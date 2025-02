El PSOE contraprograma a Vox en su denuncia a los manteros del Casco Histórico de Sevilla

La confluencia de las céntricas y comerciales calles sevillanas Rioja y Tetuán ha servido este martes de escenario en el que rememorar uno de aquellos momentos electorales vividos hace varios años cuando el entonces aspirante popular a alcalde Juan Ignacio Zoido convocaba a los medios de comunicación en un lugar para denunciar la suciedad o los desperfectos del mismo y se personaban en el sitio y hora fijados los retenes municipales o de Lipasam dirigidos por el gabinete socialista de Alfredo Sánchez Monteseirín para limpiar y dejar en buen estado de revista la zona. El gobierno local del también socialista Juan Espadas ha hecho algo parecido en ese punto neurálgico, en el que los dos concejales de Vox habían citado a media mañana a los periodistas para denunciar la proliferación de manteros.

Un buen rato antes de la hora fijada, ni uno solo de los habituales vendedores ambulantes que colocan sus mantas con productos en esos suelos quedaba por allí. Muy probablemente porque en varios de los accesos a esa intersección se habían apostado un par de patrullas de la Policía Local, cuyos agentes también recorrieron a pie durante esos minutos las calles aledañas evitando la posibilidad de que apareciesen los manteros de los que los comerciantes tanto se han quejado desde hace varios años. Una verdadera contraprogramación por parte del PSOE y de la Delegación de Seguridad de Juan Carlos Cabrera de la que los ediles de Vox se han congratulado con cierta dosis de ironía. «Vamos a tener que venir todas las mañanas para que se acabe con este asunto....».

La portavoz de la formación, Cristina Peláez , ha alertado, no obstante, de que el alcalde está «favoreciendo la proliferación de manteros en las principales calles comerciales por su falta de actuación» y por «hacer la vista gorda». Peláez ha recordado que Espadas aseguró al comenzar el vigente mandato municipal, sobre el colectivo de vendedores ambulantes senegaleses de esta zona concreta de la ciudad, que analizaría cómo «buscar salidas» a estas personas, «normalizando su situación administrativa» y su posible «integración» en los mercadillos de la ciudad. «Y nada de eso ha ocurrido, ni mucho menos», ha apostillado Peláez.

«Frente a la venta ambulante de carácter ilegal, el gobierno local socialista no hace absolutamente nada contra los manteros y parecería que incluso hacen la vista gorda para no importunar al poder fáctico de Podemos», ha recalcado para acusar al gabinete municipal de «avalar al manterismo como una actividad comercial más». «Si hoy precisamente no hay nadie es porque hemos convocado aquí a los medios», ha apuntado.

Las «redes de la mafia»

Además, en un contexto en el que el pasado mes de junio los vendedores ambulantes senegaleses denunciaban su «situación de indefensión» al verse «etiquetados como habitantes ilegales pese a estar empadronados», además de afrontar dificultades para «acceder a una residencia legal y aspirar a un puesto de trabajo reglado», Peláez ha precisado que Vox no desea «nada malo para las personas que ejercen de manteros, cuyas condiciones de marginalidad les abocan a la venta ilegal y a caer en las redes de las mafias», si bien ha insistido en el «descontrol de esta actividad».

«Juan Espadas es el responsable directo de las pérdidas que la actividad de los manteros causa al comercio legal», ha subrayado Peláez criticando el «aparente manto de impunidad» que a su juicio cubre la venta ambulante en las calles del centro, pese a «la frustración de los comerciantes, de los sevillanos y de los propios policías». Además, la portavoz de Vox le ha atribuido «otras responsabilidades derivadas de esta actividad como los delitos contra la propiedad industrial e intelectual o infracciones contra la hacienda pública».

