El PSOE guarda silencio total con las revelaciones del «caso Marismas» Ante los hallazgos judiciales, los implicados optan por no hablar. Sólo el PP ha reaccionado pidiendo a Susana Díaz explicaciones, pero por el momento no llegan

Ninguna decisión del juzgado de instrucción número 16 de Sevilla sobre el «caso Marismas» ha inmutado hasta ahora al PSOE andaluz a pesar de que está siendo investigado uno de sus actuales diputados en el Parlamento de Andalucía, el almeriense José Luis Sánchez Teruel . Este escándalo que afecta a la Junta de Andalucía durante el periodo socialista tiene su epicentro en un supuesto fraude de 40 millones de euros a los fondos europeos . De hecho, la Oficina Antifraude es uno de los organismos denunciantes, ya que la Junta gestionaba las subvenciones procedentes de Bruselas para proyectos de modernización en zonas agrícolas . Aquellas ayudas eran estratégicas para la revitalización de un sector que en muchos territorios de Andalucía tenía infraestructuras obsoletas y la Consejería de Agricultura las convirtió en uno de sus lemas políticos. Sin embargo, el dinero desapareció y las obras nunca se terminaron , de ahí que el juez mantenga imputadas a 21 personas, entre las que hay cinco cargos socialistas de la Junta.

No obstante, a pesar de las informaciones que implican a miembros del partido, la dirección regional del partido prefiere mantenerse en silencio. Hasta ahora sólo ha hablado sobre este escándalo el PP. Su secretaria general en Andalucía, Loles López , subraya que «hablamos de un desvío de fondos comunitarios de 40 millones de euros donde la oficina antifraude de la Unión Europea señala a Sánchez Teruel». Además, indica que es curioso cómo Susana Díaz «sigue aplicando siempre su doble vara de medir , cuando un documento policial o judicial señala a cualquier otra persona van a degüello, pero cuando señala a alguien del PSOE, entonces no tiene validez». López cree que con esta actitud se pone de manifiesto que « la corrupción del PSOE-A no era del pasado , como Susana Díaz quiere hacer ver, sino que es del presente y la tiene sentada muy cerquita».

Por su parte, el secretario general del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, José Luis Sánchez Teruel, sólo ha hablado una vez hasta la fecha de este asunto y de eso hace ya cinco años, justo cuando la Guardia Civil lo señaló por primera vez. El diputado aseguró entonces que sólo intervino en «escasos trámites» y que «todos se ajustaron siempre a derecho y contaron con los informes favorables y las autorizaciones pertinentes».

«Me sorprende mucho que todo esto se base única y exclusivamente en las afirmaciones de personas relacionadas de alguna manera con la comunidad de regantes que no ha ejecutado las obras y a la cual se le ha reclamado la devolución de la ayuda », dijo el socialista, que defendió que nunca participó en la adjudicación «de ninguna obra en relación con dicha comunidad de regantes». « Es imposible que yo haya podido intervenir en la concesión de una ayuda y en la adjudicación de una obra que tiene lugar cuatro años antes de que yo asumiese el cargo de director general de Regadíos». Sin embargo, después de los avances judiciales que lo sitúan como posible responsable del fraude a Europa desde la Junta de Andalucía, el almeriense no ha vuelto a dar explicaciones y está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se pronuncie sobre su imputación, que ya ha sido solicitada porque está aforado.

El resto del partido calla y las noticias son cada vez más polémicas en torno a la gestión de los fondos europeos para las obras de la marisma sevillana . Los principales investigados también han optado por no declarar ante el juez. La ley del silencio parece ser la estrategia.