están entrando nuevos pacientes casi de veinte en veinte y se ha abierto la quinta planta Covid. Hace tres semanas sólo tenían una. Sin embargo, a pesar de ello, aún no se han alcanzado los casi 230 hospitalizados de la segunda semana de noviembre, cuando se ocuparon 42 plazas UCI. Hoy hay 159 ingresados, de los cuales 29 reciben atención intensiva.

Manuel Molina , su gerente, sabe que para esta tercera ola, que le ha obligado a abrir cinco plantas Covid de su hospital, cuenta con una planta del antiguo Militar ( 144 camas y 25 UCI ) con los que no contaba en noviembre, y el plan de contingencia permite aumentar de 67 a 99 las UCI operativas adaptando camas URPA y otras unidades. Se llama efecto «acordeón» y no es fácil que se saturen todas esas unidades con un margen tan amplio. Al igual que Valme, las obras iniciadas en verano, durante la pequeña tregua que dio el virus, han mejorado su capacidad para hacer frente al «tsunami» que se avecina, en palabras de Aguirre. Este hospital va a estrenar las urgencias y los nuevos quirófanos del Infantil y la nueva UCI de del General en plena tercera ola y todas esas armas están preparadas. Lo más importante, no obstante, son los profesionales que las manejan y el margen de crecimiento es muy pequeño en recursos humanos. Apenas hay profesionales en la bolsa de empleo y los que iniciaron la pandemia en marzo están muy cansados física y mentalmente. No obstante, nadie duda de que lo darán todo como hasta ahora.

Manuel Molina, gerente del Hospital Virgen del Rocío ABC

«Disponemos de un Plan de Contingencia desde el minuto cero que tiene previstos todos los escenarios que hemos vivido y otros aún peores. Todos los días monitorizamos los datos y tomamos decisiones ajustadas al volumen de pacientes covid positivos que tenemos que ingresar, con el objetivo de mantener la actividad sanitaria ordinaria al mismo tiempo que atendemos la pandemia», dice Molina, que destaca el «compromiso inquebrantable y el esfuerzo de nuestros profesionales, a quienes públicamente quiero agradecer una vez más su entrega. Son nuestro gran valor».

El gerente del Virgen del Rocío dice que «las dos grandes diferencias con respecto a las dos olas anteriores serían que hemos perdido un poco el miedo al virus y la vacuna porque hemos participado de un hecho histórico que creo que se ha visto poco valorado entre tantos bulos. L a vacuna es 100 por 100 segura y ha sido un hito científico poder contar con ella tan rápido y que nuestros profesionales se hayan organizado de una manera ejemplar para administrarla y recibirla», dice.

Pareja, Colmerero y Molina agradecen el esfuerzo y dedicación de todos sus profesionales, desde el primero al último, porque de ellos depende ,al fin y al cabo, salir de ésta avalancha con el menor número de víctimas posibles. Y en ellas se incluye las que nada tienen que ver con el Covid y a las que los hospitales deben seguir haciendo frente. Esas segundas víctimas de las que se acordaba en ABC hace varios días el presidente de los cirujanos españoles y facultativo del Virgen del Rocío, Salvador Morales. El frío no ayuda porque acelera las patologías crónicas y aumenta la ocupación hospitalaria no Covid en enero y febrero, como recuerda Colmenero. Eso hace también hace diferente, y más grave, esta tercera ola, aunque la incidencia de la gripe de este mes es prácticamente nula.

El director médico del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, Alfonso Haya , dice que «el esfuerzo de los profesionales tanto de los centros públicos como privados ha sido extraordinario y es lo que ha permitido que podamos atender también a los pacientes con otras patologías, que en la primera ola se cobró tantas víctimas colaterales. Su hospital sufrió la pérdida de dos profesionales, los traumatólogos José Muñoz y Gabriel del Castillo . Han sido cerca de veinte los que han muerto por Covid en Andalucía desde marzo.

Alfonso Haya, director médico del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla ABC

La llegada de la tercera ola ha acelerado la vacunación de los sanitarios sevillanos, a pesar de los problemas de suministros, y la solidaridad de los andaluces que superaron la enfermedad y poseen un elevado número de anticuerpos. Las dosis que han donado en estos últimos días servirán para los pacientes que sufran el ataque del coronavirus

La llegada de la tercera ola ha acelerado la vacunación de los sanitarios sevillanos. En el Virgen del Rocío se ha estado administrando las dosis de Pfizer estos últimos días de 8 de la mañana a 10 de la noche en el salón de actos del centro. La solidaridad ciudadana se ha traducido también en un crecimiento exponencial de la donación de plasma sanguíneo hiperinmune (1.500 donantes en Andalucía), una de las pocas herramientas terapeúticas eficaces contra el coronavirus que ya han recibido 368 pacientes andaluces, 18 en de ellos en Sevilla.

A ellos se añade un nuevo fármaco que se acaba de aprobar en el Reino Unido y que también se está administrando a los pacientes Covid: el tocilizumab , que reduce a la mitad la mortalidad en un subgrupo de pacientes, según algunos estudios. El infectólogo Jesús Rodríguez Baño dice que está demostrada su eficacia en un subgrupo de pacientes.