Los proyectos que el Covid ha frustrado en Sevilla

La pandemia no ha tenido un gran impacto sobre los grandes proyectos de Sevilla que ya estaban en marcha –de los que se han quedado por el camino como los túneles de la SE-40 no tiene culpa la emergencia mundial–. Pero eso no significa ... que no se hayan hecho sacrificios para afrontar la situación. Tal vez el caso más paradigmático sea Sevilla Park , que ha pasado casi una década a la espera de un trámite burocrático y ahora que todo ha quedado resuelto no hay capacidad financiera para construir el gran auditorio. El proyecto cambiará, como confirmaron a ABC sus promotores la pasada primavera , manteniendo el espacio escénico, pero sustituyendo el centro comercial que lo acompañaba por otro tipo de equipamiento orientado al turismo, aunque a lo largo de este año no ha habido movimiento alguno para avanzar.

Sin abandonar el entorno del río, otra operación que parecía inminente parece haber quedado congelada por la pandemia: la recuperación de Altadis . El acuerdo entre la empresa tabaquera y el Ayuntamiento se firmó hace más de un año, pero ninguna de las dos partes han anunciado avance alguno . El proyecto requiere de una modificación puntual del PGOU, un trámite largo que tampoco se ha iniciado . La prudencia ante la inestable situación del mercado es lo que retrasa la salida a subasta de una serie de parcelas del Puerto de Sevilla en la avenida de Las Razas . La operación servirá para financiar otros desarrollos pendientes como la integración del muelle de Tablada en la ciudad y la recuperación de las naves regionalistas que se encuentran en la acera contraria. La intención de la Autoridad Portuaria era cerrar la venta hace meses , pero ha optado por pedir al Consejo de Ministros que autorice la operación ganando así tiempo. De momento el asunto sigue parado. Sólo queda por rehabilitar una de las caras de la Giralda ABC En las mismas anda la rehabilitación de la cara norte de la Giralda, la última que quedaba pendiente, a pesar de que recibió la licencia de obra el pasado mes de julio. Sin embargo, el Cabildo Catedral ha optado por paralizar los trabajos de forma indefinida ante la situación sanitaria que ha obligado a cerrar el templo a las visitas. Precisamente esa es la fuente de financiación de estas actuaciones que no volverán a retomarse hasta que la hucha se llene de nuevo con las entradas de los turistas. Ciudad deportiva del Betis De un día para otro se dio también la orden de parar las máquinas en la ciudad deportiva del Betis que se construirá en la urbanización nazarena Entrenúcleos . El coste de la primera fase es de 21 millones de euros, como anunció en su día el club, y la previsión era que la cantera se empezara a trasladar a las instalaciones al inicio de esta temporada. La declaración del estado de alarma provocó un parón en los trabajos que habían comenzado apenas unos meses antes obligando a reprogramar todo el proyecto . La intención de la entidad verdiblanca es retomarlo cuanto antes y para ello han recurrido a líneas de financiación de fondos europeos con las que asumirán el 70 por ciento del presupuesto, el resto procederá de otros créditos ya solicitados. Mucho menos avanzado estaba el nuevo Liceo Francés que el Gobierno galo anunció a través de su embajador en España . La intención es disponer de un centro propio con capacidad para un millar de alumnos, más del triple de los que tiene actualmente la institución que está alojada en el antiguo edificio de la prensa de la Expo 92. Según avanzó en su día el diplomático a ABC el entorno adecuado sería la isla de la Cartuja y ya entonces andaban en negociaciones con la Junta de Andalucía para hacerse con una parcela sobre la que edificar . La crisis del coronavirus parece que ha frenado esas aspiraciones en vista del escaso avance del proceso. Solar de la Cruzcampo ABC Tampoco se han solicitado licencias de obra para empezar a urbanizar la pastilla de suelo de la Cruz del Campo tras la firma del acuerdo entre la empresa cervecera y el Consistorio. Grandes constructoras como Metrovacesa son propietarias, pero de momento no han solicitado permiso para levantar los residenciales. Tampoco lo han hecho las distintas administraciones para los equipamientos públicos necesarios como la nueva comisaría de Policía Nacional o los centros escolares que están allí previstos . En el ámbito turístico, el más golpeado por la pandemia, se asumen igualmente sacrificios. Uno de ellos es la paralización del proyecto de ampliación de un hotel en la calle Reyes Católicos que serviría para elevar su categoría. Los propietarios solicitaron información a Urbanismo para unir la finca vecina y mejorar el conjunto convirtiéndolo así en un cinco estrellas, pero finalmente esa aspiración ha quedado paralizada hasta que la situación mejore. En las mismas está la rehabililitación del convento de San Agustín , que tras un tortuoso proceso para la aprobación del proyecto que realizaron los arquitectos Antonio Cruz y Antonio Ortiz , vuelve a quedar parado. El último paso fue el informe favorable de la Comisión provincial de Patrimonio con el que ya se puede solicitar la licencia de obra, pero no hay constancia de que se haya dado ese paso. Entre las iniciativas que competen al Ayuntamiento se acumulan los retrasos por la situación sanitaria en tres de ellas: la creación de la Casa de Cernuda , la rehabilitación de la iglesia de San Hermenegildo y la dotación de la capilla de San Laureano . En el primer caso, se ha licitado un contrato para hacer estudios técnicos estructurales, pero no hay proyecto todavía para crear el centro cultural que albergará la vivienda del poeta sevillano. La antigua iglesia de la plaza de la Concordia también ha visto retrasada su rehabilitación , que se retomará en 2022 cuando está prevista la actuación sobre las cubiertas. En todo este tiempo sólo se ha adecentado la fachada. Mejor aspecto muestra la iglesia de San Laureano tras las obras de reforma que concluyeron el pasado verano. El edificio se destinará a centro cívico, pero su equipamiento aún no se ha concretado y sigue a la espera de que se definan los usos que albergará. Noticias relacionadas Luz verde para un hotel de cinco estrellas en Reyes Católicos

Un año del convenio de Altadis: la eterna espera en la orilla derecha del río Guadalquivir

Así serán los dos nuevos museos de Sevilla: el Centro Aníbal González y la Casa Cernuda

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión